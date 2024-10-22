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Tarhana yapımı: Tarhana nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
22.10.2024 01:57
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Soğuk kış günlerinin acil şifa deposu tarhana hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de lezzetiyle büyüleyen olmazsa olmaz çorbalardan biridir. Marketlerden hazır gıdalar ile beslenmeyi tercih etmeyen kişiler için ise ev yapımı tarhana tarifimiz var. Üstelik bu tarifi hazırlaması da oldukça kolay.

Tarhana yapımı: Tarhana nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 120dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 135kal

Siz de kendi evinizde ev yapımı tarhana hazırlayabilir, tüm kış boyu kendi hazırladığınız tarhanadan yaptığınız çorbaları her öğünde tüketebilirsiniz. Eğer isterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla tarhana da elde edebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 kilo domates
  • 1 kilo kırmızı biber
  • 1 kilo soğan
  • Yarım kilo nohut (Haşlanmış)
  • 1 kilo yoğurt
  • 3 kaşık tuz
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 demet nane
  • 5 kilo un

TARİF

  • Sebzeleri ve yeşillikleri ince ince doğrayın.
  • Üzerine su ekleyerek pişirin.
  • Nohudu da ekleyin ve karıştırın.
  • Yumuşayan karışımı blender ile ezerek süzgeçten geçirin.
  • Karışımı bir kaba alın.
  • Tuz ve yoğurt ekleyip karıştırın.
  • Un da ekleyin ve yoğurun
  • Çelik bir kaba koyarak 1 hafta kadar bekletin.
  • Bekleme sürecinde her gün 3 kez hamuru karıştırın.
  • 1 hafta geçtiğinde bir örtüye ufalayın.
  • Kevgirden geçirdikten sonra gölgede kurutun.
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