Bir çorbadan daha fazlası! Tarhanayla yapabileceğiniz birbirinden ilginç tarifler

Kış aylarının vazgeçilmezi tarhana çorbasının mutfağımızdaki yeri bambaşka. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde farklı yöntemlerle hazırlansa da, genellikle buğday unu, yoğurt, biber, tuz, soğan, domatesle yoğrulan hamurun fermente edildikten sonra kurutulması ve daha sonra öğütülüp elenmesi şeklinde hazırlanışı en yaygın olanı. Benzersiz bir protein kaynağı olan tarhana aynı zamanda çinko, kalsiyum ve demir açısından da çok zengin. Peki bu muhteşem besini sadece çorba olarak tüketerek ona haksızlık etmiyor muyuz? Gelin, sizler için hazırladığımız birbirinden yaratıcı tarhana tariflerine bir göz atın!

YAĞSIZ TARHANA CİPSİ

MALZEMELER

1 su bardağı un

Yarım su bardağı toz tarhana

Yarım su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı pul biber ve kekik

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri elinize yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

Hamuru açıp üçgen şekilde kesin.

Parçaları yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede kızarana kadar pişirin.

TARHANA SOSU

MALZEMELER

1 çorba kaşığı tarhana

3 çorba kaşığı sıcak su

50 gr labne

1 tatlı kaşığı ketçap

20 gr süzme yoğurt

HAZIRLANIŞI

Tarhananın üzerine su ekleyip 1 saat bekletin.

Sonra diğer malzemeleri ilave ederek iyice karıştırın.

TARHANALI PİRİNÇ KÖFTESİ

MALZEMELER

1 su bardağı tarhana

1 çay bardağı pirinç

2 adet yumurta beyazı

1'er tutam doğranmış maydanoz ve dereotu

3 yemek kaşığı labne

HAZIRLANIŞI

Yıkanan pirinçleri yaklaşık 10 dakika haşlayın ve süzün.

Ilınan pirinçleri derin bir kapta labne, yeşillikler, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.

Avcunuzda harcı yuvarlayıp ceviz büyüklüğünde toplar haline getirin.

Her topu önce yumurta beyazına, sonra tarhanaya ve sonra tekrar yumurta beyazına batırıp kızgın yağda kızartın.

TARHANALI ÇITIR TAVUK

MALZEMELER

2 parça tavuk göğsü

4 yemek kaşığı toz tarhana

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı galeta unu

2 adet yumurta

HAZIRLANIŞI