Tarhana yapımı: Tarhana nasıl yapılır?

Soğuk kış günlerinin acil şifa deposu tarhana hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de lezzetiyle büyüleyen olmazsa olmaz çorbalardan biridir. Marketlerden hazır gıdalar ile beslenmeyi tercih etmeyen kişiler için ise ev yapımı tarhana tarifimiz var. Üstelik bu tarifi hazırlaması da oldukça kolay.
Siz de kendi evinizde ev yapımı tarhana hazırlayabilir, tüm kış boyu kendi hazırladığınız tarhanadan yaptığınız çorbaları her öğünde tüketebilirsiniz. Eğer isterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla tarhana da elde edebilirsiniz.
MALZEMELER
1 kilo domates
1 kilo kırmızı biber
1 kilo soğan
Yarım kilo nohut (Haşlanmış)
1 kilo yoğurt
3 kaşık tuz
Yarım demet maydanoz
1 demet nane
5 kilo un
TARİF
Sebzeleri ve yeşillikleri ince ince doğrayın.
Üzerine su ekleyerek pişirin.
Nohudu da ekleyin ve karıştırın.
Yumuşayan karışımı blender ile ezerek süzgeçten geçirin.
Karışımı bir kaba alın.
Tuz ve yoğurt ekleyip karıştırın.
Un da ekleyin ve yoğurun
Çelik bir kaba koyarak 1 hafta kadar bekletin.
Bekleme sürecinde her gün 3 kez hamuru karıştırın.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.