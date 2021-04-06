Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 6 Nisan tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 6 Nisan tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. 1-7 Nisan tarihleri ‘Kanserle Savaş Haftası’ olarak kabul ediliyor. Peki 6 Nisan’da dünyada ve ülkemizde neler oldu? 6 Nisan doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...
ÖNEMLİ OLAYLAR
- 1326 - Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı.
- 1453 - İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatıldı.
- 1814 - Napolyon Bonapart, İmparatorluk tahtını bırakarak Elba Adası'na sürgüne gönderildi.
- 1830 - Joseph Smith, Jr. aracılığıyla İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi kuruldu.
- 1861 - Umman Sultanlığı, Zanzibar ve Umman olarak ikiye bölündü.
- 1869 - Selüloit'in patenti alındı.
- 1872 - Pertevniyal Lisesi, ''Mahmudiye Rüştiyesi'' adı altında eğitim-öğretime başladı.
- 1896 - İlk modern Olimpiyat Oyunları Atina'da başladı.
- 1909 - Robert Peary ve Matthew Henson'ın Kuzey Kutbu'na ulaştığı ileri sürüldü. Kayıtlarında titizlik göstermemiş olmaları ve bazı bilgilerin eksikliği uzmanlar arasında kuşkular yarattı ve Kuzey Kutbu'na ulaşıp ulaşmadıkları tartışmalara yol açtı.
- 1909 - Serbesti gazetesinde, İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı yazılar yazan gazeteci Hasan Fehmi Bey öldürüldü.
- 1914 - Askeri Yargıtay kuruldu.
- 1917 - ABD, Almanya'ya savaş ilan etti ve Birinci Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı.
- 1920 - Anadolu Ajansı kuruldu.
- 1927 - Amerikalı yüzücü Johnny Weissmuller, 100 metre mesafede üç stilde üç dünya rekoru kırdı.
- 1941 - Mihver devletleri, Yugoslavya'yı işgal etti. Almanlar Yunanistan'a girdi, Türk deniz sınırına kadar Doğu Akdeniz'i savaş bölgesi ilan etti. Türkiye, bunun üzerine Edirne ve Uzunköprü'de demiryolu köprülerini havaya uçurdu.
- 1953 - Türkiye Genç Millî Futbol Takımı dünya üçüncüsü oldu.
- 1956 - Hayat mecmuası'nın ilk sayısı çıktı.
- 1972 - Anayasa Mahkemesi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını usulden iptal etti. TBMM'nin idamları yeniden görüşeceği açıklandı.
- 1973 - Kontenjan senatörü emekli Amiral Fahri Korutürk, 15'inci turda 365 oyla Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı seçildi.
- 1979 - Türk atlet Veli Ballı, Atina'da düzenlenen uluslararası maratonda birinci oldu.
- 1980 - Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Yerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil vekalet etmeye başladı.
- 1980 - Eskişehir 'de DİSK'in düzenlediği mitingte olaylar çıktı. 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
- 1988 - Endonezya'nın Sulawesi adasında yapılan Camel Trophy yarışmasını, Türkiye'yi temsil eden Ali Deveci-Galip Gürel ekibi kazandı.
- 1994 - Ruanda Devlet Başkanı Juvénal Habyarimana ve Burundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak, bir roket saldırısı sonucu düştü. Suikastın ardından Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan çatışmalar, yaklaşık 1 milyon kişinin katledilmesiyle sonuçlandı.
DOĞUM GÜNLERİ
- 1483 - Raphael, İtalyan ressam ve mimar (ö. 1520)
- 1812 - Alexander Herzen, Rus yazar ve düşünür (ö. 1870)
- 1820 - Nadar, Fransız fotoğrafçı (ö. 1910)
- 1849 - John William Waterhouse, İngiliz ressam (ö. 1917)
- 1903 - Harold Eugene Edgerton, Amerikalı elektrik mühendisi ve fotoğraf sanatçısı (ö. 1990)
- 1904 - Kurt Georg Kiesinger, Alman politikacı (ö. 1988)
- 1911 - Feodor Felix Konrad Lynen, Alman biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1979)
- 1915 - Tadeusz Kantor, Polonyalı ressam, asamblaj ressamı ve tiyatro yönetmeni (ö. 1990)
- 1920 - Edmond H. Fischer, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi
- 1927 - Gerry Mulligan (Gerald Joseph), Amerikalı caz müzisyeni (ö. 1996)
- 1928 - James Watson, Amerikalı bilim adamı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (DNA yapısını çözen)
- 1929 - Nancy MacKay, Kanadalı atlet
- 1939 - Göksel Kortay, Türk oyuncu, seslendirme sanatçısı ve çevirmen
- 1941 - Zamfir, Rumen müzisyen
- 1942 - İlgün Soysev, Türk bestekâr
- 1962 - Yvette Bova, Amerikalı vücut geliştirmeci ve pornografik film oyuncusu
- 1969 - Paul Rudd, Amerikalı oyuncu
- 1971 - Seren Serengil, Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncu
- 1972 - Yiğit Özşener, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
- 1975 - Murat Güloğlu, Türk haber spikeri ve TV programı yapımcısı
- 1975 - Zach Braff, Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist
- 1980 - Tommi Evilä, Finlandiyalı uzun atlamacı
- 1982 - Damien Walters, İngiliz serbest koşucu, dublör, trambolin uzmanı ve jimnastikçi
- 1983 - Bobbi Starr, Amerikalı porno oyuncusu
- 1983 - Diora Baird, Amerikalı oyuncu ve model
- 1988 - Abel Masuero, Arjantinli futbolcu
- 1998 - Peyton List, Amerikalı oyuncu ve model
- 1999 - Oğuz Kağan Güçtekin, Türk futbolcu
- 2009 - Valentina Tronel Bilinen adıyla Valentina, Fransız şarkıcı
VEFAT EDENLER
- 885 - Methodios, Moravya ve Panonya'da Slavlar arasında Hristiyanlığın yayılmasını sağlayan misyonerler.
