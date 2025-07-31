Tarihe geçti: 31 yaşında doğdu! Dünyanın en yaşlı bebeği oldu!

26 Temmuz’da Ohio’da Lindsey (35) ve Tim Pierce (34) çiftinin bebeği olarak dünyaya gelen Thaddeus Daniel Pierce dünyanın en yaşlı bebeği oldu.

31 YIL SONRA TRANSFER EDİLDİ

Embriyo ilk olarak Linda Archerd ve evliliği sırasında yapılan IVF tedavisiyle 1994 yılında oluşturulmuştu. Aradan geçen 31 yılın ardından, Lindsay ve Tim Pierce, bu nadir embriyoyu 2024 yılında kabul ederek transfer ettirdi.

The Times'ın haberine göre Thaddeus’un doğumu, daha önce 30 yıl dondurulmuş embriyodan doğan ikizlere ait rekoru resmen geride bıraktı.