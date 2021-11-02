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Tarihi değiştiren olay! Zaman yolcusu olduğunu iddia eden akademisyenlerin anlattıkları tüyler ürpertti

02.11.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki kadın Oxford Üniversitesi akademisyeni, Ağustos 1901'de Paris'in dışındaki Versay Sarayı'nı ziyaret ederken garip olaylar yaşadı. Garip kıyafetler giyen insanları ve 1700'lerin sonlarından beri var olmayan binaları ve diğer yapıları gördüklerini iddia ettiler.

Tarihi değiştiren olay! Zaman yolcusu olduğunu iddia eden akademisyenlerin anlattıkları tüyler ürpertti

İki saygın akademisyen Charlotte Anne Moberly ve Eleanor Jourdain, Marie Antoinette'i 1901'de, ölümünden 100 yıl sonra gördüklerini söylediler. Anne Moberley ve Eleanor Jourdain, 18. yüzyıl Fransız Kraliçesi Marie Antoinette'in bir eskiz defterinde çizim yaptığını gördüklerinde ısrar ettiler. Ancak itibarlarının tehlikede olduğunu düşünen ve oldukça muhafazakar bir ailede yetişen Charlotte Anne Moberly ve Eleanor Jourdain, ilk başlarda gördüklerine dair birbiriyle dahi konuşmamayı seçtiler. Sonrasında ise yaşadıklarıyla ilgili ayrı ayrı açıklamalar yazmaya ve ardından notları karşılaştırmaya karar verdiler. İkisinin de notlarında Versay Sarayı’ndaki işaretler, garip binalar ve güzelce bir giyinmiş kadının resim çizdiğine dair cümleler yer alıyordu. Ancak ikisi de o gün gördüklerine dair hiçbir kanıt bulamadı.

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TAKMA İSİMLERLE AÇIKLADILAR

Bir zaman kaymasına düştüklerine ve bir tur rehberi tarafından günümüze geri döndürülmeden önce 100 yıldan fazla bir süre geriye taşındıklarına inanıyorlardı. Ne yapacaklarını bilmeden, deneyimlerini 1911'de Elizabeth Morison ve Frances Lamont takma adlarıyla “An Adventure” adlı bir kitapta yayınlamaya karar verdiler .

Günümüze kadar pek çok kişi bu olayı açıklamaya çalıştı. Büyük bir kesim anlatılanların gerçeği yansıtmadığı konusunda hem fikirdi. Hatta kitaplarının tanıtımını yapmak için tüm hikâyeyi uydurduklarını söylediler. Saraya planlanan ziyaretin zihinlerinde bir stres yarattığını iddia eden bilim insanları akademisyenlerin bir tür hayal kurma yöntemi ile zihinlerini serbest bıraktığını açıkladı.

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