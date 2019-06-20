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Tariflerinizi daha lezzetli hale getirecek 5 gizli malzeme

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

Mutfakta usta bir şeften farkınız kalmasın istiyorsanız bu sihirli malzemelere muhakkak göz atın!

Tariflerinizi daha lezzetli hale getirecek 5 gizli malzeme

Tariflerinizi daha iyi hale getirecek 5 gizli malzemeyi sizler için bir araya getirdik. Yemeklerde yapacağınız bu küçük oyuncu değişiklikleri ya da eklemeler, inanın çok hoşunuza gidecek :)

Makarna üzerine limon sıkın

limon suyu
Makarnayı kaynatırken tuzu atlayın, onun yerine limon sıkın. Böylelikle makarnaya bir miktar aroma verecek ve sodyum alımınızı azaltacaksınız.

Biftekleri kahve ile harmanlayın

marine
Etin lezzetini iki katına çıkarmak için marine işlemi sırasında öğütülmüş kahve kullanın. İyi bir kombinasyon için; öğütülmüş espresso, kırmızı biber, tuz ve çekilmiş karabiberi karıştırın. Karışıma bir fiske şeker ilave edin. Eti bu karışımla bir gece boyunca bekletin.

Yumurtaya krem peynir ekleyin

krem peynir
Krem peynir, yumurtalara karşı konulamaz yumuşak bir doku verir. Bunun yanı sıra tat olarak inanılmaz iyi bir aroma katacağı da kesin. 2 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin. Tereyağına 1 tatlı kaşığı krem peynir koyun ve kısa bir süre sonra üzerine bir adet yumurta kırın. Tüm malzemelerin birbirine karışmasına yardımcı olun. Yumurta sayısı artıkça malzemelerin miktarını da iki katına çıkarın.

Köfteleri daha lezzetli hale getirmek için elma püresi

elma püresi
Hazırladığınız köfte kıymasının içine bir su bardağı elma püresi ilave edin. Ardından her zamanki gibi kıymaya şekilde verin ve bol yağda kızartın. O leziz farkı tadına bakan herkes anlayacak!

Çorbaya salata sosu koyun

salata
Pişirdiğiniz çorbanın tadını artırmak için hazırladığınız salata soslarından ilave edebilirsiniz. Çorbayı ocaktan almaya yakın salata sosunu ilave edin. Birkaç dakika bu şekilde kaynattıktan sonra servis yapabilirsiniz.

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