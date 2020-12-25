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Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 25 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Seray Üstün Seray Üstün 25.12.2020 13:20 | Son Güncelleme:
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Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 25 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Tarihin sır dolu perdesini sizler için bir kez daha aralıyoruz. Aralık ayına girmesiyle beraber yeni yıl coşkusu içimizi saymaya başladı. Başımıza gelmedik kalmayan 2020 yılının sonlarına doğru tarihte gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçtiğimiz 25 Aralık’ta tarihte neler yaşandı sizler için derledik. Dünya tarihine damga vuran 25 Aralık olayları...

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 25 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 25 Aralık Noel (Doğuş Bayramı) olarak kabul edildi. Peki 25 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 25 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

DOĞUM GÜNÜ

  • 1837 - Cosima Wagner, Alman piyanist ve besteci (ö. 1930)
  • 1876 - Muhammed Ali Cinnah, Pakistan'ın kurucusu ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1948)
  • 1885 - James Ewing, Amerikalı patolog (ö. 1943)
  • 1887 - Conrad Hilton, Amerikalı iş adamı (ö. 1979)
  • 1899 - Humphrey Bogart, Amerikalı oyuncu (ö. 1957)
  • 1906 - Ernst Ruska, Alman fizikçi (ö. 1988)
  • 1908 - Quentin Crisp, Britanyalı yazar, hikayeci ve aktör (ö. 1999)
  • 1908 - Yaşar Nabi Nayır, Türk yazar (ö. 1981)
  • 1916 - Ahmed Bin Bella, Cezayir'in ilk Devlet Başkanı (ö. 2012)
  • 1918 - Enver Sedat, Mısır Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1981)
  • 1923 - Yusuf Nalkesen, Türk bestekâr (ö. 2003)
  • 1925 - Carlos Castaneda, Peru doğumlu Amerikalı yazar (ö. 1998)
  • 1925 - Pembe Marmara, Kıbrıs Türkü şair (ö. 1984)
  • 1927 - Ram Narayan, Hint müzisyen
  • 1927 - Nijat Özön, Türk dilci, sinema tarihçisi ve çevirmen (ö. 2010)
  • 1932 - Mustafa Sağyaşar, Türk sanat müziği sanatçısı ve koro şefi
  • 1943 - Hanna Schygulla, Alman oyuncu
  • 1950 - Alaattin Yüksel, Türk girişimci ve siyasetçi
  • 1954 - Annie Lennox, İskoç şarkıcı
  • 1958 - Alannah Myles, Kanadalı şarkıcı
  • 1959 - Michael P. Anderson, ABD Hava Kuvvetleri memuru ve NASA astronotu (ö. 2003)
  • 1960 - Ebubekir Sifil, Türk akademisyen, ilahiyatçı ve yazar
  • 1971 - Dido, Britanyalı pop şarkıcısı
  • 1971 - Justin Trudeau, Kanadalı siyasetçi ve Kanada'nın 23. Başbakanı
  • 1974 - Rober Hatemo, Türk şarkıcı
  • 1976 - Armin van Buuren, Hollandalı DJ
  • 1976 - Tuomas Holopainen, Finlandiyalı müzisyen
  • 1977 - Ali Tandoğan, Türk futbolcu
  • 1977 - Priya Rai, Hint kökenli Amerikalı pornografik film oyuncusu
  • 1979 - Ferman Akgül, Türk söz yazarı, besteci, müzisyen ve rock grubu maNga'nın solisti
  • 1979 - Sinan Kaynakçı, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı
  • 1987 - Ceyhun Gülselam, Türk millî futbolcu
  • 1993 - Hamide Kurt, kısa mesafe koşucusu Türk paralimpik atlet
  • 1996 - Emiliano Buendía, Arjantinli futbolcu

