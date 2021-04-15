Tarihi Ulu Cami, çalınan çinilerinin yerine gelmesini bekliyor

Adana’nın merkez Seyhan ilçesindeki Ulu Cami’nin 6 Aralık 2002 yılındaki restorasyonunda 223 tarihi çini karo çalındı. 2002 yılında yaşanan soygun tam olarak aydınlatılamazken çalınan 223 çini karodan 67 parça 11 Eylül 2009 tarihinde İstanbul Koca Mustafapaşa’da bir eve yapılan baskında koliler içinde ele geçirildi. 2011 senesinde de Londra’da Christie’s Müzayede Evi Lot 331 numarasıyla Adana soygununda çalınan çinilerden birini satışa sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı buna da müdahale ederek eseri satıştan çektirdi ve Türkiye’ye iadesini sağladı.

Londra’da Sotheby’s Müzayede Evi tarafından 31 Mart 2021 tarihinde düzenlenen ‘Art of the Islamic World&India’ isimli müzayede de 115 Lot numarası ile satışa çıkarılan çini karolar Ulu Cami’nin karolarıyla birebir çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları satışa sunulan çinilerin bu soyguna ait olduğunu bilimsel raporlar ile ispat etti, Interpol kayıtları ile birlikte durumu Dışişleri Bakanlığı’na rapor etti.

Londra Büyükelçiliği İngiliz polisi ile temas kurdu ve müzayede evi katalogda yer verdiği 2 çini karoyu satıştan çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı, Interpol kanalıyla da aranan eserlerin Türkiye’ye iadesi için çalışmalarını sürdürüyor.