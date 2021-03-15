Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 15 Mart tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 15 Mart tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü olarak kutlanıyor. Peki 15 Mart’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 15 Mart doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

270 - Aziz Nikolaos, Yunan Hristiyan aziz ve piskopos (ö. 343)

1638 - Shunzhi, Qing Hanedanı'nın üçüncü imparatoru (ö. 1661)

1713 - Nicolas Louis de Lacaille, Fransız astronom (ö. 1762)

1738 - Cesare Beccaria, İtalyan hukukçu, filozof, ekonomist ve edebiyatçı (ö. 1794)

1746 - Giovanni Battista Venturi, İtalyan fizikçi, diplomat, bilim tarihçisi ve katolik rahip (ö. 1822)

1767 - Andrew Jackson, Amerikalı politikacı ve ABD'nin 7. Başkanı (ö. 1845)

1778 - Pauline Foures, Fransız ressam ve roman yazarı (ö. 1869)

1821 - Johann Josef Loschmidt, Avusturyalı bilim insanı (ö. 1895)

1830 - Paul Heyse, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1914)

1830 - Elisee Reclus, Fransız coğrafyacı, tarihçi, yazar, vejetaryen, anarşist (ö. 1905)

1833 - Geza Fejervary, Macar general (ö. 1914)

1835 - Dürrinev Kadınefendi, Sultan Abdülaziz'in birinci eşi ve başkadınefendi (ö. 1895)

1851 - William Mitchell Ramsay, İskoç arkeolog ve Yeni Ahit uzmanı (ö. 1939)

1854 - Emil Adolf von Behring, Alman hekim ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1917)

1859 - Camille Jullian, Fransız tarihçi (ö. 1933)

1869 - Stanislaw Wojciechowski, Polonyalı politikacı (ö. 1953)

1872 - Boris Drangov, Bulgar Albay ve savaş pedagogu (ö. 1917)

1874 - Harold L. Ickes, Amerikalı siyaset adamı (ö. 1952)

1875 - Faik Bey Konitza, Arnavut yazar, devlet adamı (ö. 1942)

1878 - Rıza Pehlevi, İran şahı (ö. 1944)

1879 - Yakov Ganetsky, Sovyet diplomat ve siyaset adamı (ö. 1937)

1886 - Lili Berky, Macar aktris (ö. 1958)

1887 - Lütfi Kırdar, Türk hekim, devlet adamı, asker, Manisa ve İstanbul Valisi ve Sağlık Bakanı (ö. 1961)

1887 - Leslie Knighton, İngiliz teknik direktör (ö. 1959)

1887 - Baba Salim Öğütçen, Türk halk şairi (ö. 1956)

1887 - Mustafa Merlika-Kruja, Arnavutluk Başbakanı (ö. 1958)

1888 - Refik Halit Karay, Türk yazar (ö. 1965)

1888 - Sophus Nielsen, Danimarkalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 1963)

1892 - Laura Papo Bohoreta, Bosnalı Yahudi feministi ve yazar (ö. 1942)

1897 - Ağasadık Geraybeyli, Azeri sinemacı (ö. 1988)

1931 - Faruk Geç, Türk gazeteci, ressam, çizgi-romancı ve illustratör (ö. 2014)

1932 - Arif Mardin, Türk asıllı Amerikalı albüm yapımcısı (ö. 2006)

1933 - Philippe de Broca, Fransız sinema yönetmeni (ö. 2004)

1936 - Göksel Arsoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1938 - Mehmet Sağlam, Türk siyasetçi

1938 - Şükrü Saban, Türk atlet

1941 - Tomris Uyar, Türk öykü yazarı ve çevirmen (ö. 2003)

1942 - Molly Peters, İngiliz oyuncu (ö. 2017)

1943 - David Cronenberg, Kanadalı sinemacı

1944 - Nebahat Çehre, Türk oyuncu ve şarkıcı

1946 - Mahir Çayan, Türk devrimci ve THKP-C lideri (ö. 1972)

1947 - Ry Cooder, Amerikalı gitarist ve şarkıcı

1948 - Övgün Ahmet Ercan, Türk bilim adamı ve jeofizik yüksek mühendisi

1953 - Bulut Aras, Türk sinema oyuncusu

1953 - Erik-Jan Zürcher, Hollandalı bilim adamı

1953 - Richard Bruton, İrlandalı politikacı ve ekonomist

1956 - Hasan Akıncıoğlu, Türk iş adamı ve eski Antalyaspor Başkanı

1956 - Hasan Doğan, Türk iş adamı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlarından (ö. 2008)

1968 - Jon Schaffer, Amerikalı müzisyen

1972 - İbrahim Sediyani, Kürt asıllı Türk gazeteci, yazar, şair, seyyah ve doğa aktivisti

1975 - Eva Longoria, Amerikalı sinema oyuncusu

1979 - Onur Aydın, Türk basketbolcu

1983 - Umut Bulut, Türk futbolcu

1985 - Kellan Lutz, Amerikalı oyuncu ve model

1986 - Jai Courtney, Avustralyalı oyuncu

1986 - Serkan Çalık, Türk futbolcu

1986 - Lil Dicky, American şarkıcı

1989 - Adrien Silva, Portekiz millî futbolcudur.

