Tarihin en pahalı transferi olmaya hazırlanıyor! Liverpool kafaya koydu, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelecek...

Bu sezon hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni son nefeste kaybeden Liverpool'da gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacak olmasını hatırlatan Jürgen Klopp, Liverpool taraftarına şimdiden İstanbul'dan otel ayarlamalarını söylemişti. İngiliz basınından The Times’ta yer alan habere göre, Liverpool’un, Benfica’da geride kalan sezonda attığı gollerle dikkat çeken Darwin Nunez için 80 milyon Euro bonservis + 20 milyon Euro bonus içeren bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Klopp’un ısrarla kadroya dahil edilmesini istediği yıldız isim için Liverpool’un görüşmeleri sıklaştırmasının bir nedeni de ezeli rakibi Manchester United. Uruguay’ın yeni Cavani’si olarak görülen Benfica forveti Darwin Nunez için Manchester United’ın da girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

41 MAÇTA, 38 GOL KATKISI

Geride kalan sezonda Benfica’da 41 maçta sahaya çıkan Darwin Nunez, 34 gol atıp, 4 asistlik performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

EN PAHALI TRANSFER OLABİLİR

Liverpool, Nunez transferini 100 milyon Euro’ya bitirmesi durumunda kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirecek. İngiliz ekibinin şu an en pahalı transferi ise 2017/2018 sezonunda Southampton’dan 85 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Virgil van Dijk.



