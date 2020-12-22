Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 22 Aralık tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 22 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 22 Aralık Dünya Orgazm Günü olarak kabul edildi. Peki 22 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 22 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1459 - Cem Sultan, Osmanlı şehzade (Fatih Sultan Mehmet'in oğullarından) (ö. 1495)

1639 - Jean Racine, Fransız şair (ö. 1699)

1856 - Frank B. Kellogg, Amerikalı avukat, siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1937)

1858 - Giacomo Puccini, İtalyan opera bestecisi (ö. 1924)

1869 - Dimitri Egorov, Rus matematikçi (ö. 1931)

1872 - Camille Guérin, Fransız veteriner hekim, bakteriyolog ve immünolog (ö. 1961)

1887 - Srinivasa Aiyangar Ramanujan, Hint matematikçi (ö. 1920)

1888 - Joseph Arthur Rank, İngiliz sanayici ve film yapımcısı (ö. 1972)

1899 - Ekrem Hakkı Ayverdi, Türk yazar ve mühendis (ö. 1984)

1905 - Thomas Flowers, İngiliz mühendis ve Colossus bilgisayarı'nın tasarımcısı (ö. 1998)

1907 - Peggy Ashcroft, İngiliz aktris (ö. 1991)

1924 - Sevim Tekeli, Türk bilim tarihi profesörü

1925 - Lefter Küçükandonyadis, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2012)

1943 - Paul Wolfowitz, Amerikalı eski Dünya Bankası başkanı ve diplomat

1949 - Maurice Gibb, İngiliz müzisyen ve Bee Gees grubu üyesi (ö. 2003)

1955 - Serdar Özgüldür, Türk hukukçu

1958 - Marijam Agischewa, Alman oyuncu

1959 - Bernd Schuster, Alman futbolcu ve teknik direktör

1962 - Ralph Fiennes, İngiliz oyuncu

1962 - Vanessa Paradis, Fransız aktris ve şarkıcı

1966 - Yasemin Çongar, Türk gazeteci ve yazar

1967 - Dan Petrescu, Rumen futbolcu ve teknik direktör

1968 - Emre Aracı, Türk müzikolog, orkestra şefi ve besteci

1970 - Adam Guziński, Polonyalı yönetmen ve senarist

1970 - Ömür Gedik, Türk gazete yazarı, sanatçı ve aktivist

1979 - Eleonora Lo Bianco, İtalyan voleybolcu

1979 - Timur Acar, Türk oyuncu

1986 - Fatih Öztürk, Türk futbolcu

1993 - Hedvig Rasmussen, Danimarkalı kürekçi



VEFAT EDENLER

69 - Vitellius, Roma İmparatoru (d. 15)

1880 - George Eliot, İngiliz yazar (d. 1819)

1936 - Nikolay Ostrovski, Sovyet yazar (d. 1904)

1959 - Ziya Şakir, Türk yazar (d. 1883)

1961 - Mükrimin Halil Yinanç, Türk tarihçi ve akademisyen (d. 1900)

1981 - Hikmet Dizdaroğlu, Türk yazar (d. 1917)

1989 - Samuel Beckett, İrlandalı yazar (d. 1906)

2004 - Nezihe Viranyalı, Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından (d. 1925)

2014 - Joe Cocker, İngiliz rock ve blues sanatçısı (d. 1944)

2020 - Özkan Sümer, Türk eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1940)

ÖNEMLİ OLAYLAR

1453 - İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, 1933'te üniversiteye dönüştürüldü.

1574 - Padişah III. Murat tahta çıktı.

1829 - Yolcu taşıyan ilk Demiryolu hattı olan Baltimore-Ohio Demiryolu açıldı.

1849 - Dostoyevski son anda idamdan döndü.

1885 - Japonya'da modernleşmenin başladığı Meiji döneminde, kabine sistemine geçilmesiyle Itō Hirobumi, ilk Japonya Başbakanı olarak atandı.