1991 - Xavier Henry, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1992 - Thea Garrett, Maltalı sanatçı ve söz yazarı.

1993 - Paul Pogba, Fransız futbolcu

1995 - Guillermo Martınez Ayala, Meksikalı futbolcu

2000 - Kristian Kostov, Bulgar-Rus şarkıcı.

VEFAT EDENLER

MÖ 44 - Jül Sezar, Romalı asker ve politik lider (d. MÖ 100)

220 - Cao Cao, Doğu Han Hanedanı'nın son yıllarında büyük güç kazanan bir Çinli savaş ağası ve Hanedanın sondan bir önceki başbakanı (d. 155)

493 - Odoacer, İtalya Kralı (d. 435)

963 - II. Romanos, 959-963 yılları arasında tahta kalan Bizans imparatoru (d. 939)

1536 - Pargalı Damat İbrahim Paşa, Osmanlı devlet adamı ve sadrazam (d. 1493)

1833 - Kurt Polycarp Joachim Sprengel, Alman botanikçi ve doktor (d. 1766)

1842 - Luigi Cherubini, İtalyan asıllı ama çalışma hayatının önemli kısmını Fransa'da geçirmiş besteci (d. 1760)

1849 - Giuseppe Caspar Mezzofanti, İtalyan Katolik kardinal ve dil bilimci (d. 1774)

1881 - Nikolay Sablin, Rus siyasetçi (d. ?)

1891 - Joseph Bazalgette, İngiliz başmühendis (d. 1819)

1918 - Marie-Juliette Olga Lili Boulanger bilinen adı : Lili Boulanger, Rus asllı Fransız besteci (d. 1893)

1921 - Mehmed Talat Paşa, Osmanlı Sadrazamı ve İttihat ve Terakki kurucularından (d. 1874)

1937 - Howard Phillips Lovecraft, Amerikalı yazar (d. 1890)

1939 - Deniz Kızı Eftalya, Türk kanto sanatçısı ve şarkıcı (d. 1891)

1941 - Alexej von Jawlensky, Rus ressam (d. 1864)

1942 - Alexander von Zemlinsky, Avusturyalı bir besteci, orkestra şefi, müzik eğitimcisidir (d. 1871)

1944 - Otto von Below, Prusyalı general (d. 1857)

1945 - Şayân Kadınefendi, V. Murad'in Üçüncü eşi (d. 1853)

1959 - Lester Young, Amerikalı müzisyen (d. 1909)

1962 - Arthur Compton, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1892)

1970 - Arthur Adamov, Rus asıllı Fransız yazar (d. 1908)

1971 - Cevat Fehmi Başkut, Türk gazeteci ve oyun yazarı (d. 1905)

1972 - Ahmed Muradbegović, Bosnalı bir yazar, oyun yazarı ve romancı (d. 1898)

1975 - Aristotle Onassis, Yunan armatör (d. 1906)

1978 - Jerzy Hryniewski, Polonya Başbakanı (d. 1895)

1981 - René Clair, Fransız film yönetmeni (d. 1898)

1981 - Yaşar Nabi Nayır, Türk şair ve edebiyatçı (d. 1908)

1988 - Edita Morris, İsveçli-Amerikalı yazar (d. 1902)

1989 - Sadettin Öktenay, Türk besteci (d. 1930)

1995 - Mustafa Necati Karaer, Türk yazar, şair, oto biyografici ve eleştirmen (d. 1929)

1997 - Victor Vasarely, Macar asıllı Fransız ressamdır (d. 1906)

1998 - Benjamin Spock, Amerikalı pediyatrist ve yazar (d. 1903)

2000 - Mengü Ertel, Türk tasarımcı ve sanat yönetmeni (d. 1931)

2003 - Dame Thora Hird, İngiliz aktris, stand-up komedyen, sunucu ve yazar (d. 1911)

2004 - John Anthony Pople, İngiliz matematikçi ve kimyager (d. 1925)

