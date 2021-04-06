Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 6 Nisan tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 6 Nisan tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. 1-7 Nisan tarihleri ‘Kanserle Savaş Haftası’ olarak kabul ediliyor. Peki 6 Nisan’da dünyada ve ülkemizde neler oldu? 6 Nisan doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

ÖNEMLİ OLAYLAR

1326 - Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı.

1453 - İstanbul, Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatıldı.

1814 - Napolyon Bonapart, İmparatorluk tahtını bırakarak Elba Adası'na sürgüne gönderildi.

1830 - Joseph Smith, Jr. aracılığıyla İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi kuruldu.

1861 - Umman Sultanlığı, Zanzibar ve Umman olarak ikiye bölündü.

1869 - Selüloit'in patenti alındı.

1872 - Pertevniyal Lisesi, ''Mahmudiye Rüştiyesi'' adı altında eğitim-öğretime başladı.

1896 - İlk modern Olimpiyat Oyunları Atina'da başladı.

1909 - Robert Peary ve Matthew Henson'ın Kuzey Kutbu'na ulaştığı ileri sürüldü. Kayıtlarında titizlik göstermemiş olmaları ve bazı bilgilerin eksikliği uzmanlar arasında kuşkular yarattı ve Kuzey Kutbu'na ulaşıp ulaşmadıkları tartışmalara yol açtı.

1909 - Serbesti gazetesinde, İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı yazılar yazan gazeteci Hasan Fehmi Bey öldürüldü.

1914 - Askeri Yargıtay kuruldu.

1917 - ABD, Almanya'ya savaş ilan etti ve Birinci Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı.

1920 - Anadolu Ajansı kuruldu.

1927 - Amerikalı yüzücü Johnny Weissmuller, 100 metre mesafede üç stilde üç dünya rekoru kırdı.

1941 - Mihver devletleri, Yugoslavya'yı işgal etti. Almanlar Yunanistan'a girdi, Türk deniz sınırına kadar Doğu Akdeniz'i savaş bölgesi ilan etti. Türkiye, bunun üzerine Edirne ve Uzunköprü'de demiryolu köprülerini havaya uçurdu.

1953 - Türkiye Genç Millî Futbol Takımı dünya üçüncüsü oldu.

1956 - Hayat mecmuası'nın ilk sayısı çıktı.

1972 - Anayasa Mahkemesi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını usulden iptal etti. TBMM'nin idamları yeniden görüşeceği açıklandı.

1973 - Kontenjan senatörü emekli Amiral Fahri Korutürk, 15'inci turda 365 oyla Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı seçildi.

1979 - Türk atlet Veli Ballı, Atina'da düzenlenen uluslararası maratonda birinci oldu.

1980 - Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Yerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil vekalet etmeye başladı.

1980 - Eskişehir 'de DİSK'in düzenlediği mitingte olaylar çıktı. 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

1988 - Endonezya'nın Sulawesi adasında yapılan Camel Trophy yarışmasını, Türkiye'yi temsil eden Ali Deveci-Galip Gürel ekibi kazandı.

1994 - Ruanda Devlet Başkanı Juvénal Habyarimana ve Burundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak, bir roket saldırısı sonucu düştü. Suikastın ardından Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan çatışmalar, yaklaşık 1 milyon kişinin katledilmesiyle sonuçlandı.

DOĞUM GÜNLERİ

1483 - Raphael, İtalyan ressam ve mimar (ö. 1520)

1812 - Alexander Herzen, Rus yazar ve düşünür (ö. 1870)

1820 - Nadar, Fransız fotoğrafçı (ö. 1910)

1849 - John William Waterhouse, İngiliz ressam (ö. 1917)

1903 - Harold Eugene Edgerton, Amerikalı elektrik mühendisi ve fotoğraf sanatçısı (ö. 1990)

1904 - Kurt Georg Kiesinger, Alman politikacı (ö. 1988)

1911 - Feodor Felix Konrad Lynen, Alman biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1979)

1915 - Tadeusz Kantor, Polonyalı ressam, asamblaj ressamı ve tiyatro yönetmeni (ö. 1990)

1920 - Edmond H. Fischer, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi

1927 - Gerry Mulligan (Gerald Joseph), Amerikalı caz müzisyeni (ö. 1996)

1928 - James Watson, Amerikalı bilim adamı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (DNA yapısını çözen)

1929 - Nancy MacKay, Kanadalı atlet

1939 - Göksel Kortay, Türk oyuncu, seslendirme sanatçısı ve çevirmen

1941 - Zamfir, Rumen müzisyen

1942 - İlgün Soysev, Türk bestekâr

1962 - Yvette Bova, Amerikalı vücut geliştirmeci ve pornografik film oyuncusu

1969 - Paul Rudd, Amerikalı oyuncu

1971 - Seren Serengil, Türk sunucu, şarkıcı ve oyuncu

1972 - Yiğit Özşener, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1975 - Murat Güloğlu, Türk haber spikeri ve TV programı yapımcısı

1975 - Zach Braff, Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist

1980 - Tommi Evilä, Finlandiyalı uzun atlamacı

1982 - Damien Walters, İngiliz serbest koşucu, dublör, trambolin uzmanı ve jimnastikçi

1983 - Bobbi Starr, Amerikalı porno oyuncusu

1983 - Diora Baird, Amerikalı oyuncu ve model

1988 - Abel Masuero, Arjantinli futbolcu

1998 - Peyton List, Amerikalı oyuncu ve model

1999 - Oğuz Kağan Güçtekin, Türk futbolcu

2009 - Valentina Tronel Bilinen adıyla Valentina, Fransız şarkıcı

VEFAT EDENLER

885 - Methodios, Moravya ve Panonya'da Slavlar arasında Hristiyanlığın yayılmasını sağlayan misyonerler.

