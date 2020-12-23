Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 23 Aralık tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 23 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. Peki 23 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 23 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...
1597 - Martin Opitz von Boberfeld, Alman şair (ö. 1639)
1646 - Jean Hardouin, Fransız bilim insanı (ö. 1729)
1777 - I. Aleksandr, Rus Çarı (ö. 1825)
1790 - Jean-François Champollion, Fransız filolog, doğu bilimci ve Mısır bilimci (ö. 1832)
1805 - Joseph Smith, Jr., Amerikalı din adamı, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesinin kurucu ve ilk peygamberi (ö. 1844)
1862 - Henri Pirenne, Belçikalı tarihçi (ö. 1935)
1867 - Sarah Breedlove Walker, ABD'nin ilk siyah kadın milyoneri, iş kadını ve hayırsever (ö. 1919)
1908 - Yousuf Karsh, Ermeni asıllı Kanadalı fotoğrafçı (ö. 2002)
1911 - Niels Kaj Jerne, Danimarkalı immünolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1994)
1918 - Helmut Schmidt, Almanya Başbakanı (ö. 2015)
1920 - Sadettin Bilgiç, Türk siyasetçi (ö. 2012)
1925 - Pierre Bérégovoy, Fransız siyasetçi ve eski Başbakan (intihar) (ö. 1993)
1929 - Chet Baker, Amerikalı caz müzisyeni (ö. 1988)
1933 - Akihito, Japonya İmparatoru
1937 - Doğan Hızlan, Türk gazeteci ve yazar
1944 - Wesley Clark, Amerikalı asker ve siyasetçi
1950 - Vicente Del Bosque, İspanyol futbol teknik direktörü
1955 - Şivan Perwer, Kürt müzisyen, şair ve yazar
1956 - Dave Murray, İngiliz müzisyen ve Heavy Metal grubu Iron Maiden'ın elektro gitaristi
1959 - Demet Akbağ, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1961 - İhsan Eliaçık, Türk yazar ve müfessir
1964 - Eddie Vedder, Amerikalı müzisyen, grunge türü rock müzik grubu Pearl Jam'in solisti, güftecisi ve gitaristi
1966 - Lisa Marie Abato, Amerikalı pornografik film oyuncusu ve pornografi karşıtı aktivist
1967 - Carla Bruni, İtalyan asıllı Fransız müzisyen ve fotomodel
1968 - Manuel Rivera-Ortiz, Amerikalı fotoğrafçı
1996 - Bartosz Kapustka, Polonyalı futbolcu
1834 - Thomas Malthus, İngiliz iktisatçı (d. 1766)
1930 - Mustafa Fehmi Kubilay, Türk öğretmen ve asker (d. 1906)
1931 - Mehmet Rauf, Türk romancı (d. 1875)
1939 - Anthony Fokker, Hollandalı uçak üreticisi (d. 1890)
1948 - Hideki Tojo, Japon asker, düşünür ve devlet adamı (d. 1884)
1952 - Eli Heckscher, İsveçli tarihçi (d. 1879)
1953 - Lavrenti Beriya Sovyet Gizli Polis Şefi (kurşuna dizilerek) (d. 1899)
1972 - Andrei Tupolev, Sovyet uçak tasarımcısı (d. 1888)
1973 - Charles Atlas, İtalyan asıllı Amerikalı vücut geliştirmeci (d. 1892)
2007 - Oscar Peterson, Kanadalı caz müzisyeni (d. 1925)
2009 - Cüneyt Gökçer, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1920)
2011 - Aydın Menderes, Türk siyasetçi (Adnan Menderes'in oğlu) (d. 1946)
2013 - Mihail Kalaşnikov, Rus korgeneral ve hafif silah tasarımcısı (d. 1919)
2015 - Bülend Ulusu, Türk asker ve siyasetçi (d. 1923)
1872 - Vefa Lisesi'nde eğitime başlandı.
1876 - I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit'in hattı hümayunuyla ilan edildi. 13 Şubat 1878'de sona erse de, ülkede parlamento düşüncesini doğurdu.