1894 - Yüzbaşı Alfred Dreyfus'un haksız yere casusluk suçuyla yargılandığı Dreyfus davası, Fransa'da başladı.

1895 - Halka açık ilk sinema gösterimi, Paris'te Rennes Sokağı'nda yapıldı. 28 Aralık'tan itibaren de Capucines Bulvarı'ndaki Grand Cafe'nin bodrum katında düzenli gösterimler başladı. Sinemaya adını verenler, kaydında ve gösteriminde kullanılan makineyi icat edip ilk filmleri çekenler, Lyonlu Lumière kardeşlerdi.

1914 - Harbiye Nazırı ve Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi Enver Paşa'nın, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı Sarıkamış Harekatı başladı.

1930 - Yerli Malı Haftası münasebetiyle İstanbul'da Vitrin Müsabakası yapıldı. Jüri, Beyoğlu'ndaki Oliyon mağazasını en iyi vitrin düzenlemesine sahip dükkan olarak seçti.

1932 - Hindistan'daki İngiliz yönetimi, 28 bin mahkumu serbest bıraktı. Mahkumlar arasında Mahatma Gandhi de vardı.

1933 - Almanya'da Reichstag (parlamento binası) yangınını çıkaran Van der Lubbe, idama mahkum oldu.

1938 - Alman kimyacı Otto Hahn tarafından ilk atom çekirdeği patlatıldı.

1944 - Vietnam Halk Ordusu kuruldu.

1956 - İlk kez bir goril doğal ortamı dışında, bir hayvanat bahçesinde doğum yaptı. Esaret altında doğan gorile 'Colo' adı verildi.

1962 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kuruldu.

1963 - Lakonia adlı yolcu gemisi, Madeira Adaları'nın (Portekiz) 270 km kuzeyinde yandı: 128 kişi öldü.

1964 - Casus uçak Lockheed SR-71 Blackbird (kara kuş) ilk uçuşunu yaptı.

1965 - Birleşik Krallık'ta tüm kara yollarında azami hız sınırı saatte 70 mil (112 km) olarak saptandı. Daha önce bu ülkede bir hız sınırı yoktu.

1974 - Erzurum'da çığ altında kalan 6 kayakçı öldü.

1979 - Paris'teki Türk Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü Yılmaz Çolpan, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Suikastı ASALA üstlendi.

1984 - New York metrosunda, Bernhard Hugo Goetz adlı bir beyaz, kendisini gasp edeceklerini iddia ettiği 4 zenciyi öldürdü.

1989 - Romanya Devlet Başkanı Nicolae Ceauşescu, halk ayaklanması sonucu yönetimden alındı.

1989 - Brandenburg Kapısı yeniden açıldı.

1990 - Lech Walesa, Polonya'nın ilk seçilmiş Başkanı sıfatıyla, parlamentoda yemin ederek görevine başladı.

1992 - Futbolcu Tanju Çolak, 9 yıl hapse mahkum edildi. Çolak, yurda kaçak Mercedes sokmaktan yargılanmaktaydı.

1994 - Yeni Demokrasi Hareketi aynı adla partileşti; Genel Başkanlığa Cem Boyner seçildi.

1999 - Hükûmet Egebank, Yaşarbank, Yurtbank, Sümerbank ve Esbank'a el koydu.

2000 - Madonna, film yönetmeni Guy Ritchie ile İskoçya'da evlendi.

2002 - Afganistan'da Hamid Karzai'nin Başkanlığında kurulan "Geçici Yönetim" görevine başladı.

2016 - Irak ve Şam İslam Devleti tarafından Sefter Taş ve Fethi Şahin adlı iki Türkün yakılma videosu dünyaya servis edildi.

BONUS:

22 Aralık’ta neler olduğun öğrendik ama bu günlere nasıl geldik diyorsanız; 21 Aralık’ta yaşanan gelişmeleri de hatırlatalım istedik.



