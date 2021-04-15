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Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerinin yerine gelmesini bekliyor

Seray Üstün Seray Üstün
15.04.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ulu Cami’nden restorasyon sırasında 19 sene önce çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinin ikisinin izine Londra’da rastlandı. Cami imamı ve cemaat çinilerin tekrardan yerlerine konmasını bekliyor.

Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerinin yerine gelmesini bekliyor

Adana’nın merkez Seyhan ilçesindeki Ulu Cami’nin 6 Aralık 2002 yılındaki restorasyonunda 223 tarihi çini karo çalındı. 2002 yılında yaşanan soygun tam olarak aydınlatılamazken çalınan 223 çini karodan 67 parça 11 Eylül 2009 tarihinde İstanbul Koca Mustafapaşa’da bir eve yapılan baskında koliler içinde ele geçirildi. 2011 senesinde de Londra’da Christie’s Müzayede Evi Lot 331 numarasıyla Adana soygununda çalınan çinilerden birini satışa sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı buna da müdahale ederek eseri satıştan çektirdi ve Türkiye’ye iadesini sağladı.

Londra’da Sotheby’s Müzayede Evi tarafından 31 Mart 2021 tarihinde düzenlenen ‘Art of the Islamic World&India’ isimli müzayede de 115 Lot numarası ile satışa çıkarılan çini karolar Ulu Cami’nin karolarıyla birebir çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları satışa sunulan çinilerin bu soyguna ait olduğunu bilimsel raporlar ile ispat etti, Interpol kayıtları ile birlikte durumu Dışişleri Bakanlığı’na rapor etti.

Londra Büyükelçiliği İngiliz polisi ile temas kurdu ve müzayede evi katalogda yer verdiği 2 çini karoyu satıştan çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı, Interpol kanalıyla da aranan eserlerin Türkiye’ye iadesi için çalışmalarını sürdürüyor.

‘İNŞALLAH GETİRİLİR, YERİNE TAKILIR’

ÇİNİ

Ulu Cami İmamı Ali Tufan ise konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Tufan, çinilerin bir an önce yerine konmasını istediğini belirterek, “1998 Adana depreminde camimiz ağır hasar görmüş. Ondan sonra camimiz ibadete kapatılmış ve 2002 yılında bu çiniler çalınmış. Bir kısmı o dönemde İstanbul’da yakalanmış ve geri kalanlarının akıbetini devletimiz takip ediyor. Burası Adana’nın en değerli camilerinden birisi. İznik çinilerinin en nadide örnekleri sayılan çiniler bunlar. Camimiz 1500’lü yıllarda yapılmış. Zengin bir dönemin eseri bunlar. İznik çiniciliğinin zirve döneminde yapılmış en nadide örnek sayılan çiniler bunlar. O dönemde olduğu için çok kıymetli. İngiltere de olduğunu bizde öğrendik. İnşallah getirilir, yerine takılır” diye konuştu.

DÜNYANIN HER YERİNDEN ZİYARETÇİLER GELİYOR

ULU CAMİ

Çinileri görmek için yurt dışından bile turistlerin geldiğini kaydeden Tufan, “Cemaatimizden bazı hayırseverler kendi cebinden vermek istiyor. Cemaatimizde bunun yerine konmasını istiyor. Adana’mızda göz bebeği bir yer burası. Dünyanın her yerinden bu çinileri görmeye gelenler var. Bunları herkes yerinde görmek istiyor. Bizde yerinde görmek isteriz” ifadelerini kullandı.

ESKİ GÜNLERE ÖZLEM

CAMİ

Cami cemaatinden Ahmet Gök ise “Bu camimiz tarihi eser olduğu için bu çinilerin yerine konmasını ve eski halini almasını istiyoruz. Camimizin aynı şekilde olmasını istiyoruz. Bu şekilde olunca camimiz içimiz rahat etmiyor” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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