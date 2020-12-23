Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 23 Aralık tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 23 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. Peki 23 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 23 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1597 - Martin Opitz von Boberfeld, Alman şair (ö. 1639)

1646 - Jean Hardouin, Fransız bilim insanı (ö. 1729)

1777 - I. Aleksandr, Rus Çarı (ö. 1825)

1790 - Jean-François Champollion, Fransız filolog, doğu bilimci ve Mısır bilimci (ö. 1832)

1805 - Joseph Smith, Jr., Amerikalı din adamı, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesinin kurucu ve ilk peygamberi (ö. 1844)

1862 - Henri Pirenne, Belçikalı tarihçi (ö. 1935)

1867 - Sarah Breedlove Walker, ABD'nin ilk siyah kadın milyoneri, iş kadını ve hayırsever (ö. 1919)

1908 - Yousuf Karsh, Ermeni asıllı Kanadalı fotoğrafçı (ö. 2002)

1911 - Niels Kaj Jerne, Danimarkalı immünolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1994)

1918 - Helmut Schmidt, Almanya Başbakanı (ö. 2015)

1920 - Sadettin Bilgiç, Türk siyasetçi (ö. 2012)

1925 - Pierre Bérégovoy, Fransız siyasetçi ve eski Başbakan (intihar) (ö. 1993)

1929 - Chet Baker, Amerikalı caz müzisyeni (ö. 1988)

1933 - Akihito, Japonya İmparatoru

1937 - Doğan Hızlan, Türk gazeteci ve yazar

1944 - Wesley Clark, Amerikalı asker ve siyasetçi

1950 - Vicente Del Bosque, İspanyol futbol teknik direktörü

1955 - Şivan Perwer, Kürt müzisyen, şair ve yazar

1956 - Dave Murray, İngiliz müzisyen ve Heavy Metal grubu Iron Maiden'ın elektro gitaristi

1959 - Demet Akbağ, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1961 - İhsan Eliaçık, Türk yazar ve müfessir

1964 - Eddie Vedder, Amerikalı müzisyen, grunge türü rock müzik grubu Pearl Jam'in solisti, güftecisi ve gitaristi

1966 - Lisa Marie Abato, Amerikalı pornografik film oyuncusu ve pornografi karşıtı aktivist

1967 - Carla Bruni, İtalyan asıllı Fransız müzisyen ve fotomodel

1968 - Manuel Rivera-Ortiz, Amerikalı fotoğrafçı

1996 - Bartosz Kapustka, Polonyalı futbolcu