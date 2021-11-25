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Tarihin en ilginç suçlusu! Cesetlerle cinsel birliktelik yaşama ve ölüm kokusu bağımlısı bir kadın: Karen Greenlee

25.11.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihin bilinen modern nekrofili hastası olan Karen Greenlee bir hayli ilginç bir suç makinesiydi. Onu üne kavuşturan ve ‘Morg faresi’ lakabıyla anılmasına neden olan olay ise 1979 yılında cenaze arabasını kaçırarak içindeki cesetle cinsel birliktelik yaşamasıydı. Yakalanmadan önce ise Karen Greenlee’in 40 cesetle cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

Tarihin en ilginç suçlusu! Cesetlerle cinsel birliktelik yaşama ve ölüm kokusu bağımlısı bir kadın: Karen Greenlee

23 yaşındaki bir mumyacı çırağı olan Karen Greenlee, işyerinden ölü bir adamın cesedini taşıyan bir cenaze arabası çaldıktan sonra yakalandı. Yakalandığında nekrofili bağımlılığını açık bir şekilde ifade eden ve 40 ölü erkeğin listelendiği 4 sayfalık bir mektup bulunuyordu.

1970’li yıllarda Kaliforniya'da nekrofili yasa dışı olmadığı için, Greenlee yalnızca cenaze arabasını çalmakla ve bir cenazeye müdahale etmekle suçlandı, bunun için suçlu olduğunu kabul etti ve 255 dolar para cezası ödemeye ve 11 gün hapis cezasına çarptırıldı. Serbest bırakıldıktan sonra şartlı tahliyesi kendisiyle barışmasına yardımcı olduğunu söylediği zorunlu terapi uygulamasını içeriyordu.

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“ÖLÜM KOKUSUNU EROTİK BULUYORUM”

1987'de Greenlee, Feral House tarafından yayınlanan Apocalypse Culture adlı kitabı için Jim Morton'a nekrofil ilgileri hakkında The Unrepentant Necrophile başlıklı ayrıntılı ve çok samimi bir röportaj verdi. Kendisini çoğu kişinin anlamadığını ifade eden Karen Greenlee, “Ölümün kokusunu çok erotik buluyorum. Ölüm kokuları arasında farklılar olduğunu biliyor muydunuz? Körfezde iki haftadır yüzen bir beden ile yeni ölen bir vücut arasında benzersiz bir fark var.Nekrofilinin benim için daha anlamlı olduğunu anladım. Bununla ilgili bir sorun yaşamamın nedeni, kendimi kabul edemememdi. Hâlâ hayatımı başkalarının standartlarına göre yaşamaya çalışıyordum. Bunu kabul etmek kendimle barıştırdı” dedi.

Greenlee'nin daha sonra röportajdan pişman olduğu, kimliğini değiştirdiği ve başka bir şehre taşındığı bildirildi.1996 tarihli Kissed adlı film bu tip bir olayın anlatıldığı bir kısa hikayeden uyarlandı.

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