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Tarihe damga vurdular! İşte geçmişin en popüler 'İlk'leri

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EĞLENCE  | 05.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

Geçmişten günümüze kadar hayatımızın belli zamanlarında büyük rol oynayan icatların ilk kez ne zaman ortaya çıktığını biliyor musunuz? İşte okudukça şaşıracağınız, genel kültürünüzü artıracak tarihin en meşhur "ilk"leri ve hikayeleri...

Tarihe damga vurdular! İşte geçmişin en popüler 'İlk'leri

Her şeyin bir ilki vardır ve bu ilkler geçmiş tarihten günümüze kadar hayatımızın belli alanlarında büyük rol oynuyorlar. Peki, ilk araba ne zaman icat edildi, ilk renkli resim ne zaman çekildi ya da ilk cep telefonu hangi yılla birlikte hayatımıza girdi? İşte, tüm bu soruların cevabı...

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İLK TESLA, 2008

Uzak tarihe girmeden önce listeye yakın tarihteki, özellikle araba tutkunlarının aklını başından alan Tesla ile başlayalım dedik. "Dark Star" yani "Kara Yıldız" isimli elektrikle çalışan ilk Tesla arabası 2008 yılında üretildi. Bu buluşun yapımı 2012 yılında durdu fakat Tesla 2020'ye kadar yeniden üretime geçeceğini belirtti.

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CAFé TERRACE AT NIGHT (KAFE TERASTAKİ GECE), 1888

Tuvalinde, onu meşhur eden yıldızlı gökyüzünü de resmeden Vincent Van Gogh'un ilk resmi Kafe Terastaki Gece'dir. Her ne kadar da sanatçı vefatının ardından inanılmaz bir üne kavuşsa da resimdeki rahat fırça teknikleri, detaylar bu parçayı sanatseverlerin favorisi olmasında büyük rol oynuyor. Bu arada Café Terrace halen Fransa'da hizmete açık.

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İLK CEP TELEFONU, 1973

İşte günümüzde hemen hemen herkesin eli ayağa olan buluş: Cep telefonu. Martin Cooper tarafından ilk kez 1973 ylında icat edilen telefon; 1 kilo ağırlığındaydı ve 10 saatte şarj edilirken şarjı, sadece 1 buçuk saat gidiyordu. Martin Cooper telefonu icat ettikten sonra bir gün, rakip şirketi cep telefonundan arayarak, onları icat ettiği cep telefonundan aradığını söyledi.

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İLK YAPAY KALP, 2015

Dünyanın ilk yapay kalbi Abiocor tarafından 2015 yılında icat edildi. Kendi kendi şarj edebilen bir enerji kaynağına sahip olan kalp, Abiocor tarafından 15 hasta üzerinde denenmişti bile fakat şirket daha sonra üretimi durdurdu. Tabii diğer şirketler günümüzde hala yapay kalp üzerinde çalışmaya devam etmekte hatta ilk yapay kalp nakli gerçekleştirildi sadece olumlu sonuçlanmadı.

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İLK SELFIE, 1839

İşte hayatımıza yakın tarihte girdiğini sandığımız bir terim: Selfie nam-ı diğer Özçekim. Her ne kadar da kendi fotoğrafını çekmek günümüzün olayı gibi gelse de ilk selfie fotoğrafını Robert Cornelius 1839 yılında gerçekleştirdi. Hatta bu fotoğraf sadece ilk selfie olarak değil aynı zamanda ilk net insan portre fotoğrafı olarak tarihe yazıldı.

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İLK RENKLİ FOTOĞRAF, 1861

Tarihteki ilk renkli fotoğraf James Maxwell tarafından 1882 yılında çekildi. 3 renk teknolojisini deneyimleyen Maxwell'in çektiği ilk fotoğraf ekose desenli kurdele idi.

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İLK ŞİMŞEK RESMİ, 1882

Tarihte ilk şimşek fotoğrafını William Jennings çekmiştir. Şimşek fotoğrafı çekmesinin sebebi ise şimşeğin gerçekten de zig zag bir forma sahip olup olmadığını öğrenmekti.

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İLK ARABA, 1896

İlk araba Henry Ford tarafından üretilmiştir. İlk arabayı icat etmeye kendi garajında karar veren Ford'un arabası; dört devirli, dört tekerlekli bisikletti ve benzinle çalışıyordu. Bu başarısından sonra Henry Ford 1903 yılında kendi şirketini kurdu.


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