Tarifini herkes istiyor! Sadece 3 adımda hazırlayabileceğiniz susamlı pide tarifi!

Evinizde harika bir pide yapmak için bazı malzemelere ihtiyacınız olacak. Bunlardan başlayarak gerekli adımları izleyip kolayca evinizde nar gibi kızarmış pide elde edebilirsiniz. Püf noktalarına dikkat etmeyi unutmayın. O zaman haydi başlayalım!

MALZEMELER

4 bardak un

1 yumurta (beyazı hamura, sarısı sürülmek üzere)

3/4 su bardağı süt

3/4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı yoğurt

Yarım paket yaş maya veya bir paket kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir tutam tuz

Susam/çörek otu

HAMURUN HAZIRLANIŞI

Yoğurma kabımıza ılık su, süt, şeker ve mayamızı katıp 5 dakika bekletiyoruz.

Sütün ılık olmasına dikkat edilmeli.

Yumuşak bir pide için süt ölçümüz yeterli. Daha kıtır bir pide istiyorsanız süt miktarını azaltıp, su miktarını arttırabilirsiniz.

Yumurtanın beyazını ekleyerek iyice karıştırıyoruz.

Ardından unu, azar azar eleyerek ekliyoruz. Bazı un markalarında un ölçümüz yeterliyken bazılarında cıvık kalabiliyor. Kontrollü bir şekilde un eklemeye devam edebilirsiniz. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde etmemiz gerekiyor.

Yaklaşık 8 dakika kadar iyice yoğuruyoruz. Hamur ne kadar yoğrulursa o kadar güzel ve lezzetli olacaktır.

Hamurun kabının kapağını kapatarak yaklaşık 1 saat kadar mayalamaya bırakıyoruz.