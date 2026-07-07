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Tarihe geçecek kırmızı kart skandalı!

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Dünya Kupaları tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olaya tanıklık ettik. Son 32 turunda oynanan ABD - Bosna Hersek karşılaşmasında Amerikalı Folarin Balogun, 64. dakikada rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. ABD, mücadelenin kalan bölümünü 10 kişiyle tamamladı. Tıpkı olması gerektiği gibi...

Kerim Kökden

Ancak işin ilginç tarafı şu: Kırmızı kart gören bir futbolcunun cezası yalnızca o maçla sınırlı kalmaz. En az bir maç daha takımını yalnız bırakması gerekir, değil mi? Öyle olmadı. Neden?

Trump etkisi

Tarihe geçecek kırmızı kart skandalı! 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak kırmızı kartın kaldırılması ya da ertelenmesi için girişimde bulunduğu iddia edilmişti. Dün yaptığı açıklamayla bunu bizzat doğruladı. Baskı yapmadığını, yalnızca pozisyonun yeniden incelenmesini talep ettiğini söyledi.

Aynen cümlesini aktarıyorum.

"Balogun'a gösterilen kırmızı kart yüzünden FIFA'dan inceleme talep ettim. Evet, bu doğru."

İnanılmaz... Şaka gibi ama gerçek. Bir ülkenin devlet başkanı, Dünya Kupası'nda verilen bir disiplin kararına doğrudan müdahil oluyor. Böylesini ne gördüm ne de duydum. Pes doğrusu...

TEBRİKLER BELÇİKA

Tarihe geçecek kırmızı kart skandalı! 2

Tüm bu yaşananların ardından ABD, son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya geldi. İlahi adalet mi dersiniz, alınan ahın karşılığı mı dersiniz bilemem ama Belçika müthiş bir mücadele ortaya koyarak rakibini farklı mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
Güle güle ABD...

ÖNDER ÖZEN'DEN HARİKALAR...

Tarihe geçecek kırmızı kart skandalı! 3

Gelelim ülkemize...

Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Beşiktaş'ta yeni futbol aklı bu kez gerçekten yerinde hamleler yapıyor. Futbol bilgisini ve dünya futboluna hâkimiyetini çok iyi bildiğim Sayın Önder Özen yine iş başında.

İlk görev döneminde, Beşiktaş'ın "Feda" sürecinde yaptıklarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Siyah-beyazlı kulübün sonraki yıllardaki yükselişinin temelleri de aslında o dönemde atılmıştı.

Bugün yeniden görev başına gelen Önder Özen, ilk iş olarak dünya futbolunun yükselen teknik adamlarından Vincenzo Italiano'yu takımın başına getirerek önemli bir hamle yaptı. İtalya'da rahatlıkla üst düzey bir kulüpte görev alabilecek bir ismi, Beşiktaş projesine ikna etmeyi başardı.

Hocanın gelişiyle birlikte sıra kadronun şekillenmesine geldi. Yıllardır tartışılan bölgelerin başında kaleci geliyor. Beşiktaş, uzun süredir bu mevkide istikrar sağlayamamıştı.
Şimdi ise Bayern Münih'ten Alexander Nübel'in transfer edilmesi bekleniyor. Konuşulan bonservis bedeli ise 5+5 milyon euro. Bu seviyede bir kaleci için oldukça makul bir rakam. Tebrik etmek gerekir.

Önder Özen yalnızca birinci kaleciyi değil, kaleci rotasyonunu da yeniden oluşturuyor. Altyapıda Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin ve Emir Yaşar gibi potansiyelli isimler bulunmasına rağmen, bu sezon için daha tecrübeli bir tercih yapıldı. Daha önce Kayserispor, Rennes ve Başakşehir formaları giyen Doğan Alemdar'ın da kadroya katılması bekleniyor. Potansiyeli yüksek bir isimdi. İkinci kaleci tercihi de bana göre oldukça doğru.

Bir diğer kronik eksiklik ise kanat oyuncusuydu. Beşiktaş uzun yıllardır saf bir kanat oyuncusu bulmakta zorlandı. Daha çok orta saha özellikleri taşıyan isimlerle bu bölgeyi doldurmaya çalıştı.

Şimdi ise Arsenal forması giyen ve Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen Leandro Trossard'ın transferi gündemde. Kulübüyle anlaşma sağlandığı, oyuncuyla son görüşmelerin sürdüğü konuşuluyor.

Gerçekleşirse çok önemli bir transfer olur. 31 yaşında olmasına aldanmayın. Oyun zekâsı, tekniği ve disipliniyle yıllarca katkı verebilecek bir futbolcu. Buradaki tek soru işareti sözleşme süresi. Dört yıl yerine üç yıllık bir kontrat yapılırsa çok daha doğru olur diye düşünüyorum.
Önder Özen'in nokta atışları bununla da bitmiyor.

Bonservisi elinde bulunan milli futbolcu Salih Özcan'ın transferinin de kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Henüz 28 yaşında; yani futbolcunun en verimli döneminde. Milli takımın önemli parçalarından biri. Üstelik bonservis bedeli de yok. Yıllık yaklaşık 2 milyon euro maaşla transfer edilmesi hâlinde Beşiktaş adına son derece doğru bir hamle olacaktır.

Doğru teknik direktör seçimi, nokta atışı transferler ve güçlü iletişim... Önder Özen daha ilk günden farkını ortaya koymuş durumda.
Yaptıklarını büyük bir dikkatle takip ediyorum. Hak edene hakkını teslim etmek gerekir.

Bravo hocam...

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