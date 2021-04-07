Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 7 Nisan tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 7 Nisan tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü olarak kutlanıyor. Aynı zamanda 7 Nisan Kimyagerler Günü ve Kimyagerler Haftası olarak biliniyor. Son olarak 7 Nisan Erzurum’un Şenkaya ilçesinden Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi ordu birliklerinin çekilişi olarak biliniyor. Peki 7 Nisan’da dünyada ve ülkemizde neler oldu? 7 Nisan doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

ÖNEMLİ OLAYLAR

451 - Hun İmparatoru Attila, Franklar'ın elinde buluna Fransa'nın kuzeyindeki Metz şehrini ele geçirdi. Germen müttefikleriyle birleşerek; Reims, Mainz, Strasbourg, Köln, Worms ve Trier kentleri yağmalandı.

1140 - İmparatoriçe Matilda, İngiltere'nin ilk kadın hükümdarı oldu ve "İngiliz Leydi" unvanını aldı.

1348 - Charles Üniversitesi Prag'da kuruldu.

1521 - Ferdinand Magellan, Cebu adasına ulaştı.

1712 - New York'ta köleler isyan başlattı.

1789 - Sultan I. Abdülhamid vefat etti, III. Selim tahta çıktı.

1795 - Fransa'da metre, uzunluk ölçüsü birimi olarak kabul edildi.

1827 - İngiliz kimyager John Walker'ın buluşu olan kibrit, İngiltere'de piyasaya sürüldü.

1906 - Vezüv Yanardağı, lav püskürttü ve Napoli şehri harabeye döndü.

1939 - II. Dünya Savaşı: İtalya, Arnavutluk'u işgal etti.

1943 - Batı Ukrayna'nın Terebovlia kentinde Naziler, 1100 Yahudiyi öldürüp toplu mezara gömdüler.

1945 - Kantaro Suzuki, Japon İmparatorluğu'nun 42. Başbakanı oldu.

1948 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak kuruldu.

1963 - Yugoslavya'da sosyalist cumhuriyet ilan edildi. 1946'dan bu yana "Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti" olan ülkenin adı Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti olarak değiştirildi.

1964 - Pemba Halk Cumhuriyeti, bağımsızlığına son vererek Zanzibar ile birleşti. Zanzibar ve Pemba Adası ise, 26 Nisan 1964 tarihinde Tanganika Cumhuriyeti ile birleşerek Tanzanya devletini oluşturmuşlardır.

1969 - İnternet'in sembolik doğum günü.

1971 - ABD Başkanı Nixon, Vietnam'daki ABD birliklerinin geri çekilme hızını arttıracağını açıkladı.

1978 - Muğla'nın Yatağan ilçesinde termik santral temeli atıldı.

1978 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Server Tanilli, silahlı saldırı sonucu felç oldu.

1978 - ABD Başkanı Jimmy Carter, Nötron bombasının geliştirilme çalışmalarının durdurulmasına karar verdi.

1987 - Altı yıl süren Milliyetçi Hareket Partisi davası bitti. Genel Başkan Alparslan Türkeş, 11 yıl 10 ay hapse mahkûm oldu.

1994 - Almanya, sivil halka karşı kullanıldığı iddiasıyla Türkiye'ye silah ambargosu koydu.

1995 - Ankara Devlet Tiyatrosu Mahir Canova Sahnesi açıldı.

1999 - Hacıları almak için Cidde'ye gitmek üzere Adana'dan havalanan THY'ye ait "Trakya" uçağı, kalkışından kısa süre sonra düştü. Yolcusu bulunmayan uçağın altı kişilik mürettebatı öldü.

2003 - Bağdat, tümüyle ABD'ye bağlı askeri birliklerin kontrolüne geçti.

2007 - Yıldız Geçidi SG-1 dizisi, Türkiye'de TRT 1 tarafından Türkçe seslendirmeli olarak yayınlanmaya başladı.

2011 - 11 Mart'ta Tōhoku bölgesinde meydana gelen "2011 Tōhoku depremi ve tsunamisi" olarak adlandırılan ve tarihinin en büyük depremini yaşayan Japonya'da, 7.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssünün ise Miyagi bölgesinin 40 kilometre açığında denizin altında olduğu ifade edildi.

2017 - 2017 Stockholm saldırısı sonucunda beş kişi öldü ve on beş kişi de yaralandı.