1199 - I. Richard (Aslan Yürekli Rişar), İngiltere'nin Fransız asıllı Kralı (d. 1157)

1490 - Matthias Corvinus, Macaristan Kralı (d. 1443)

1520 - Raphael, İtalyan ressam ve mimar (d. 1483)

1528 - Albrecht Dürer, Alman ressam (d. 1471)

1641 - Domenichino, tam adıyla Domenico Zampieri, İtalyan ressam (d. 1581)

1759 - Johann Gottfried Zinn, Alman anatomist ve bitki bilimci (d. 1727)

1829 - Niels Henrik Abel, Norveçli matematikçi (d. 1802)

1833 - Adamantios Korais, çağdaş Yunan edebiyat dilinin geliştirilmesine öncülük eden hümanist bilgin (d. 1748)

1886 - William Edward Forster, İngiliz siyaset adamı (d. 1818)

1875 - Moses (Moshe) Hess, Alman-Fransız-Yahudi filozof, sosyalist ve Sosyalist Siyonizm'in kurucusu (d. 1812)

1906 - Alexander Kielland, Norveçli yazar (d. 1849)

1909 - Hasan Fehmi Bey, Osmanlı gazeteci (d. 1874)

1915 - Musa Ćazim Ćatić, Bosnalı şair (d. 1878)

1935 - Ömer Hilmi Efendi, Osmanlı şehzadesi ve subay (d. 1886)

1943 - Alexandre Millerand, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış Fransız siyasetçi (d. 1859)

1947 - Herbert Backe, Alman politikacı ve savaş suçlusu SS-Obergruppenführer (d. 1896)

1961 - Jules Jean Baptiste Vincent Bordet, Belçikalı immünolojist ve mikrobiyolojist (d. 1870)

1963 - Otto Struve, Ukraynalı-Amerikalı astronom (d. 1897)

1971 - Igor Stravinsky, Rus besteci (d. 1882)

1972 - Karl Heinrich Lübke, 1959-1969 yılları arasında Batı Almanya cumhurbaşkanı olarak görev yapan Alman siyasetçi (d. 1894)

1983 - Fakihe Öymen, Türk eğitimci ve siyasetçi (Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden) (d. 1900)

1992 - Isaac Asimov, Amerikalı yazar (d. 1920)

1996 - Greer Garson, İrlandalı aktris (d. 1904)

2000 - Habib Burgiba, Tunus Devlet Başkanı (d. 1903)

2001 - Haluk Afra, Türk diplomat (d. 1925)

2005 - III. Rainier, Monako Prensi (d. 1923)

2009 - Ivy Matsepe-Casaburri, Güney Afrikalı öğretim görevlisi ve siyasetçi (d. 1937)

2009 - Jacques Hustin, Belçikalı şarkıcı (d. 1940)

2009 - Hızır Tüzel, Türk gazeteci ve yazar (d. 1956)

2014 - Mickey Rooney, Amerikalı film yönetmeni ve oyuncu (d. 1920)

2014 - Mary Anderson, Amerikalı oyuncu, eski buz patencisi (d. 1918)

2015 - James Best, Amerikalı oyuncu (d. 1926)

2016 - Ülkü Erakalın, Türk yönetmen (d. 1934)

2016 - Merle Ronald Haggard, Country müzik efsanesi Amerikalı müzisyen (d. 1937)

2017 - Stan Anslow, İngiliz futbolcu (d. 1931)

2017 - Armand Gatti, Oyun yazarı, şair, senarist, gazeteci, film yönetmeni, film yapımcısı (d. 1924)

2017 - Donald Jay "Don" Rickles, Amerikalı seslendirme sanatçısı, oyuncu, ve komedyen (d. 1926)

2018 - Daniel Kahikina Akaka, Amerikalı siyasetçidir (d. 1924)

2018 - Sevda Aydan, Türk oyuncu, ressam ve opera sanatçısı (d. 1930)

2018 - Jacques Joseph Victor Higelin, Fransız erkek pop şarkıcısı (d. 1940)

2018 - Isao Takahata, Japon anime yönetmeni (d. 1935)

2019 - Nadja Regin, Sırp oyuncu, yazar ve model (d. 1931)

2019 - David J. Thouless, Britanyalı fizikçi ve bilim insanı (d. 1934)

2020 - Radomir Antić, Sırp eski milli futbolcu ve teknik direktör (d. 1948)

2020 - Armando Francioli, İtalyan aktör (d. 1919)

2020 - Jacques Le Brun, Fransız tarihçi (d. 1931)

2020 - Hal Willner, Amerikalı televizyon ve müzik albümü yapımcısı (d. 1956)



