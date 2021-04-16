Tarihi Gaziantep Kalesi’nin altındaki tüneller turizme açılacak

Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Büroları ve Gaziantep Müze Müdürlüğü iş birliğinde, tarihi Gaziantep Kalesi'nin altında yer alan tünellerin temizlenerek açılması amacıyla geçen yıl çalışma başlatıldı.

Saha çalışmaları ve araştırmaların ardından arkeolog ile uzmanların yer aldığı ekip, toprak, taş, balcık ve çamuru özenle dışarı taşıyarak tünelin bir kısmını ortaya çıkardı. Aydınlatma sistemlerinin yapıldığı çalışma kapsamında, tünellerde alınan güvenlik, duvar destekleme tedbirleri ve statik önlemlerle çalışmalara devam ediliyor.

Kastel, bağlantı yolları, galeri, aydınlatma oyukları ve merdivenlerin bulunduğu tünellerin açılmasıyla, "yerin altı da üstü de tarih" olarak anılan kentin turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor. Arkeolog ve çalışma sorumlusu Ali Korkmaz, “Tüneller, Kurtuluş Savaşı'nda kalenin kullanılmaması ve güvenlik nedeniyle doldurulmuş ve kapatılmıştı. Çalışmalarla tünellerin yaklaşık 250 metrelik kısmı temizlenerek açıldı. Derinlik olarak ise yerin 15 metre civarı altına inmiş durumdayız. Gelen ziyaretçilere aslında zamanda yolculuk yaptırmayı hedefliyoruz. Orada Roma, Memlük ve Osmanlı izleri görülecek" dedi.