- 1199 - I. Richard (Aslan Yürekli Rişar), İngiltere'nin Fransız asıllı Kralı (d. 1157)
- 1490 - Matthias Corvinus, Macaristan Kralı (d. 1443)
- 1520 - Raphael, İtalyan ressam ve mimar (d. 1483)
- 1528 - Albrecht Dürer, Alman ressam (d. 1471)
- 1641 - Domenichino, tam adıyla Domenico Zampieri, İtalyan ressam (d. 1581)
- 1759 - Johann Gottfried Zinn, Alman anatomist ve bitki bilimci (d. 1727)
- 1829 - Niels Henrik Abel, Norveçli matematikçi (d. 1802)
- 1833 - Adamantios Korais, çağdaş Yunan edebiyat dilinin geliştirilmesine öncülük eden hümanist bilgin (d. 1748)
- 1886 - William Edward Forster, İngiliz siyaset adamı (d. 1818)
- 1875 - Moses (Moshe) Hess, Alman-Fransız-Yahudi filozof, sosyalist ve Sosyalist Siyonizm'in kurucusu (d. 1812)
- 1906 - Alexander Kielland, Norveçli yazar (d. 1849)
- 1909 - Hasan Fehmi Bey, Osmanlı gazeteci (d. 1874)
- 1915 - Musa Ćazim Ćatić, Bosnalı şair (d. 1878)
- 1935 - Ömer Hilmi Efendi, Osmanlı şehzadesi ve subay (d. 1886)
- 1943 - Alexandre Millerand, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış Fransız siyasetçi (d. 1859)
- 1947 - Herbert Backe, Alman politikacı ve savaş suçlusu SS-Obergruppenführer (d. 1896)
- 1961 - Jules Jean Baptiste Vincent Bordet, Belçikalı immünolojist ve mikrobiyolojist (d. 1870)
- 1963 - Otto Struve, Ukraynalı-Amerikalı astronom (d. 1897)
- 1971 - Igor Stravinsky, Rus besteci (d. 1882)
- 1972 - Karl Heinrich Lübke, 1959-1969 yılları arasında Batı Almanya cumhurbaşkanı olarak görev yapan Alman siyasetçi (d. 1894)
- 1983 - Fakihe Öymen, Türk eğitimci ve siyasetçi (Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden) (d. 1900)
- 1992 - Isaac Asimov, Amerikalı yazar (d. 1920)
- 1996 - Greer Garson, İrlandalı aktris (d. 1904)
- 2000 - Habib Burgiba, Tunus Devlet Başkanı (d. 1903)
- 2001 - Haluk Afra, Türk diplomat (d. 1925)
- 2005 - III. Rainier, Monako Prensi (d. 1923)
- 2009 - Ivy Matsepe-Casaburri, Güney Afrikalı öğretim görevlisi ve siyasetçi (d. 1937)
- 2009 - Jacques Hustin, Belçikalı şarkıcı (d. 1940)
- 2009 - Hızır Tüzel, Türk gazeteci ve yazar (d. 1956)
- 2014 - Mickey Rooney, Amerikalı film yönetmeni ve oyuncu (d. 1920)
- 2014 - Mary Anderson, Amerikalı oyuncu, eski buz patencisi (d. 1918)
- 2015 - James Best, Amerikalı oyuncu (d. 1926)
- 2016 - Ülkü Erakalın, Türk yönetmen (d. 1934)
- 2016 - Merle Ronald Haggard, Country müzik efsanesi Amerikalı müzisyen (d. 1937)
- 2017 - Stan Anslow, İngiliz futbolcu (d. 1931)
- 2017 - Armand Gatti, Oyun yazarı, şair, senarist, gazeteci, film yönetmeni, film yapımcısı (d. 1924)
- 2017 - Donald Jay "Don" Rickles, Amerikalı seslendirme sanatçısı, oyuncu, ve komedyen (d. 1926)
- 2018 - Daniel Kahikina Akaka, Amerikalı siyasetçidir (d. 1924)
- 2018 - Sevda Aydan, Türk oyuncu, ressam ve opera sanatçısı (d. 1930)
- 2018 - Jacques Joseph Victor Higelin, Fransız erkek pop şarkıcısı (d. 1940)
- 2018 - Isao Takahata, Japon anime yönetmeni (d. 1935)
- 2019 - Nadja Regin, Sırp oyuncu, yazar ve model (d. 1931)
- 2019 - David J. Thouless, Britanyalı fizikçi ve bilim insanı (d. 1934)
- 2020 - Radomir Antić, Sırp eski milli futbolcu ve teknik direktör (d. 1948)
- 2020 - Armando Francioli, İtalyan aktör (d. 1919)
- 2020 - Jacques Le Brun, Fransız tarihçi (d. 1931)
- 2020 - Hal Willner, Amerikalı televizyon ve müzik albümü yapımcısı (d. 1956)
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