Tarihçiler bile şaşırdı: Kilisenin duvarları arasından çıktı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

İngiltere’nin en eski kiliselerinden biri olan Waltham Abbey Kilisesi’nin duvarlarında mumya haline gelmiş bir kedi bulundu. İlginç olan, kedinin 1066’daki Hastings Savaşı’nda ölen son Anglo-Sakson kralı Harold Godwinson’un mezarının hemen yanında keşfedilmesi.

KİLİSEDE ŞAŞIRTAN KEŞİF

Uzmanlara göre geçmişte kediler bazen kötü ruhları, cadıları ve hayaletleri uzak tutmak için evlerin duvarlarına gömülüyordu. Ancak bu tür bir uygulamanın kilisede görülmesi çok nadir, bu da tarihçileri şaşırttı.

SONRADAN ORTAYA ÇIKMIŞ

Epping Forest Müzesi yöneticisi Ian Channell, kediyi ilk gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Nesne, 1970’lerden beri müze koleksiyonundaymış, ancak nereden geldiği sonradan belgeler incelenince ortaya çıkmış, kilisenin duvarlarından.

Waltham Abbey Kilisesi’nin geçmişi 7. yüzyıla kadar uzanıyor.