Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tarih verildi! Gökyüzü kızıl renge bürünecek! Tam 82 dakika sürecek...

Gökyüzünde yılın son tam ay tutulması gerçekleşecek. Tarih verildi, tam 82 dakika sürecek. Tutulma, Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan izlenebilecek.

Tarih verildi! Gökyüzü kızıl renge bürünecek! Tam 82 dakika sürecek...

Yılın ikinci ve son tam ay tutulması 7 Eylül’de gökyüzü meraklılarıyla buluşacak. Dünyanın farklı bölgelerinden izlenebilecek. Yaklaşık 82 dakika sürecek tam tutulma evresi, 2025’in en uzun ve dikkat çekici gök olaylarından biri olacak.

Tarih verildi! Gökyüzü kızıl renge bürünecek! Tam 82 dakika sürecek... 1

Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde tamamen kararmak yerine kırmızı renge dönüyor. Bu renk değişimi, atmosferdeki kısa dalga boylu ışıkların dağılması ve kırmızı tonların Ay yüzeyine yansımasıyla oluşuyor.

SAATLERİ DE BELLİ OLDU

Eylül’deki tutulmanın tam evresi ise Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan görülebilecek. Türkiye’den de gözlemlenecek olan tutulma, yerel saatle 18.30–19.30 arasında izlenebilecek.

Tarih verildi! Gökyüzü kızıl renge bürünecek! Tam 82 dakika sürecek... 2

Bilim insanlarına göre bu tutulma, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna yalnızca üç gün kala yaşanacak. Bu nedenle Ay, normalden biraz daha büyük görünecek.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 Eylül 2025: Burçlar aşk, iş ve sağlık hakkında ne söylüyor?3 Eylül 2025: Burçlar aşk, iş ve sağlık hakkında ne söylüyor?
Turistlerin uygunsuz hareketleri olay oldu! İşte istenen ceza...Turistlerin uygunsuz hareketleri olay oldu! İşte istenen ceza...

Anahtar Kelimeler:
kanlı ay tutulması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

Astronot olduğunu söyleyip yaşlı kadını dolandırdı! Uzayda oksijen almak istedi

Astronot olduğunu söyleyip yaşlı kadını dolandırdı! Uzayda oksijen almak istedi

Beton blok satışa çıkarıldı! Altından bakın ne çıktı!

Beton blok satışa çıkarıldı! Altından bakın ne çıktı!

Tarih verildi! Gökyüzünde tam 82 dakika sürecek...

Tarih verildi! Gökyüzünde tam 82 dakika sürecek...

Tarihi köprü temizliğinde bulundu! Bizans dönemine ait çıktı

Tarihi köprü temizliğinde bulundu! Bizans dönemine ait çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.