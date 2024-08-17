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    4. Tariflerdeki 'göz kararı' artık netleşiyor! Akademisyenler el attı

    Tariflerdeki 'göz kararı' artık netleşiyor! Akademisyenler el attı

    17.08.2024 11:30
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    Kırklareli'nde Balkan köyleri başta olmak üzere özellikle köylü kadınlar tarafından "göz kararı" ve "tutam" ölçüleri kullanılarak üretilen peynirin tarifi, akademisyenler tarafından bilimsel ölçülerle kayıt altına alınıyor.

    Tariflerdeki 'göz kararı' artık netleşiyor! Akademisyenler el attı

    Köy peynirinde "göz kararı" ve "tutam" ölçüsü, bilimsel tarifle arşivleniyor! Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda AR-GE İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezince geleneksel yöntemlerle üretilen süt ürünleri tariflerinin bilimsel arşivinin yapılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışma başlatıldı.

    Çalışmalar kapsamında köylüler, akademisyenler gözetiminde peynir üretti.

    Geleneksel yöntemin simgesi olan "göz kararı" ve "tutam" ölçüsüyle üretilen peynirde kullanılan malzemelerin miktarı, bilimsel olarak yapılan ölçümlerle akademisyenler tarafından belirlendi.

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    "ÜRETİMİ ARTIK DAHA KALICI HALE GETİRMİŞ OLUYORUZ"

    Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Gıda AR-GE İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Şanlıdere Aloğlu, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutan geleneksel üretimleri bilim ışında kayıt altına aldıklarını söyledi.

    Kırklareli Üniversitesi olarak bölgenin kalkınmasına fayda sağlayacak akademik çalışmalar ve projeler yürüttüklerini ifade eden Aloğlu, bu kapsamda geleneksel yöntemle üretilen süt ürünlerinin kayıt altına alınmasını çok önemsediklerini belirtti.

    Proje kapsamında köylerde peynir yapan kadınları üniversiteye davet ettiklerini anlatan Aloğlu, "Evlerinde kendi imkanlarıyla yaptıkları süt ürünlerini üniversitemizde yapmalarını rica ettik. Bu sayede biz de geleneksel olarak evlerde üretilen, üreticiler bu işi bıraktıktan sonra unutulacak süt ürünlerinin kayıt altına alınmasını sağladık." diye konuştu.

    Peynir üretiminin her aşamasını takip ederek kayıt altına aldıklarını dile getiren Aloğlu, "göz kararı" ve "tutam" ölçülerini kontrol ederek parametresini çıkardıklarını anlattı.

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    Üretim tarifini arşivleyerek gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyleyen Aloğlu, şöyle devam etti:

    "Köylülerimiz üretim aşamalarında tarifleri göz kararı yapıyorlar. Örneğin iki avuç koyduğu tuzu, ya da sütün sıcaklığını parmağı ile ölçerken bunların derecelerini ölçüyoruz ya da koydukları tuzun miktarını belirleyerek üretimi aslında sayısallaştırmış oluyoruz. Böylece üretimi artık daha kalıcı hale getirmiş oluyoruz. Bu üretimi kendi imkanlarıyla yapmak isteyen insanlara da tarifleri sunmayı hedefliyoruz. Evlerde sütün ısıtılmasının ardından mayalama aşamasında genellikle kadınlarımız parmaklarını içerisine daldırırlar ve sıcaklığı parmaklarındaki ısıdan belirlerler. Biz yine bu şekilde yapmalarını istedik. Kadınlarımız sütlere parmaklarını daldırarak ısısını belirledi ama biz o sırada termometre ile sıcaklığını ölçerek mayalama sıcaklığını belirlemiş olduk. Süt ürünleri üretim parametrelerini ortaya çıkararak üretimin nasıl, hangi şartlarda ve hangi ölçülerle yapıldığını kayıt altına aldık. Böylece evlerde ilimize ait üretilen süt ürünleri unutulmadan gelecek yıllarda da üretilebilir hale gelecek."

    Üreticilerden Necibe Çetintaş da Kırklareli Üniversitesinde geleneksel peynir üretimi yaptığını söyledi.

    Peynir üretiminde kullanılan malzemeleri ve miktarları akademisyenlerin takip ettiğini anlatan Çetintaş, sütün kaynatılmasında peynirin son hali salamurasına kadar tüm aşamaları tek tek gerçekleştirdiklerini kaydetti.

    Köy peyniri üretiminin akademisyenler tarafından ilgiyle karşılanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Çetintaş, köy peynirlerinin daha lezzetli ve doğal olduğunu belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    peynir Kırklareli
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