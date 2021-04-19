Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Tarihi dokusuyla göz dolduran Ashab-ı Kehf’in turizme kazandırılması için çalışmalar başladı

Tarihi dokusuyla göz dolduran Ashab-ı Kehf’in turizme kazandırılması için çalışmalar başladı

Seray Üstün Seray Üstün
19.04.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesinde bağlı Duru Mahallesinde bulunan Ashab-ı Kehf mağarasındaki düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Tarihi dokusuyla göz dolduran Ashab-ı Kehf’in turizme kazandırılması için çalışmalar başladı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantısı için gittiği Lice’de Ashab-ı Kehf’in uyuduğu iddia edilen mağarayı ziyaretinde çevre düzenlemesinin yapılması talimatını verdi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, alanın inanç turizme kazandırılması, vatandaşların alanı ziyaretlerinde mağaraya rahatlıkla çıkabilmesi ve bölgede ibadetlerini rahatlıkla yapabilmesi için proje hazırladı. Proje kapsamında, 290 metrekare alanda yapılan mescit ve abdesthanenin temel, kolon ve döşemeleri tamamlayıp çatı yapımına başlandı. Ekipler, mağaraya giden yolda bölgenin doğasıyla uyumlu alanda bulunan taşları değerlendirerek taş merdiven döşedi. Ashab-ı Kehf Mağarası’na çıkan ve vatandaşlar, için tehlike oluşturan yolun etrafına korkuluk dikti. Büyükşehir Belediyesi, inanç turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip olan mağaranın içinde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

ÇALIŞMA2

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, gelen ziyaretçilere dinlenme alanları oluşturmak için Ashab-ı Kehf’in çevresine bölgenin dokusunu bozmayacak ahşap kent mobilyaları yerleştirecek. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığı, tarihi alana açılan yollarda asfaltlama çalışmaları yürütecek.

ASHAB-I KEHF’İN TARİHİ

ÇALIŞMA

Putperestliğe karşı çıktıkları için kralın zulmünden kaçan ve yanlarında bir köpekle birlikte mağarada 309 yıl uyuyan Ashab-ı Kehf’in ölümden sonra dirilişi sembolize eden kıssası, Kur’an-ı Kerim’deki Kehf Suresi’nin dışında Hristiyan, Yahudi hatta Hint kaynaklarında da yer alıyor. Dünyada Ashab-ı Kehf’e ait olduğu rivayet edilen 34 mağaradan biri de Lice ilçesine bağlı Duru Mahallesinde bulunuyor.

(İHA)

Mardin’de bulunan Şeyh Seyit Hacı Ramazan türbe ve külliyesi ziyaretçi akınına uğruyorMardin’de bulunan Şeyh Seyit Hacı Ramazan türbe ve külliyesi ziyaretçi akınına uğruyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Tarihi kapı çalındı! Mağara gözüktüTarihi kapı çalındı! Mağara gözüktü
Rüyada eski sevgiliyle öpüşmek ne demek, ne anlama gelir?Rüyada eski sevgiliyle öpüşmek ne demek, ne anlama gelir?
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İntikama susayan Ukrayna’nın ilk kadın hükümdarı

İntikama susayan Ukrayna’nın ilk kadın hükümdarı

Bond’a 10 milyon sterlinlik gala

Bond’a 10 milyon sterlinlik gala

Tarihi kapı çalındı! Mağara gözüktü

Tarihi kapı çalındı! Mağara gözüktü

Tarihin en zor yılları! Neler yaşanmadı ki

Tarihin en zor yılları! Neler yaşanmadı ki

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Fragmanı bile kahkaha tufanı yarattı

Fragmanı bile kahkaha tufanı yarattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dahi dolandırıcı! İbret olması için heykeli dikildi

Dahi dolandırıcı! İbret olması için heykeli dikildi

Tek göğsü büyümediği için hayatı boyunca dalga geçtiler

Tek göğsü büyümediği için hayatı boyunca dalga geçtiler

Kırmızı Oda Vahit’in gerçek hikayesi ortaya çıktı

Kırmızı Oda Vahit’in gerçek hikayesi ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.