2006 - George Yorgo Rallis, Yunan siyasetçi (d. 1918)

2007 - Stuart Rosenberg, Amerikalı film yönetmeni (d. 1927)

2009 - Ron Silver, Amerikalı oyuncu (d. 1946)

2011 - Nate Dogg ya da doğum adıyla Nathaniel Dwayne Hale, Grammy'ye aday gösterilmiş Amerikalı R&B/hip hop şarkıcısıdır (d. 1969)

2014 - David Brenner, Amerikalı oyuncu, komedyen ve yazar (d. 1936)

2014 - Clarissa Dickson Wright, İngiliz gazeteci, yemek uzmanı ve TV programcısı (d. 1947)

2016 - Sylvia Anderson, İngiliz yapımcı ve aktris (d. 1927)

2016 - Ratu Seru Raveive Rabeni, Fijili rugby oyuncusu (d. 1978)

2017 - Ali Murat Daryal, Türk İlahiyat profesörü (d. 1931)

2018 - Mohamed Sayah, Tunuslu siyasetçi (d. 1933)

2020 - Suzy Delair, Fransız aktris ve şarkıcı (d. 1917)

2020 - Vittorio Gregotti, İtalyan mimar (d. 1927)

ÖNEMLİ OLAYLAR

1493 - Kristof Kolomb Yeni Dünya'ya yaptığı ilk seyahatten sonra İspanya'ya geri döndü.

1820 - Maine, Amerika Birleşik Devletleri'ne katılarak ülkenin 23. eyaleti oldu.

1848 - 1848 Macar Devrimi patlak verdi.

1892 - Jesse W. Reno tarafından yürüyen merdivenin patenti alındı.

1892 - Liverpool FC kuruldu.

1917 - II. Nikolay, kardeşi Mihail lehine tahtta çekildi.

1919 - Merzifon işgal edildi.

1920 - Birleşik Krallık otoriteleri, İstanbul'da yüz elli kişiyi tutukladı.

1921 - Osmanlı eski Sadrazamı Talat Paşa, Ermeni kırımı'nda rolü olduğu gerekçesiyle Berlin'de 23 yaşındaki Soğomon Tehliryan tarafından öldürüldü.

1928 - 15 Mart Olayı başladı. Japon İmparatorluğu'nda çok sayıda komüniste tutuklama kararı çıkarıldı.

1933 - Almanya'da Hitler, III. Reich'ı ilan etti.

1938 - SSCB'de olağanüstü mahkemede ölüm cezasına çarptırılan, aralarında Ekim Devrimi'nin önderlerinden Nikolay Buharin'in de bulunduğu 18 kişinin cezaları infaz edildi.

1939 - Cumhurbaşkanı Emil Hácha, Nazi Almanyası'nın İkinci Çekoslovak Cumhuriyeti'ni ilhakını kabul etti ve Bohemya ve Moravya Protektorası ilan edildi.

1945 - II. Dünya Savaşı: Sovyet güçleri Yukarı Silezya'yı Alman güçlerinden temizlemek için taarruz başlattı.

1961 - Güney Afrika, Milletler Topluluğu'ndan ayrıldı.

1961 - Turkish Daily News kuruldu. 3 Kasım 2008'den itibaren Hürriyet Daily News adını aldı.

1964 - Sinema yıldızı Elizabeth Taylor ile oyuncu Richard Burton evlendi.

1985 - İnternette ilk alan adı tescili yapıldı. (symbolics.com)

1989 - Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray, Monaco takımı ile Köln'de bulunan Müngersdorf Stadyumu'nda yaptığı maçta 1-1 berabere kalarak, bu kupada yarı finale yükselen ilk Türk takımı oldu.

2001 - İstanbul - Moskova seferini yapan Tupolev Tu-154 tipi bir uçak, Çeçen korsanlarca kaçırıldı. Medine'ye indirilen uçağa, Suudi antiterör timlerince düzenlenen operasyonda, Türk yolcu Gürsel Kambal, Rus hostes Yuria Fomina ve bir korsan öldü.

2002 - Güneydoğu Anadolu Projesinin sulama tünellerinden T2 faaliyete geçti.

2003 - Hu Jintao, Çin'in 4. Devlet Başkanı olarak göreve başladı.

2004 - Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilk kez bir milletvekili, ülkede yılda 10 bin insanın idam edildiğini açıkladı. Ülke, insan hakları örgütlerinin eleştirileri nedeniyle, idamla ilgili rakamlarını gizli tutuyor.

2011 - Suriye İç Savaşı'nın başlangıcı.



