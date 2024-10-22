Tarhana yapımı: Tarhana nasıl yapılır?

Siz de kendi evinizde ev yapımı tarhana hazırlayabilir, tüm kış boyu kendi hazırladığınız tarhanadan yaptığınız çorbaları her öğünde tüketebilirsiniz. Eğer isterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla tarhana da elde edebilirsiniz.

MALZEMELER 1 kilo domates

1 kilo kırmızı biber

1 kilo soğan

Yarım kilo nohut (Haşlanmış)

1 kilo yoğurt

3 kaşık tuz

Yarım demet maydanoz

1 demet nane

5 kilo un