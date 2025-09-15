Mynet Trend

Kerim Kökden

TARAFTARA UMUT VERENLERİN HAFTASI! TEDESCO VE SERGEN YALÇIN EFEKTİ...

15.09.2025 12:11
Süper Lig heyecanı milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray’ın 5’de 5 ile başladığı lig de Fenerbahçe’de ezeli rakibi Trabzonspor’u geçerek lideri adım adım takip etti. Sarı lacivertli taraftarlar tarafından Jose Mourinho önderliğinde oynanan defansif futbol ve geride bekleme dönemi, Tedesco ile birlikte sona ermiş gibi görünüyor.

TARAFTARA UMUT VERENLERİN HAFTASI! TEDESCO VE SERGEN YALÇIN EFEKTİ... 1

Genç teknik adamla Kadıköy’ün o eski ruhunu tekrar yakalamak isteyen Fenerbahçe, kendi dinamiklerini hatırladı bu maçta. Tabii ki Trabzonspor’un erken bir dakika da 10 kişi kalması bundan bir etken olarak görünebilir ama Tedesco ile daha akışkan ve önde baskılı oyun oynanmaya çalışıldığını da görebiliyoruz. Daha çok erken ama yeni teknik adamın gençliği oyuna da yansımış görünüyor. Kulağa güzel geliyor… Genç teknik adam, dinamik oyun ve saldıran Fenerbahçe!

SERGEN YALÇIN ETKİSİ

TARAFTARA UMUT VERENLERİN HAFTASI! TEDESCO VE SERGEN YALÇIN EFEKTİ... 2

Süper Lig’in bir diğer devi Beşiktaş’ta ise sular yavaş duruluyor gibi görünüyor. Sezon başında önce UEFA Avrupa Ligi’nden ardından Konferans Ligi’nde alınan sürpriz yenilgilere siyah beyazlıları Avrupa’dan etmişti. Solskjaer sonrası ilk maçında Alanya’da dökülen kartal, Sergen Yalçın’ın gerçek etkisini Dolmabahçe’de Başakşehir’e hissettirdi.
Futbol sadece bir istatistik oyunu değildir ama bir çok şeyi de gösterir derler… 21 şut, 48 kez rakip ceza sahasında topla buluşma ve 10 korner… İşte bu da Sergen Yalçın etkisi değil de nedir? Özlenilen, arzu edilen ve gerçek Beşiktaş…

GALATASARAY TARAFTARI PERŞEMBE’Yİ BEKLİYOR

TARAFTARA UMUT VERENLERİN HAFTASI! TEDESCO VE SERGEN YALÇIN EFEKTİ... 3

Galatasaray taraftarının eskilerden beri söylediği o meşhur marş yine geldi aklıma. ‘‘Yetmez bize bir kupa, hedef artık Avrupa!’’ İşte tam o nokta sarı kırmızılılar. Kurulan sükseli kadro, yapılan yatırımlar ve devasa bütçeleri artık sadece lig de değil de Avrupa’da da karşılığını görmek isteyen milyonlar… Perşembeyi bekliyor hepsi!

