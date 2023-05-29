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Taraftarı şimdiden heyecan sardı! Galatasaray'dan görülmemiş kutlama... Statta 'aslan' dolaşacak

29.05.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sona yaklaşılırken, şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Ankaragücü'nü yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Sarı-Kırmızılılar kutlamaları ligde oynayacağı son maç olan Fenerbahçe derbisine saklarken, çok konuşulacak bir gösteriye imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Taraftarı şimdiden heyecan sardı! Galatasaray'dan görülmemiş kutlama... Statta 'aslan' dolaşacak

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesine az bir süre kala ligin 36. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Galatasaray mücadelesinde Sarı-Kırmızılılar rakibini mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilese de Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk kutlamalarını ligde son oynayacağı Fenerbahçe derbisine saklayacak.

'ASLANLI' KUTLAMA!

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4 Haziran'da oynanacak olan derbi mücadelesi için hazırlıklar sürerken, yönetim şampiyonluk kutlamalarına dair ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Arjantin'de 'Aslanlar' olarak bilinen Estudiantes de La Plata, stadyumun açılışında hologram gösterisine imza atmış ve tribünlerin üzerinde yürüyen dev aslan, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yetkililer de şampiyonluk kutlamasında aslanlı hologram fikri üzerinde yoğunlaştı.

52 BİN KİŞİYE DEV KOREOGRAFİ

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Nef Stadyumu'nda oynanacak olan derbide Fenerbahçe taraftarı olmayacağından dolayı 52 bin taraftar, dev koreografiye de imza atacak. Başkent'te salı günü oynanacak Ankaragücü mücadelesinin 20.00'de başlayacak olması ve sonrasında Florya'ya dönüşün gece 03.00'ü bulacağı için bir kutlama planı yapılmadı.


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