2019 - Atatürk Havalimanı yolculu seferlere kapatıldı. İstanbul Havalimanı tam kapasite ile seferlerine başladı.

DOĞUM GÜNLERİ

1506 - Franciscus Xaverius, Asya'da Hristiyan misyonerliğini başlatanlardan ve Cizvitler'in kurucularındandır (ö. 1552)

1652 - XII. Clemens, Papa (ö. 1740)

1770 - William Wordsworth, İngiliz şair (ö. 1850)

1811 - Hoca Tahsin Efendi, Osmanlı bilim insanı ve düşünür (ö. 1881)

1860 - Will Keith Kellogg, Amerikalı sanayici ve mısır gevreği üreticisi (ö. 1951)

1878 - Ivar Tengbom, İsveçli mimar (ö. 1968)

1882 - Kurt von Schleicher, Alman asker ve Weimar Cumhuriyeti'nin son Şansölyesi (ö. 1934)

1883 - Gino Severini, İtalyan ressam (ö. 1966)

1889 - Gabriela Mistral, Şilili şair, eğitimci ve diplomat (ö. 1957)

1915 - Billie Holiday, Amerikalı şarkıcı (ö. 1959)

1920 - Ravi Shankar, Hint müzisyen, sitar ustası ve besteci (ö. 2012)

1921 - Feza Gürsey, Türk fizikçi (ö. 1992)

1922 - Annemarie Schimmel, Alman İslam bilimcisi (ö. 2003)

1928 - Alan J. Pakula, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1998)

1928 - James Garner, Amerikalı sinema sanatçısı (ö. 2014)

1931 - Donald Barthelme, Amerikalı kısa öykü ve roman yazarı (ö. 1989)

1932 - Abdürrahim Karakoç, Türk şair ve gazeteci (ö. 2012)

1933 - Sakıp Sabancı, Türk iş adamı (ö. 2004)

1933 - Seyyid Hüseyin Nasr, İranlı yazar, akademisyen ve İslam düşünürü

1934 - Behcet Nacar, Türk sinema oyuncusu (ö. 2014)

1939 - Francis Ford Coppola, Amerikalı sinema yönetmeni

1941 - Yurdaer Doğulu, Türk müzisyen (ö. 1987)

1944 - Gerhard Schröder, Alman siyasetçi ve eski Almanya Başbakanı

1945 - Farid Ali, Bangladeşli oyuncu (ö. 2016)

1946 - Colette Besson, Fransız atlet (ö. 2005)

1953 - Fatih Erkoç, Türk müzisyen

1954 - Jackie Chan, Hong Konglu oyuncu

1959 - Ali Sürmeli, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1964 - Russell Crowe, Yeni Zelandalı sinema oyuncusu

1967 - Bodo Illgner, Alman futbolcu

1976 - Cem Cücenoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1978 - Duncan James, İngiliz şarkıcı

1982 - Agata Mróz-Olszewska, Polonyalı voleybolcu (ö. 2008)

1983 - Marcos Alberto Angeleri, San Lorenzo takımında defans pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur

1983 - Franck Ribéry, Fransız futbolcu

1986 - Christian Fuchs, Leicester City takımında defans pozisyonunda görev yapan Avusturyalı futbolcudur.

1986 - Jan Rosenthal, Darmstadt 98 takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Alman futbolcudur.

1987 - José Martín Cáceres Silva, Uruguaylı millî futbolcudur.

1989 - Davide Santon, Wigan Athletic'te oynayan Arjantinli futbolcudur.

1990 - Nickel Ashmeade, Jamaika doğumlu atlet.

1991 - Luka Milivojević, Olimpiakos formasını giyen ve Orta saha mevkisinde görev yapan futbolcudur.

1992 - William Silva de Carvalho, Angola asıllı Portekizli millî futbolcudur

1992 - Alexis Jordan, Amerikalı oyuncudur

VEFAT EDENLER

30 - İsa Peygamberin çarmıha gerilerek öldürüldüğüne inanılan gün

669 - Hasan bin Ali, 5. İslam Halifesi (d. 624)

924 - I. Berengar, 887'de İtalya'nın kralı (d. 845)

1498 - VIII. Charles,1483 - 1498 arasında hüküm sürmüş olan Fransa kralı (d. 1470)

1503 - Zoi Palaiologina, Paleologos Hanedanı ailesi üyesi Bizans prensesi (d. 1455)

1600 - Bâki, Osmanlı şair (Divan edebiyatı şairi) (d. 1526)

