Tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaik koruma altına alındı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi binanın restorasyonu sırasında bulunan mozaiğin koruma altına alındığını söyledi.

Arısoy, aralarında gazeteci, sinemacı, yazar ve şairlerin de bulunduğu bir heyeti Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde ağırladı.

Restore edildikten sonra Kazlıçeşme Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi binada gerçekleşen toplantıda Arısoy, binanın restorasyonu esnasında milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğu düşünülen bir mozaik yer döşemesinin keşfedildiğini belirtti.

Zemin katta bulunan mozaiğin dışarıya doğru uzadığını fark edince hemen deneme kazısı yaptıklarını ve bölgeyi koruma altına aldıklarını ifade eden Arısoy, "Dolayısıyla çalışmalar bittiğinde burası aynı zamanda bir mozaik müzesi özelliği de kazanacak." diye konuştu.

Ömer Arısoy, Asitane Vakfıyla ortak çalışma sonrası mekanda kitap şifahanesi olarak da hizmet verileceğini aktardı.

Tarihi binanın, belediye başkanlığı faaliyetlerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra müze, sergi salonu, kütüphane ve kitap şifahanesi olarak işlev göreceğini belirten Arısoy, binanın 1800'lü yılların başında askeri hastane olarak yapıldığını, 1950'li yılların başına kadar da hastane olarak kaldığını aktardı.