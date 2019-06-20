Tariflerinizi daha lezzetli hale getirecek 5 gizli malzeme

Tariflerinizi daha iyi hale getirecek 5 gizli malzemeyi sizler için bir araya getirdik. Yemeklerde yapacağınız bu küçük oyuncu değişiklikleri ya da eklemeler, inanın çok hoşunuza gidecek :)

Makarna üzerine limon sıkın



Makarnayı kaynatırken tuzu atlayın, onun yerine limon sıkın. Böylelikle makarnaya bir miktar aroma verecek ve sodyum alımınızı azaltacaksınız.

Biftekleri kahve ile harmanlayın



Etin lezzetini iki katına çıkarmak için marine işlemi sırasında öğütülmüş kahve kullanın. İyi bir kombinasyon için; öğütülmüş espresso, kırmızı biber, tuz ve çekilmiş karabiberi karıştırın. Karışıma bir fiske şeker ilave edin. Eti bu karışımla bir gece boyunca bekletin.

Yumurtaya krem peynir ekleyin



Krem peynir, yumurtalara karşı konulamaz yumuşak bir doku verir. Bunun yanı sıra tat olarak inanılmaz iyi bir aroma katacağı da kesin. 2 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin. Tereyağına 1 tatlı kaşığı krem peynir koyun ve kısa bir süre sonra üzerine bir adet yumurta kırın. Tüm malzemelerin birbirine karışmasına yardımcı olun. Yumurta sayısı artıkça malzemelerin miktarını da iki katına çıkarın.