1614 - El Greco, Yunan asıllı İspanyol ressam (d. 1541)

1651 - Lennart Torstensson, Ortala Kontu ve Virestad Baronu. İsveçli bir Mareşal ve askeri mühendisti (d. 1603)

1761 - Thomas Bayes, İngiliz matematikçi (d. 1701)

1789 - I. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu'nın 27. Padişahı (d. 1725)

1803 - François-Dominique Toussaint L'Ouverture, Haiti Devriminde yer almış Haitili devrimci önder ve yönetici (d. 1743)

1811 - Dositej Obradović, Sırp yazar, filozof, linguist, gezgin, poligot ve Sırbistan'ın ilk eğitim bakanı (d. 1742)

1816 - Christian Konrad Sprengel, Alman doğa bilimci, teolog ve öğretmen (d. 1750)

1823 - Jacques Charles, Fransız mucit ve bilim insanı (d. 1746)

1836 - William Godwin, İngiliz gazeteci, politik filozof ve yazar (d. 1756)

1861 - Elisha Otis, Amerikalı asansör imalatçısı (d. 1811)

1891 - P. T. Barnum, Amerikalı sirk menajeri ve şovmen (d. 1810)

1928 - Aleksandr Bogdanov, Rus bilim insanı, filozof ve bilim kurgu yazarı (d. 1873)

1941 - Blavatniy Nikifor İvanoviç, Ukraynalı asker ve toplum eylemcisi, dramaturg, gazeteci (d. 1886)

1943 - Alexandre Millerand, Fransız Cumhurbaşkanı (d. 1859)

1947 - Henry Ford, Amerikalı otomobil üreticisi ve sanayicisi (d. 1863)

1950 - Walter Huston, Kanada doğumlu Amerikalı aktör (John Huston'ın babası) (d. 1884)

1954 - Saburō Kurusu, Japon diplomat (d. 1886)

1955 - Theda Bara (Theodosia Goobman), Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1885)

1980 - Mehmet İbrahim Karaca, Türk tiyatro oyuncusu (Cem Karaca'nın babası) (d. 1900)

1981 - Norman Taurog, Amerikalı film yönetmeni ve senarist (d. 1899)

1981 - Seyfettin Özege, Türk bibliyograf (d. 1901)

1984 - Othmar Pferschy, Avusturyalı fotoğrafçı (d. 1898)

1986 - Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Sovyet matematikçi ve iktisatçı (1975 Nobel Ekonomi Ödülünü Tjalling Koopmans'la paylaşan] (d. 1912)

1991 - Memduh Ünlütürk, Türk asker (d. 1913)

1998 - Sirus Kayıkran, İranlı futbolcu ve teknik direktör (d. 1962)

1999 - Muharrem Gürses, Türk senarist, oyuncu ve film yönetmeni (d. 1913)

2000 - Moacir Barbosa Nascimento, Brezilyalı millî kaleci (d. 1921)

2001 - Paul David Graf, Amerikalı oyuncu (d. 1950)

2005 - Melih Kibar, Türk müzisyen (d. 1951)

2008 - Perihan Altındağ Sözeri, Türk sanat müziği yorumcusu (d. 1925)

2014 - Peaches Honeyblossom Geldof, İngiliz köşe yazarı ve model (d. 1989)

2015 - Geoffrey Bond Lewis, Amerikalı western film oyuncusudur (d. 1935)

2016 - Robert Deroy Windham, Blackjack Mulligan ring adıyla bilinen eski Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1942)

2017 - Tim Pigott-Smith, İngiliz oyuncu (d. 1946)

2018 - Brigitte Ahrenholz, Eski Alman kürekçi (d. 1952)

2018 - Peter Grünberg, Nobel Fizik Ödülü sahibi Alman fizikçi (d. 1939)

2019 - Seymour Joseph Cassel, Amerikalı oyuncu (d. 1935)

2020 - Feriburz İsmaili, İranlı millî futbolcudur (d. 1940)

2020 - Allen Garfield (doğum adı: Allen Goorwitz), Amerikalı aktör (d. 1939)

2020 - Yehuda Leib ("Leibel") Groner, (Lubavitcher Rebbe) ana sekreteri olan haham ve yaza (d. 1931)

2020 - John Prine, Amerikalı country folk şarkıcısı, gitarist, söz yazarı ve besteci (d. 1946)

2020 - Miguel Ángel Tábet, Venezuelalı ilahiyatçı (d. 1941)





