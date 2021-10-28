Bir çorbadan daha fazlası! Tarhanayla yapabileceğiniz birbirinden ilginç tarifler

Kış aylarının vazgeçilmezi tarhana çorbasının mutfağımızdaki yeri bambaşka. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde farklı yöntemlerle hazırlansa da, genellikle buğday unu, yoğurt, biber, tuz, soğan, domatesle yoğrulan hamurun fermente edildikten sonra kurutulması ve daha sonra öğütülüp elenmesi şeklinde hazırlanışı en yaygın olanı. Benzersiz bir protein kaynağı olan tarhana aynı zamanda çinko, kalsiyum ve demir açısından da çok zengin. Peki bu muhteşem besini sadece çorba olarak tüketerek ona haksızlık etmiyor muyuz? Gelin, sizler için hazırladığımız birbirinden yaratıcı tarhana tariflerine bir göz atın!
MALZEMELER
1 su bardağı un
Yarım su bardağı toz tarhana
Yarım su bardağı sıcak su
HAZIRLANIŞI
Malzemeleri elinize yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.
Hamuru açıp üçgen şekilde kesin.
Parçaları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.
MALZEMELER
1 çorba kaşığı tarhana
3 çorba kaşığı sıcak su
50 gr labne
1 tatlı kaşığı ketçap
HAZIRLANIŞI
Tarhananın üzerine su ekleyip 1 saat bekletin.
MALZEMELER
1 su bardağı tarhana
1 çay bardağı pirinç
2 adet yumurta beyazı
1'er tutam doğranmış maydanoz ve dereotu
HAZIRLANIŞI
Yıkanan pirinçleri yaklaşık 10 dakika haşlayın ve süzün.
Ilınan pirinçleri derin bir kapta labne, yeşillikler, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.
Avcunuzda harcı yuvarlayıp ceviz büyüklüğünde toplar haline getirin.
MALZEMELER
2 parça tavuk göğsü
4 yemek kaşığı toz tarhana
1 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı galeta unu
HAZIRLANIŞI
Bir kaseye tarhana ve galeta unu, başka bir kaseye un koyun.
Yumurtaları iyice çırpın.
Tavuk göğsünü küpler halinde kesin, tuz ve karabiber ekleyin.
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