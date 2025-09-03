Tarih verildi! Gökyüzü kızıl renge bürünecek! Tam 82 dakika sürecek...

Yılın ikinci ve son tam ay tutulması 7 Eylül’de gökyüzü meraklılarıyla buluşacak. Dünyanın farklı bölgelerinden izlenebilecek. Yaklaşık 82 dakika sürecek tam tutulma evresi, 2025’in en uzun ve dikkat çekici gök olaylarından biri olacak.

Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde tamamen kararmak yerine kırmızı renge dönüyor. Bu renk değişimi, atmosferdeki kısa dalga boylu ışıkların dağılması ve kırmızı tonların Ay yüzeyine yansımasıyla oluşuyor.

SAATLERİ DE BELLİ OLDU

Eylül’deki tutulmanın tam evresi ise Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan görülebilecek. Türkiye’den de gözlemlenecek olan tutulma, yerel saatle 18.30–19.30 arasında izlenebilecek.

Bilim insanlarına göre bu tutulma, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna yalnızca üç gün kala yaşanacak. Bu nedenle Ay, normalden biraz daha büyük görünecek.