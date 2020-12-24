Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 24 Aralık tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 24 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 24 Aralık Noel (Doğuş Bayramı) arifesi olarak kabul edildi. Peki 24 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 24 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1166 - Yurtsuz John, İngiltere Kralı (Magna Carta'yı imzalayan) (ö. 1216)

1761 - III. Selim, Osmanlı'nın 28. padişahı (ö. 1808)

1791 - Eugène Scribe, Fransız oyun yazarı ve libretto yazarıdır (ö. 1861)

1798 - Adam Mickiewicz, Polonyalı şair (ö. 1855)

1818 - James Prescott Joule, İngiliz fizikçi (ö. 1889)

1822 - Matthew Arnold, İngiliz şair ve kültür eleştirmenidir (ö. 1888)

1824 - Peter Cornelius, Alman besteci, oyuncu, müzik konuları yazarı, şair ve çeviricidir (ö. 1874),

1837 - Elisabeth, Avusturya İmparatoriçesi (ö. 1898)

1837 - Viktor Janka von Bulcs, Macar botanikçidir (ö. 1890)

1845 - Fernand Cormon, Fransız ressam (ö. 1924)

1845 - I. George, Yunanistan Kralı (ö. 1913)

1867 - Tevfik Fikret, Türk şair (ö. 1915)

1868 - Emanuel Lasker, Alman Dünya satranç şampiyonu ve matematikçi (ö. 1941)

1875 - Otto Ender, Avusturyalı bir siyasetçidir (ö. 1960)

1876 - Thomas Madsen-Mygdal, Danimarka Başbakanıdır (ö. 1943)

1879 - Alexandrine, İzlanda Kraliçesidir (ö. 1952)

1881 - Juan Ramón Jiménez, İspanyol şairdir (ö. 1958)

1886 - Michael Curtiz, Macar asıllı Amerikalı Oscar Ödülü sahibi yönetmen ("Casablanca" filminin yaratıcısı) (ö. 1962)

1886 - Bogoljub Jevtić, Yugoslavya Krallığı'nda başbakanlık görevi görev yapan Sırp politikacı ve diplomat (ö. 1960)

1903 - Aliye Berger, Türk gravür ve grafik sanatçısı ve ressam (ö. 1974)

1905 - Howard Hughes, Amerikalı havacı ve iş adamı (ö. 1976)

1914 - Feridun Akozan, Türk mimar, akademisyen ve yazar (ö. 2007)

1915 - Tahir Alangu, Türk edebiyat tarihçisi ve halk bilimi araştırmacısı (ö. 1973)

1922 - Ava Gardner, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1990)

1927 - Mary Higgins Clark , Amerikalı Hikâye yazarı ve romancı (ö. 2020)

1943 - Tarja Halonen, Finlandiya'nın 11. ve ilk kadın Cumhurbaşkanı

1945 - Lemmy Kilmister, İngiliz müzisyen, Motörhead adlı heavy metal grubunun kurucusu (ö. 2015)

1951 - Aliye Uzunatağan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1956 - Irene Khan, Bangladeşli avukat ve Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri

1957 - Hamid Karzai, Afganistan Başbakanı

1961 - İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Başkanı

1963 - Yurtsan Atakan, Türk gazeteci ve bilişim yazarı (ö. 2012)

1965 - Cengiz Bozkurt, Türk oyuncu

1968 - Nev, Türk şarkıcı

1968 - Reha Yeprem, Türk tiyatrocu, manken ve oyuncu

1971 - Ricky Martin, Porto Rikolu şarkıcı

1974 - Marcelo Salas, Şilili futbolcu

1976 - Lynn Chen, Amerikalı oyuncu ve müzisyen

1977 - Berke Özgümüş, Türk müzisyen ve Redd'in davulcusu

1978 - Yıldıray Baştürk, Türk futbolcu

1980 - Cemil Büyükdöğerli, Türk oyuncu ve sunucu

1980 - Stephen Appiah, Ganalı futbolcu

1981 - Dima Bilan, Rus şarkıcı

1984 - Burak Özçivit, Türk dizi ve film oyuncusu

1988 - Emre Özkan, Türk futbolcu

1991 - Louis Tomlinson, İngiliz şarkıcı ve One Direction üyesi

VEFAT EDENLER

1521 - Bıyıklı Mehmed Paşa, Türk asker ve devlet adamı

1524 - Vasco da Gama, Portekizli kaşif ve seyyah (d. 1468)

1850 - Frédéric Bastiat, Fransız ekonomist ve teorisyen (d. 1801)

1863 - William Makepeace Thackeray, İngiliz yazar (d. 1811)

1935 - Alban Berg, Avusturyalı besteci (d. 1885)

1938 - Bruno Taut, Alman mimar (d. 1880)

1962 - Reşide Bayar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın eşi (d. 1886)

1975 - Bernard Herrmann, Amerikalı besteci (d. 1911)

1979 - Sona Hacıyeva, Azeri oyuncu (d. 1907)

1979 - Şadi Çalık, Türk heykeltıraş (d. 1917)

