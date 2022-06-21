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Tanyeli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte 2. Sayfa konuğu Tanyeli'nin son hali!

21.06.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanyeli, 21 Haziran 2022 Salı günü 2. Sayfa magazin programının canlı yayın konuğu oldu. Ünlü oryantal, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemi ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Peki Tanyeli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Tanyeli'nin son hali...

Tanyeli kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte 2. Sayfa konuğu Tanyeli'nin son hali!

Tanyeli, canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını cevapladı. Ünlü isim oryantal dansı ve yaptığı şarkılarla bir döneme damga vurmuştu. Peki Tanyeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu Tanyeli'nin son hali ve biyografisi haberimizde...

TANYELİ KİMDİR?

Tanyeli, 1972'de İzmir’de doğdu.

Tanyeli'nin gerçek ismi Öznuh Kral’dır. Teyze çocukları olan anne ve babası, Tanyeli henüz iki yaşındayken ayrıldı.

Tanyeli, çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirdi. Annesi henüz 15 yaşındayken üç çocuk dünyaya getirdi. Annesi İzmir’de şarkıcılık yapıyordu. Bu sırada babası askere gitti. Yalnız kalan annesi, yaşının da küçük olması ile birlikte çocuklarının sorumluluğunu taşmakta zorlandı. Ailesi, dağıldı.

Tanyeli, on iki yılın ardından annesini buldu. Ancak, annesinin trafik kazası geçirmesi sonucu hem annesine, hemde iki kardeşine bakmak zorunda kaldı.

TANYELİ EVLİ Mİ?

Tanyeli de tıplı annesi gibi 15 yaşında anne oldu. 14 yaşında evlenen Tanyeli, 15 yaşında Taylan ismini verdiği oğlunu kucağına aldı. Sonrasında, eşinden boşandı. Eski eşi, Yusuf Uğur Sadıkoğlu’dur.

Yıllardır oryantal olarak çalışma hayatını sürdüren Tanyeli, bunun yanı sıra Dans Et Benle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümlerini de çıkarmıştır.

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2. SAYFA'NIN KONUĞU TANYELİ'NİN SON HALİ

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