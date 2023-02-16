SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Tarihe geçecek bir yayın! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi büyük kampanyayı açıkladı! "Tüm spor kanallarıyla ortak olarak..."

Tarihe geçecek bir yayın! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi büyük kampanyayı açıkladı! "Tüm spor kanallarıyla ortak olarak..."

16.02.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılan ülkemizde yaşanan felaketin yaraları sarılmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Basel'i 1-0 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, 1 Mart tarihinde "Omuz Omuza Türkiye" kampanyası düzenleneceğini açıkladı.

Tarihe geçecek bir yayın! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi büyük kampanyayı açıkladı! "Tüm spor kanallarıyla ortak olarak..."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor-Basel maçının ardından açıklamalarda bulundu. Futbol ailesinin büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini dile getiren Büyükekşi, 'OMUZ OMUZA TÜRKİYE' kampanyasıyla deprem bölgesine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

49a908674fb74d398fe4d6d5b1ea83e0

TFF Başkanı, tüm kulüp başkanlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

"HEP BİRLİKTE HAREKETE GEÇTİK"

FpHABUvXgAEr_F5

"Hepimizi derinden sarsan büyük bir afet yaşadık. Kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu büyük afetin sonucunda milletçe olağanüstü bir dayanışma başladı. Devletimiz, kurumlarımız, vatandaşlarımız hep birlikte harekete geçtik. Bu dayanışma ve yardımlaşma sürecinde Büyük Türk Futbol Ailemiz de yeniden son derece güçlü bir şekilde bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Futbol Federasyonumuz, kulüplerimiz sürekli istişare halinde afet bölgesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"BİRLİKTELİĞİMİZİN GÜCÜNÜ GÖSTERDİK"

e166a3ef8f7f4634863f91c269c2d9c9

"Bugün de bu dayanışmanın bir adımını daha attık. Trabzonspor’un Basel ile oynadığı maç birlikteliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu sürece katkı sağlayan tüm kulüplerimize, taraftarlarımıza, teşekkür ediyorum."

"1 MART'TA ORTAK YAYIN"

thumbs_b_c_0a8515e628dc242e82aafd6b4e5110e9

"Yardımlaşma ve dayanışmamızı daha ileri boyuta taşıyacağız. 1 Mart 2023 Çarşamba günü Türkiye Futbol Federasyonumuzun öncülüğünde tüm kulüplerimizin katılımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile uluslararası boyutu olan örnek bir kampanya başlatıyoruz: OMUZ OMUZA TÜRKİYE adını verdiğimiz bu organizasyon başta Süper Lig yayıncı kuruluşumuz beIN Sports olmak üzere, tüm spor kanallarımızın da bu tarihi ve anlamlı ortak yayına ekranlarını açmasını arzu ettiğimiz, Büyük Futbol Ailemizin tüm değerli kurumları ve fertlerinin katılımı ile 10.000 konteyner hedefiyle afetzede vatandaşlarımızın geçici barınma merkezlerinde sağlıkla konaklamalarını sağlayacak bir organizasyonu başlatıyoruz."

"İHTİYAÇLARI TEK TEK DİNLİYORUZ"

thumbs_b_c_7f19b62ce59540372e01435be03087f6

"Bu büyük afetten etkilenen bölgedeki altyapıdan A takımlara kadın erkek tüm futbolcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, gözlemcilerimize, kulüplerimize de hep birlikte sahip çıkarak dayanışma ve yardımlaşmamızı sürdüreceğiz. OHAL ilan edilen şehirlerimizde kulüplerimizin ligden çekilme taleplerini de Yönetim Kurulu kararımızla kabul ettik. OHAL Bölgesi dışında depremden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen kulüplerimizle de sürekli iletişim içerisindeyiz. Onların da ihtiyaçlarını tek tek dinliyoruz. Liglerine devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz."

"DÜNYADAN DEĞERLİ ÜYELERİ DA DAVET EDİYORUZ"

thumbs_b_c_170c7ffe9ddf540a934faa56b67b7d98

"Sporun, futbolun birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz bu örnek organizasyona dünyadan da futbol ailesinin değerli üyelerini davet ediyoruz. Fenerbahçe formasıyla enkazdan çıkan vatandaşımıza sevinçten göz yaşı döken Trabzonsporlular, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, ya da enkazdan çıktığı anda en büyük Beşiktaş diye bağıran evladımızın coşkusuyla sevinen Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Trabzonsporlular ya da bugün yarın Fenerbahçe stadyumunda kan bağışında bulunan tüm takım taraftarlarımızı, birbirlerinin stadyumlarında afet bölgesi için ayni bağış organizasyonları yapan tüm takım taraftarlarımızı 1 Mart’ta başlatacağımız OMUZ OMUZA TÜRKİYE kampanyasına katılmaya davet ediyorum."

"OMUZ OMUZA GÖZYAŞLARIMIZI SİLECEĞİZ"

1a81d7e30041433bb46515feeb2ecbc0

"Bu afet sonrasında oluşan dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için omuz omuza vereceğiz. Omuz omuza verip gelecek nesillere örnek olacağız. Omuz Omuza göz yaşlarımızı sileceğiz. Omuza verip dertlerimize derman olacağız. Tekrar ilk günden bu yana bu büyük birlikteliğe en ufak katkı sağlayanından en büyük bağış yapanına kadar Büyük Futbol Ailemizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Yakında OMUZ OMUZA dayanışma ve yardımlaşma organizasyonumuzla ilgili daha detaylı bilgi vereceğiz. Dayanışma ruhumuz daim olsun.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 büyükler Türkiye için 'tek yürek' oldu!4 büyükler Türkiye için 'tek yürek' oldu!
Yeni Malatyaspor'a büyük şok! Ödemesini alamayan iki futbolcu kulüpten ayrıldı!Yeni Malatyaspor'a büyük şok! Ödemesini alamayan iki futbolcu kulüpten ayrıldı!
'3-0 mağlup sayılacaklar!' TFF Başkanı resmen açıkladı!'3-0 mağlup sayılacaklar!' TFF Başkanı resmen açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Mehmet Büyükekşi Trabzonspor basel beşiktaş fenerbahçe galatasaray tff türkiye futbol federasyonu atan s lig maçı süper lig yayıncı kuruluş süper li devam edecek maçın

En Çok Okunan Haberler

248. saatte mucizenin adı olan Aleyna'dan tek cümlelik mesaj

248. saatte mucizenin adı olan Aleyna'dan tek cümlelik mesaj

Jandarma 24 saat nöbette! Kimseyi yanına yaklaştırmıyorlar

Jandarma 24 saat nöbette! Kimseyi yanına yaklaştırmıyorlar

Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasına dudak uçuklatan rakam! Esra Erol'un eşi satın aldı...

Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasına dudak uçuklatan rakam! Esra Erol'un eşi satın aldı...

Atsu'nun menajerinden çok sert sözler! ''11 gün oldu, bir kişiyi bile aramadın''

Atsu'nun menajerinden çok sert sözler! ''11 gün oldu, bir kişiyi bile aramadın''

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza gönülleri fethetti

Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza gönülleri fethetti

Aboubakar'dan Ronaldo itirafı! "Beşiktaş'a gitmemi istemedi"

Aboubakar'dan Ronaldo itirafı! "Beşiktaş'a gitmemi istemedi"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.