1979 - Rudi Dutschke, Alman sosyolog (1960'lı yılların öğrenci hareketlerinde Almanya'nın en tanınmış lideri) (d. 1940)

1980 - Karl Dönitz, Alman Donanma Komutanı, Büyük Amiral ve II. Dünya Savaşı sonlarında Almanya'nın Cumhurbaşkanı (d. 1891)

1982 - Louis Aragon, Fransız yazar (d. 1897)

1984 - Edoardo Detti, İtalyan mimar ve şehir planlamacısı (d. 1913)

1984 - Peter Lawford, İngiliz oyuncu (d. 1923)

1987 - Joop den Uyl, Hollandalı siyasetçi ve Başbakan (d. 1919)

1994 - Rossano Brazzi, İtalyan oyuncu ve şarkıcı (d. 1916)

1994 - John Osborne, İngiliz oyun yazarı, senarist, ve politik aktivist (d. 1929)

1997 - Toshirō Mifune, Japon oyuncu (d. 1920)

2008 - Harold Pinter, İngiliz yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1930)

2010 - Frances Ginsberg, Amerikalı opera şarkıcısı (d. 1955)

2011 - Johannes Heesters, Hollandalı oyuncu, şarkıcı ve komedyen (d. 1903)

2012 - Jack Klugman, Amerikalı oyuncu ve Emmy ödülü sahibi (d. 1922)

2016 - Richard Adams, İngiliz yazar (d. 1920)

ÖNEMLİ OLAYLAR

1144 - Musul Atabeyi İmadeddin Zengi, Urfa'yı fethederek Urfa Kontluğu'na son verdi.

1865 - Müttefik ordusunun bazı eski üyeleri Pulaski'de (Tennessee, ABD) özel bir sosyal kulüp kurdular: Ku Klux Klan.

1871 - Giuseppe Verdi'nin Aida adlı operası, Süveyş kanalı'nın açılış kutlamalarında, Kahire'de ilk kez çalındı.

1923 - Arnavutluk'ta Cumhuriyet ilan edildi.

1931 - Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp, İstanbul'da kuruldu.

1941 - İkinci Dünya Savaşında Hong-Kong, Japonların eline geçti.

1943 - ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, General Dwight D. Eisenhower'i Müttefik Kuvvetler Komutanlığına atadı.

1947 - Gerilla lideri Markos Vafiadis önderliğindeki yaklaşık 20 bin komünist, Yunanistan'ın kuzeyinde Serbest Yunan Hükümeti ilan etti.

1951 - Libya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1963 - Kıbrıs'ta Kanlı Noel: Lefkoşa'daki Kumsal bölgesinde Tabib Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan, Rum milliyetçileri tarafından banyo küvetinde öldürüldü.

1963 - TRT Kanunu kabul edildi.

1964 - Seylan (Sri Lanka) ve Hindistan Madras'ta kasırga: 7 bin kişi öldü.

1966 - Sovyet araştırma istasyonu Luna 13 ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı.

1968 - "Ortak Pazar'a Hayır" haftası başladı.

1974 - Beatles topluluğu dağıldı.

1976 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, zam talebini kabul etmeyince, Türkiye'de Renault otomobil üretimi durduruldu.

1979 - Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER), Kahramanmaraş katliamının yıl dönümünde Türkiye çapında direniş ve protesto eylemleri düzenledi. Eylemler sırasında 4 kişi öldü, 4000 kişi gözaltına alındı. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı TÖB-DER Genel Merkezi'ni kapattı.

1979 - Zeki Ökten'in yönettiği Sürü filmi, Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması'nda Büyük Ödülü kazandı.

1979 - Sovyetler Birliği, Afganistan'ı işgale başladı. (Bknz. Sovyet-Afgan Savaşı)

1981 - İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi Savcısı, 52 DİSK yöneticisi sendikacı hakkında idam cezası istedi.

1994 - Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti birleşme kararı aldı.

1995 - Erken genel seçim yapıldı. Refah Partisi seçimden birinci parti olarak çıktı, ikinciliği milletvekili sayısı bakımından DYP, oy oranı açısından ANAP aldı.

1997 - Çakal Carlos lakaplı uluslararası terörist Ilich Ramirez Sanchez, bir Fransız mahkemesince, 1975'te iki Fransız müfettiş ve bir Lübnanlının öldürülmesiyle ilgili olarak ömür boyu hapse mahkûm edildi.

1998 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas Katliamı Davası'nda 33 kişi hakkındaki idam kararlarını, usul eksiklikleri nedeniyle bozdu. 16 Haziran 2000'de Ankara 1 Numaralı DGM, Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın üçüncü yargılamasında 33 sanık hakkında idam cezası verdi. 10 Mayıs 2001'de Yargıtay, 31 kişinin idam cezasını onadı. 2 kişi hakkındaki karar bozuldu.

2003 - Ankara'daki Modern Çarşı'da çıkan yangında 1 kişi öldü. Çarşı kullanılamaz duruma geldi.

BONUS:

24 Aralık’ta neler olduğun öğrendik ama bu günlere nasıl geldik diyorsanız; 23 Aralık’ta yaşanan gelişmeleri de hatırlatalım istedik.



