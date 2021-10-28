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Bir çorbadan daha fazlası! Tarhanayla yapabileceğiniz birbirinden ilginç tarifler

28.10.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların soğumaya başladığı andan itibaren kurutulmuş tarhananın dolaptan çıkmasının vakti de gelir! Tarhana, özellikle de kışın ihtiyacımız olan tüm besin değerlerine sahip. Ancak günümüzde tarhana yalnızca çorba olarak değil, farklı tariflerle de tüketilmeye başlandı. Biz de sizler için yaratıcılığınızı kullanıp misafirlerinizi şaşırtabileceğiniz, tarhanalı farklı tarifler hazırladık!

Bir çorbadan daha fazlası! Tarhanayla yapabileceğiniz birbirinden ilginç tarifler

Kış aylarının vazgeçilmezi tarhana çorbasının mutfağımızdaki yeri bambaşka. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde farklı yöntemlerle hazırlansa da, genellikle buğday unu, yoğurt, biber, tuz, soğan, domatesle yoğrulan hamurun fermente edildikten sonra kurutulması ve daha sonra öğütülüp elenmesi şeklinde hazırlanışı en yaygın olanı. Benzersiz bir protein kaynağı olan tarhana aynı zamanda çinko, kalsiyum ve demir açısından da çok zengin. Peki bu muhteşem besini sadece çorba olarak tüketerek ona haksızlık etmiyor muyuz? Gelin, sizler için hazırladığımız birbirinden yaratıcı tarhana tariflerine bir göz atın!

YAĞSIZ TARHANA CİPSİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı un

  • Yarım su bardağı toz tarhana

  • Yarım su bardağı sıcak su

  • 1 çay kaşığı pul biber ve kekik

HAZIRLANIŞI

  • Malzemeleri elinize yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

  • Hamuru açıp üçgen şekilde kesin.

  • Parçaları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

  • Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede kızarana kadar pişirin.

TARHANA SOSU

MALZEMELER

  • 1 çorba kaşığı tarhana

  • 3 çorba kaşığı sıcak su

  • 50 gr labne

  • 1 tatlı kaşığı ketçap

  • 20 gr süzme yoğurt

HAZIRLANIŞI

  • Tarhananın üzerine su ekleyip 1 saat bekletin.

  • Sonra diğer malzemeleri ilave ederek iyice karıştırın.

TARHANALI PİRİNÇ KÖFTESİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı tarhana

  • 1 çay bardağı pirinç

  • 2 adet yumurta beyazı

  • 1'er tutam doğranmış maydanoz ve dereotu

  • 3 yemek kaşığı labne

HAZIRLANIŞI

  • Yıkanan pirinçleri yaklaşık 10 dakika haşlayın ve süzün.

  • Ilınan pirinçleri derin bir kapta labne, yeşillikler, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.

  • Avcunuzda harcı yuvarlayıp ceviz büyüklüğünde toplar haline getirin.

  • Her topu önce yumurta beyazına, sonra tarhanaya ve sonra tekrar yumurta beyazına batırıp kızgın yağda kızartın.

TARHANALI ÇITIR TAVUK

MALZEMELER

  • 2 parça tavuk göğsü

  • 4 yemek kaşığı toz tarhana

  • 1 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 2 adet yumurta

HAZIRLANIŞI

  • Bir kaseye tarhana ve galeta unu, başka bir kaseye un koyun.

  • Yumurtaları iyice çırpın.

  • Tavuk göğsünü küpler halinde kesin, tuz ve karabiber ekleyin.

  • Bir tavada yağı kızartın. Tavuk parçalarını önce una, sonra yumurtaya, en son tarhana ve galeta unu karışımına bulayın ve kızgın yağda önlü arkalı kızartın.
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