ÖNEMLİ OLAYLAR

noel kutlaması

  • 336 - İlk Noel kutlaması, Roma'da yapıldı.
  • 1522 - Rodos, Osmanlı egemenliğine girdi.
  • 1638 - Osmanlı Ordusu, Bağdat'a girdi.
  • 1683 - II. Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, boğularak idam edildi.
  • 1809 - Amerikalı doktor Ephraim McDowell, kliniğine hamileyim diyerek gelen Jane Todd Crawford'un, yumurtalığından 10 kiloluk tümor aldı. Bu, ilk başarılı alt karın ameliyatı olarak tarihe geçti. Crawford, 21 yıl daha yaşadı.
  • 1921 - Gaziantep'in Fransız işgalinden kurtuluşu
  • 1922 - TBMM’nin gizli oturumunda, Başbakan H. Rauf Orbay’ın Lozan Konferansı hakkındaki açıklamaları ve görüşmeleri yapıldı.
  • 1926 - Japon İmparatoru Taişo'nun ölümü üzerine, oğlu Hirohito İmparator oldu.
  • 1932 - Çin'in Guangzhou bölgesinde 7,6 şiddetinde deprem: 70.000 kişi öldü.
  • 1936 - Şark demiryolları, Türkiye Hükümeti tarafından satın alındı.
  • 1952 - Said-i Nursi'nin yargılanmasına başlandı.
  • 1963 - Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kuruldu.
  • 1963 - Kıbrıs'ta Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü EOKA, Ada'nın her yanında Türklere karşı saldırılar düzenledi. Çok sayıda Kıbrıslı Türk öldü. Türkiye savaş uçakları, Kıbrıs üzerinde uçuşlar yaptı.
  • 1963 - İsmet İnönü, bağımsız milletvekilleriyle yeni bir koalisyon hükümeti kurdu.
  • 1972 - Nikaragua'daki depremde 10 bin kişi öldü.
  • 1976 - Hac'dan dönerken gemilerinin batması sonucu 100 kişi öldü.
  • 1979 - Tunceli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gül öldürüldü.
  • 1981 - Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER)'i kapattı. Savcılık, TÖB-DER'in "Marksist-Leninist bir düzeni amaçladığını" iddia etti.
  • 1985 - Türkiye'nin ilk hayalî ihracat davası sonuçlandı: Yahya Demirel 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
  • 1986 - İGDAŞ kuruldu.
  • 1989 - Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku ve eşi Elena Çavuşesku idam edildi. Çavuşesku çifti olağanüstü bir mahkemede yargılanmışlardı.
  • 1990 - Tim Berners-Lee; HTML ve World Wide Web'in temellerini attı. İlk defa iki bilgisayar arasında hypertext teknolojisi kullanılarak sunucu bağlantısı gerçekleştirildi.
  • 1991 - Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği başkanlığı görevinden istifa etti. Ülke ertesi gün resmen dağıldı.
  • 1991 - PKK militanları, İstanbul Bakırköy'de Çetinkaya Mağazalarına molotof kokteyli attı. Çıkan yangında 11 kişi öldü.
  • 2000 - Rusya Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği Marşı'nın üzerine Aleksandr Aleksandrov tarafından yeni yazılan sözlerle hazırlanan yeni Rusya Ulusal Marşı'nın kabulü üzerine yasayı imzaladı.

VEFAT EDENLER

  • 1683 - Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Osmanlı Sadrazamı idam edildi. (d. 1634/1635)
  • 1938 - Karel Capek, Çekoslovak yazar (d. 1890)
  • 1939 - Turhan Tan, Türk gazeteci (d. 1886)
  • 1946 - W. C. Fields, Amerikalı komedyen (d. 1880)
  • 1950 - İsmail Şükrü Çelikalay, Türk din adamı ve siyasetçi (d. 1876)
  • 1957 - Charles Pathé, Fransız film ve ses endüstrisi öncüsü (d. 1863)
  • 1963 - Tristan Tzara, Rumen asıllı Fransız şair ve yazar (d. 1896)
  • 1973 - İsmet İnönü, Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı (d. 1884)
  • 1977 - Charlie Chaplin (Şarlo), İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu, yazar ve komedyen (d. 1889)
  • 1983 - Joan Miró, Katalan ressam (d. 1893)
  • 1989 - Nikolay Çavuşesku, Romanya Devlet Başkanı idam edildi. (d. 1918)
  • 1989 - Elena Çavuşesku, Romanya Başbakan Yardımcısı idam edildi. (d. 1916)
  • 1995 - Dean Martin, Amerikalı şarkıcı ve sinema oyuncusu (d. 1917)
  • 2006 - James Brown, Amerikalı şarkıcı (d. 1933)
  • 2008 - Eartha Kitt, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d.1927)
  • 2012 - Şerafettin Elçi, Türk siyasetçi (d.1938)
  • 2013 - Adnan Şenses, Türk besteci, söz yazarı oyuncu ve Türk Sanat Müziği şarkıcısı (d.1935)
  • 2016 - George Michael, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı (d. 1963)

BONUS:

25 Aralık’ta neler olduğun öğrendik ama bu günlere nasıl geldik diyorsanız; 24 Aralık’ta yaşanan gelişmeleri de hatırlatalım istedik.

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 24 Aralık tarihte bugün neler oldu?Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 24 Aralık tarihte bugün neler oldu?


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