1888 - Ağır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh kulağını kesti.
1916 - I. Dünya Savaşı: Megdaba Muharebesi'nde, Birleşik Kuvvetler Sina yarımadasında bir Türk garnizonunu ele geçirdiler.
1928 - Şair Nazım Hikmet, 3 yıl 3 ay hapse mahkum oldu.
1930 - Menemen'deki ayaklanmada, yedek subay öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay, Cumhuriyet karşıtlarınca öldürüldü. Aynı olayda Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki de öldürüldü.
1930 - Türkiye ile Yunanistan arasında, nüfus mübadelesi gerçekleştirildi.
1947 - Bell Laboratuvarları, ilk kez transistörü dünyaya tanıttı.
1948 - Japonya'nın savaş dönemi Başbakanı Hideki Tojo ve o dönemin liderlerinden 6 kişi Tokyo'da asıldı.
1953 - Sovyetler Birliği'nin eski Gizli Polis Şefi Lavrenti Beria kurşuna dizildi. Beria ajanlıkla suçlanıyordu.
1954 - İnsandan insana ilk böbrek nakli, Boston'daki Peter Bent Brigham hastanesinde gerçekleştirildi. Dr. Joseph Murray ve Dr. J. Hartwell Harrison ikiz kardeşlerin birinden diğerine böbreğini nakletmişlerdi.
1963 - Kanlı Noel olayları: Olaylar sonucu, küçük köylerdeki Türkler daha büyük köylere göçe başladı.
1967 - Fransız düşünür François-Noël Babeuf'ün Devrim Yazıları adlı eserinin Türkçeye çevrilmesi kovuşturmaya uğramış ve kitap toplatılmıştı. Bu durumu protesto etmekten yargılanan aydınlar beraat etti. Yargılanan aydınlar Yaşar Kemal, Melih Cevdet Anday, Demir Özlü, Şükran Kurdakul, Edip Cansever, Arif Damar, Memet Fuat, Orhan Arsal, Hüsamettin Bozok, Sabri Altınel idi.
1972 - Nikaragua'nın Başkenti Managua'da 6.5 büyüklüğünde deprem.
1973 - Fas'ta yolcu uçağı düştü: 106 kişi öldü.
1979 - Türk Hava Yolları'nın Trabzon adlı uçağı Samsun-Ankara seferini yaparken yoğun sis nedeniyle düştü; 39 kişi öldü.
1980 - Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli idama mahkûm edildi.
1986 - 6 yıldır süren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu davası sona erdi. DİSK kapatıldı. 1477 sanıktan 264'ü için 15 yıla kadar varan hapis cezaları verildi.
1986 - Geliştirilmiş kompozit malzemelerden yapılmış Voyager adlı uçak, Dünya etrafındaki turunu, durmaksızın ve yakıt ikmali yapmaksızın tamamladı.
1989 - Romanya'nın devrik Başkanı Nicolae Ceauşescu ve karısı Elena, Ülkeden kaçmaya çalışırlarken yakalandılar.
1990 - Yugoslavya'nın üç Cumhuriyetinden biri olan Slovenya'da referandum yapıldı; halk bağımsızlık kararı aldı.
1995 - Hindistan'ın Dabwali kentinde, yıl sonu partisi sırasında çıkan yangında 170'i çocuk 540 kişi öldü.
1996 - Bergama halkı siyanürlü altın üretimini protesto amacıyla çıplak yürüyüş yaptı.
2002 - İran'ın Ardestan kenti yakınında Trabzon aktarmalı Ukrayna uçağı düştü. Uçaktaki Ukraynalı ve Rus 46 bilim adamı öldü.
2004 - Güney okyanusundaki Macquarie Adasında 8.1 büyüklüğünde deprem.
23 Aralık’ta neler olduğun öğrendik ama bu günlere nasıl geldik diyorsanız; 22 Aralık’ta yaşanan gelişmeleri de hatırlatalım istedik.
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