Tariflerinizi daha lezzetli hale getirecek 5 gizli malzeme

Tariflerinizi daha iyi hale getirecek 5 gizli malzemeyi sizler için bir araya getirdik. Yemeklerde yapacağınız bu küçük oyuncu değişiklikleri ya da eklemeler, inanın çok hoşunuza gidecek :)
Makarnayı kaynatırken tuzu atlayın, onun yerine limon sıkın. Böylelikle makarnaya bir miktar aroma verecek ve sodyum alımınızı azaltacaksınız.
Etin lezzetini iki katına çıkarmak için marine işlemi sırasında öğütülmüş kahve kullanın. İyi bir kombinasyon için; öğütülmüş espresso, kırmızı biber, tuz ve çekilmiş karabiberi karıştırın. Karışıma bir fiske şeker ilave edin. Eti bu karışımla bir gece boyunca bekletin.
Krem peynir, yumurtalara karşı konulamaz yumuşak bir doku verir. Bunun yanı sıra tat olarak inanılmaz iyi bir aroma katacağı da kesin. 2 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin. Tereyağına 1 tatlı kaşığı krem peynir koyun ve kısa bir süre sonra üzerine bir adet yumurta kırın. Tüm malzemelerin birbirine karışmasına yardımcı olun. Yumurta sayısı artıkça malzemelerin miktarını da iki katına çıkarın.
Hazırladığınız köfte kıymasının içine bir su bardağı elma püresi ilave edin. Ardından her zamanki gibi kıymaya şekilde verin ve bol yağda kızartın. O leziz farkı tadına bakan herkes anlayacak!
Pişirdiğiniz çorbanın tadını artırmak için hazırladığınız salata soslarından ilave edebilirsiniz. Çorbayı ocaktan almaya yakın salata sosunu ilave edin. Birkaç dakika bu şekilde kaynattıktan sonra servis yapabilirsiniz.
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