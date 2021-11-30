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Tarihi Güvercinada Kalesi Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmeye aday gösterildi

30.11.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin kültürel ve tarihi mirasını korumaya yönelik çeşitli çalışmalar yürüten Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği (Turkey One) Yöneticileri Kuşadası’nın Güvercinada Kalesi’ni ziyaret etti. Daha önce tarihi kalenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesine katkı sunan dernek, Güvercinada Kalesi’nin kalıcı listeye alınması için çalışma yürütecek.

Tarihi Güvercinada Kalesi Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmeye aday gösterildi

Türkiye’de tarihi ve doğal güzelliklerin korunması için ulusal ve uluslararası alanda ciddi çalışmalar yürüten Turkey One Derneği, Ceneviz Ticaret Yolu üzerinde yer alan tarihi kaleleri incelemek için bir gezi düzenledi. Akademisyen ve bürokratların da katıldığı grubun ilk durağı geçen yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Kuşadası’nın tarihi Güvercinada Kalesi oldu. Dernek Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ve beraberindekileri Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ve Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülden Güllüdağ karşıladı. Güvercinada Kalesi’ni dolaşarak surlarında inceleme yapan grup ardından kalenin burcuna çıkarak duvarlardaki eski yazıların fotoğrafını çekti. İç kalede sergilenen 14,5 metre uzunluğundaki Fin balinası iskeleti hakkında da bilgi alan heyet, tarihi Güvercinada Kalesi’nin UNESCO Dünya Mirası katılıcı listesine girmesi için çalışma yürütecek.

"İLK DURAĞIMIZ KUŞADASI OLDU"

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Turkey One Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, “Ceneviz Ticaret Yolu üzerindeki tarihi kaleleri incelemek üzere bir geziye çıktık. İlk durağımız Kuşadası oldu. Kuşadası’nın tarihi Güvercinada Kalesi’nde inceleme yaptık. Bugün Çeşme Kalesi’ni de ziyaret edeceğiz. Önümüzdeki süreçte bu kalelerin yurt dışında tanıtımı için bir çalışma yürüteceğiz” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise, “Kuşadası Belediyesi olarak her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Güvercinada Kalesi’ni çok önemsiyoruz. Burayla ilgili yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazırız. Kalenin UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesi için bizde elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

(İHA)

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kuşadası
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