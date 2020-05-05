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Tarifini herkes istiyor! Sadece 3 adımda hazırlayabileceğiniz susamlı pide tarifi!

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ramazanın simgesi susamlı pide, iftar sofrasının vazgeçilmezidir. Salataların suyuna, çorbaların içine iştahla katılır. Kabarmış, lezzetli ve şekilli bir ramazan pidesinin tüm inceliklerini ve detaylarını sizinle paylaşacağız. Fırınlardan alınmış gibi mükemmel pideleri evde sevdiklerinize servis edebilirsiniz. Özellikle karantina günlerinde sıcak pidelere ulaşamazken bu tarif eski sofraları aratmayacak!

Tarifini herkes istiyor! Sadece 3 adımda hazırlayabileceğiniz susamlı pide tarifi!

Evinizde harika bir pide yapmak için bazı malzemelere ihtiyacınız olacak. Bunlardan başlayarak gerekli adımları izleyip kolayca evinizde nar gibi kızarmış pide elde edebilirsiniz. Püf noktalarına dikkat etmeyi unutmayın. O zaman haydi başlayalım!

MALZEMELER

4 bardak un
1 yumurta (beyazı hamura, sarısı sürülmek üzere)
3/4 su bardağı süt
3/4 su bardağı su
1 tatlı kaşığı yoğurt
Yarım paket yaş maya veya bir paket kuru maya
1 tatlı kaşığı şeker
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Bir tutam tuz
Susam/çörek otu

HAMURUN HAZIRLANIŞI

Yoğurma kabımıza ılık su, süt, şeker ve mayamızı katıp 5 dakika bekletiyoruz.
Sütün ılık olmasına dikkat edilmeli.
Yumuşak bir pide için süt ölçümüz yeterli. Daha kıtır bir pide istiyorsanız süt miktarını azaltıp, su miktarını arttırabilirsiniz.
Yumurtanın beyazını ekleyerek iyice karıştırıyoruz.
Ardından unu, azar azar eleyerek ekliyoruz. Bazı un markalarında un ölçümüz yeterliyken bazılarında cıvık kalabiliyor. Kontrollü bir şekilde un eklemeye devam edebilirsiniz. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde etmemiz gerekiyor.
Yaklaşık 8 dakika kadar iyice yoğuruyoruz. Hamur ne kadar yoğrulursa o kadar güzel ve lezzetli olacaktır.
Hamurun kabının kapağını kapatarak yaklaşık 1 saat kadar mayalamaya bırakıyoruz.

PİDENİN ŞEKLİNİN VERİLMESİ

Mayalanan hamuru tezgaha un sererek alıyoruz. Biraz da tezgahın üzerinde yoğuruyor ve havasını alıyoruz.
İster oklavayla, ister elle yuvarlak şekilde hamurumuzu açıyoruz.
Yağlı kağıt serili tepsinin üzerine galeta unu serpiştiriyoruz. Bu, pidemizin altına güzel bir tat ve kıtırtı verecektir.
Açtığımız pide hamurunu tepsiye alıyoruz.
Tepsideki hamurumuzun üzerine temiz bir bez örterek 20 dakika kadar tepsi mayası olmasını bekliyoruz.
Ardından yumurtanın sarısı, yoğurt ve yağı karıştırarak bir harç hazırlıyoruz.
Tepsi mayası olmuş hamurun üzerine elimizle tırnaklı şekiller vererek hazırlanan sosu sürüyoruz.
Üzerine susam ve isteğe bağlı çörek otu serpiştirerek önceden ısıtılmış fırına veriyoruz.

İŞİN PÜF NOKTASI

Fırına sürmeden önce fırının zeminine bir kap su bırakılır. Suyun buharı, pidenin dışının çıtır, içinin yumuşak olmasını sağlayacaktır.

200 derecelik fırında kontrollü bir şekilde 25 dakika kadar pişirilir. Pidelerin üzerinin nar gibi kızardığını fark ettiğinizde de çıkarabilirsiniz.

Çıtır çıtır ramazan pidesi artık hazır! Sıcak pideye hasret kalınan bu dönemde evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz! Püf noktalara dikkat etmeyi unutmayın! Şimdiden herkese afiyet olsun!


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