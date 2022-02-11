Tansu Okan'ın ölüm haberi yakınlarını üzdü. 1996 yılında henüz 58 yaşındayken yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan'ın ölüm haberini Aslı Yörükoğlu duyurdu. Acı haberin ardından Tansu Okan kimdir? Nereli?Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan neden öldü? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türk müziğinin usta sanatçılarından olan Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan'ın hayatına ilişkin detaylar haberimizde...

TANSU OKAN KİMDİR?

Tansu Okan, Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pop müziğinin sembol isimlerinden biri olan Tanju Okan'ın oğludur. Tansu Okan aslen Tire'lidir. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Tansu Okan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi.

TANJU OKAN'IN OĞLU TANSU OKAN NEDEN ÖLDÜ?

Tansu Okan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Fıtık ameliyatı olan Tansu Okan'ın yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastane kaldırıldığı bildirildi.

Okan'ın vefat haberini menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.

TANJU OKAN KİMDİR?

27 Ağustos 1938 tarihinde Tire'de doğan Tanju Okan, ilk önce 1961'de, Ankara'da profesyonel müzik hayatına başlasa da, bir yıl sonra İstanbul'a döndü. 1960'ların sonunda Türkiye'de plak yapmaya başlayan Fransız sanatçı Patricia Carli'nin dikkatini çeken sanatçı, Fransa'ya gidip Fransızca kayıtlar yaptı. Bu kayıtlardan ikisi (Le Sourire De Mon Amour ve S'il N'y Avait Que Toi Au Monde) 45'lik olarak Fransa'da yayınlandı. 1970 yılında Georges Moustaki’nin “Le Métèque” parçasını Şükran Akannaç ve Nino Varon'un yazdığı Türkçe sözlerde "Hasret" adıyla yorumladı. Bu plak Tanju Okan'ı geniş kitlelere tanıtan bir eser oldu. Bu kırkbeşliğin ikinci yüzündeki "Ah Bir Zengin Olsam" da benzer bir başarıyı yakaladı. 1972 yılında Tuğrul Dağcı'nın yazdığı "Koy Koy Koy" ve Güzin Gürman'ın yazdığı "Öyle Sarhoş Olsam Ki" kırkbeşlikleriyle şöhretini perçinledi.

Sanatçının 1970-1974 yılları arasında çıkardığı popüler şarkıların toplandığı Bütün Şarkılarım 1975'te piyasaya çıktı ve sanatçının ilk longplayi oldu. Aynı yıl çıkardığı ve düzenlemelerini Onno Tunç'un yaptığı iki kırkbeşlikteki şarkılar Tanju Okan'ın son hitleri oldu. Bunlardan Mehmet Yüzüak ve Rıfat Şanlıel bestesi olan "Kemancı", ötekisi ise Selami Şahin bestesi "Dostlarım"dı. "Benim en iyi dostum içkim, sigaram" sözleri ile bilinen "Dostlarım" şarkısını Tanju Okan, Selami Şahin'den özel olarak yapmasını istemişti. Aynı yıl Tanju Okan, "Kadınım" şarkısına ilham veren Zerrin Erdoğa ile evlenerek ikinci kez nikâh masasına oturmuş oldu. Bu evlilik 14 ay sürdü.

1990'lı yılların ortalarında Tanju Okan'a siroz teşhisi konuldu. 1995 yılının Aralık ayının sonlarına doğru kangren olma tehlikesi yaşayan sanatçının sol bacağı diz üzerinden kesildi. Yeni yılı hastanede geçiren sanatçı, Ocak ayının başında taburcu oldu. 26 Ocak 1996'da son kez sahne alan sanatçı, Urla'da düzenlenen bir gecede seyircilerin isteği üzerine "Kadınım" şarkısını söyledi.

15 Nisan 1996'da Kültür Bakanlığı ve POPSAV, sanatçı için özel bir gece düzenledi ve Sezen Aksu, Barış Manço ve Cem Karaca gibi isimler Okan için sahne aldı. Bu konserden kısa bir süre sonra, 23 Mayıs 1996'da Tanju Okan hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine Urla'daki İskele Kabristanı'na gömüldü. Bu ilçede bir Tanju Okan Parkı ve Tanju Okan Heykeli bulunmaktadır. 1997'de 3. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde kazandığı Yekta Okur özel ödülünü adına oğlu aldı

