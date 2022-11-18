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Tarhun çorbası tarifi: MasterChef Tarhun çorbası nasıl yapılır? Tadına doyulmayan lezzet

18.11.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarhun çorbasının yapılışı merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in dış çekimleri bu hafta Konya’da gerçekleştirildi. Yarışmacıların kıran kırana mücadele edeceği MasterChef’te yapılacak yemek arasında tarhun çorbası da bulunuyor. Peki, tarhun çorbası nasıl yapılır?

Tarhun çorbası tarifi: MasterChef Tarhun çorbası nasıl yapılır? Tadına doyulmayan lezzet

Tarhun çorbası tarifi ve yapılışı gündem oldu. MasterChef’te kırmızı takım ve mavi takım bu akşam Konya lezzetlerini yapacaklar. Tadına doyulamayan lezzetlerden biri olan tarhun çorbasının yapılışı da oldukça kolay.


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