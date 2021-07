Ölülere makyaj yapan morg makyaj sanatçıları tüyler ürpertiyor

Morg makyaj sanatçılığı olarak kabul edilen meslek dünyanın en garip iş tanımlarından bir tanesine sahiptir. Çünkü vefat eden kişilerin cenaze törenlerinde daha güzel gözükmesi adına yapılan makyajlarda özel eğitimli kişilerle beraber günlük hayatta kullanılmayan ürünler tercih ediliyor. Özellikle Hristiyanlık dininde cenaze törenleri açık tabutlarla yapılıyor. Açık tabutlu törenlerde vefat eden kişinin uyuyormuş gibi görünmesi sağlanıyor. Son yolculuklarında güzel görünmeleri için de morg makyaj sanatçıları vefat eden kişilerin makyajlarını, saçlarını, manikür ve pedikürlerini yapıyor ve onları giydiriyorlar.

KIM KARDASHIAN’IN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bu ilginç mesleğe ilgi duyanlar arasında dünyaca ünlü bir yıldız olan Kim Kardashian da bulunuyor. Kim, 'Keeping Up With The Kardashians' programının bir bölümünde makyaj artisti ve arkadaşı olan Mario Dedivanovic'le bir seansa bile katıldı.

ORTALAMA İKİ SAAT SÜRÜYOR

Fawn Monique Dellavalle, eğitimi olmamasına rağmen morg makyaj sanatçılığı işini profesyonel olarak yürütüyor. Ailenin özel isteği doğrultusunda makyaj yaptığını ifade eden Dellavella, “Genellikle cilt tonunun eşit olması, makyaj ve tırnaklarla ilgileniyorum. Saçlarla ilgilenmek için bir kuaför geliyor. Bu işi bir aile özellikle benim vefat eden kişinin makyajını yapmamı istediklerinde veya uzun sürecek zorlu makyajlar gerektiğinde yapıyorum. Vefat eden bir kişinin makyajını yapmak ortalama iki saat sürüyor ve özel ürünlerin kullanılması gerekiyor.” dedi.