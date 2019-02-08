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Tarih yüzyıllar sonra yeniden canlanıyor: Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
KÜLTÜR SANAT  | 08.02.2019 08:47 | Son Güncelleme

Zamanı aşan fikirleri, bakış açısı ve felsefesiyle modern mekaniğin babası kabul edilen; Artuklu Sarayı'nın 26 yıl başmühendisliğini yapan, Anadolu’nun en büyük mucidi Cezeri'nin olağanüstü makineleri, 15 yıllık titiz bir çalışmayla 800 yıl aradan sonra yeniden canlanıyor! Orta Çağ'ın en büyük dâhisi kabul edilen Cezeri’nin, 15 Şubat'ta UNIQ Expo'da ziyaretçilerin karşısına çıkacak makineleriyle geçmiş, bugün ve gelecek arasında sıra dışı bir yolculuğa hazır olun.

Dünyanın ilk insansı robotları, şifresi Enigma’dan bile güçlü kilitler, bugün hâlâ kullandığımız 4 zamanlı dişli mekanizmalar, zamanı hassas şekilde ölçen saatler ve krank mili... Mühendisliği sanatla, bilimi hayatla buluşturan Cezeri’den öğreneceğimiz pek çok şey var.

Merkezine Cezeri’yi yerleştirerek mekanik tarihinin görkemli hikayesini ilham verici bir şekilde sunacak “Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi”, 15 Şubat'ta UNIQ Expo'da kapılarını açıyor. 15 yıl boyunca üzerinde büyük bir titizlikle çalışılan Cezeri’nin kendi kitabı Kitab-ül Hiyel'indeki tarife uygun ve çalışır vaziyette üretilen makinalarını karşımıza çıkaracak sergi, adeta bir bilim tarihi arkeolojisi sayılabilecek yapısıyla dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. 1500 m2’lik alanda, içerisinde boyutları 4 metreyi bulan dev makinelerle birlikte 66 farklı alete, makineye ve çeşitli düzeneklere yer veren sergi, 7'den 77'ye herkese ilham kaynağı olmaya hazır.

Cezerinin Olaganustu Makineleri Sergisi_Sifreli_Sandik

“Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi”nde Cezeri’nin olağanüstü makineleri ve Türk-İslam sanatının estetik ve tarihi unsurları dışında; Antik Çin, Mısır, Yunan ve çağdaş Batı medeniyetlerinin bilim adamları da mekanik tarihinden çeşitli örneklerle karşımıza çıkacak.

Cezerinin Olaganustu Makineleri Sergisi_Filli_Su_Saati

Bilimden sanata, tarihten mekaniğe ait birçok etkileşimli öğe ile ziyaretçileri bilgilendirerek sıra dışı bir sergi deneyimi sunacak “Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi” 15 Haziran'a kadar devam edecek.

www.cezerimuzesi.com
Biletler Biletix.com'da.

Cezerinin Olaganustu Makineleri Sergisi


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Anahtar Kelimeler:
Cezere'nin Olağanüstü Makineleri sergi

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