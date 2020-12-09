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Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 9 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Seray Üstün Seray Üstün 09.12.2020 09:48 | Son Güncelleme:
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Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 9 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Tarihin sır dolu perdesini sizler için bir kez daha aralıyoruz. Aralık ayına girmesiyle beraber yeni yıl coşkusu içimizi saymaya başladı. Başımıza gelmedik kalmayan 2020 yılının sonlarına doğru tarihte gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçtiğimiz 9 Aralık’ta tarihte neler yaşandı sizler için derledik. Dünya tarihine damga vuran 9 Aralık olayları...

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 9 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü olarak kabul ediliyor. Peki 9 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 9 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

mehmet ali birand2

1447 - Chenghua, Çin İmparatoru (ö. 1487)
1608 - John Milton, İngiliz şair (ö. 1674)
1842 - Pyotr Alekseyeviç Kropotkin, Rus yazar ve anarşizm kuramcısı (ö. 1921)
1868 - Fritz Haber , Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1934)
1883 - Aleksandros Papagos, Yunan asker ve siyasetçi (ö. 1955)
1895 - Dolores Ibárruri, İspanyol komünist lider ("La Pasionaria" lakabıyla tanınan ve İspanya İç Savaşı'nda "Geçemeyecekler!" (İspanyolca: ¡No pasarán!) sloganının yaratıcısı) (ö. 1989)
1902 - Margaret Hamilton, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1985)
1905 - Dalton Trumbo, Amerikalı romancı ve senaryo yazarı (ö. 1976)
1911 - Broderick Crawford, Amerikalı aktör ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1986)
1914 - Max Manus, Norveçli direnişçi (II. Dünya Savaşı sırasında) (ö. 1996)
1915 - Elisabeth Schwarzkopf, Alman opera şarkıcısı (ö. 2006)
1916 - Adnan Veli Kanık, Türk mizah yazarı ve gazeteci (ö. 1972)
1916 - Kirk Douglas, Amerikalı oyuncu (ö. 2020)
1922 - Semavi Eyice, Türk Bizantolog ve sanat tarihçisi (ö. 2018)
1925 - Atıf Yılmaz, Türk film yönetmeni (ö. 2006)
1926 - David Nathan, İngiliz gazeteci (ö. 2001)
1926 - Henry Way Kendall, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1999)
1929 - John Cassavetes, Amerikalı film yönetmeni ve oyuncu (ö. 1989)
1934 - Judi Dench, İngiliz oyuncu
1941 - Beau Bridges, Amerikalı oyuncu
1941 - Mehmet Ali Birand, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2013)
1944 - Roger Short, İngiliz diplomat (ö. 2003)
1948 - Turgay Kıran, Türk iş adamı ve eski Galatasaray yöneticisi
1953 - John Malkovich, ABDli oyuncu, yönetmen ve yapımcı
1955 - Janusz Kupcewicz, Leh futbolcu
1956 - Jean-Pierre Thiollet, Fransız yazar
1961 - Beril Dedeoğlu, Türk akademisyen, yazar ve siyasetçi (ö. 2019)
1962 - Felicity Huffman, ABDli oyuncu
1963 - Masako, Japonya İmparatoriçesi
1964 - Paul Landers, Alman müzisyen
1969 - Ayşe Arman, Türk gazeteci
1972 - Annalise Braakensiek, Avustralyalı manken ve oyuncu
1972 - Frank Edwin Wright III (diğer adı Tre Cool), Alman baterist
1974 - Pippa Bacca, İtalyan sanatçı ve aktivist (ö. 2008)
1983 - Neslihan Demir Darnel, Türk voleybolcu
1990 - Bora Cengiz, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
2001 - Ayşe Begüm Onbaşı, Türk aerobik jimnastikçi

VEFAT EDENLER

ALİ İHSAN SABİS

638 - I. Sergios, Konstantinopolis (İstanbul) Patriği (d. ?)
1107 - Ebu'l Vefa el-Bağdadi, Vefâ’îyye tarikâtının kurcusu (d. 1026)
1641 - Anthony van Dyck, Flaman ressam (d. 1599)
1916 - Natsume Soseki, Japon romancı (d. 1867)
1920 - Mollie McConnell, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1865)
1954 - Abdülkadir Udeh Mısırlı hukukçu ve Müslüman Kardeşler teşkilâtının önde gelen liderlerinden (d. 1907)
1957 - Ali İhsan Sabis, Türk asker ve siyasetçi (d. 1882)
1967 - Hasan Cemil Çambel, Türk asker, siyasetçi ve Türk Tarih Kurumu eski Başkanı (d. 1879)
1971 - Ralph Bunche, Amerikalı siyaset bilimci ve diplomat (Filistin'deki barış çalışmalarıyla Nobel Barış ödülü alan BM görevlisi (d. 1903)
1988 - Radife Erten, Türk bestekâr ve koro şefi (d. 1924)
1996 - Mary Leakey, İngiliz arkeolog (d. 1913)
1997 - Zehra Yıldız, Türk soprano (d. 1956)
2004 - Fevzi Akkaya, Türk mühendis, STFA Grubu kurucularından (d. 1907)
2005 - György Sándor, Macar piyanist (d. 1912)
2013 - Eleanor Parker, Amerikalı aktris (d. 1922)

ÖNEMLİ OLAYLAR

HOLLANDA

1835 - Teksas Devrimi: Teksas Ordusu, San Antonio'yu ele geçirdi.
1851 - Montréal'da, YMCA'nin Kuzey Amerika'daki ilk şubesi açıldı.
1893 - İstanbul'da günlerce süren soğuk hava yüzünden Haliç dondu.
1905 - Fransa'da din ve devlet işlerini birbirinden ayıran yasa kabul edildi.
1905 Moskova Ayaklanması'nda ilk çatışmaların başladığı Fidler Okulu binası
1905 - İlk iki günü barışçıl geçen Moskova Ayaklanması'nda silahlı sokak çatışmaları başladı.
1917 - I. Dünya Savaşı: Kudüs, General Edmund Allenby tarafından ele geçirildi.
1938 - Ankara Garı, hizmete açıldı.
1941 - II. Dünya Savaşı: Çin Cumhuriyeti, Küba, Guatemala ve Filipinler Topluluğu; Japonya ve Nazi Almanyası'na savaş ilan etti.
1946 - Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi'nin ikinci aşaması "Doktorlar'ın Duruşmaları"yla başladı. Bu duruşmalarda insanlar üzerinde deneyler yapan Nazi doktorlar yargılandılar.
1949 - Birleşmiş Milletler, Kudüs'te yönetimi aldı.
1950 - Soğuk Savaş: Harry Gold, II. Dünya Savaşı sırasında, atom bombasının sırlarını Sovyetler Birliği'ne verdiği için 30 yıl hapisle cezalandırıldı.
1953 - General Electric, tüm Komünist personelini işten atacağını ilan etti.
1961 - Tanganika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. Ülke, 26 Nisan 1964 tarihinde Zanzibar ve Pemba Halk Cumhuriyeti ile birleşerek günümüzde de varlığını sürdüren Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ni oluşturmuştur.
1965 - Nikolay Podgorni, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı oldu.
1966 - Barbados, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.
1971 - Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.
1987 - İsrail-Filistin çatışmaları: Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Birinci İntifada başladı.
1990 - Solidarność (Bağımsız Özerk İşçi Sendikası "Dayanışma") hareketinin lideri, Lech Wałęsa Polonya'da başkanlık seçimlerini kazandı.
1992 - Birleşik Krallık Prensi Charles ve Prenses Diana ayrıldıklarını açıkladılar.
1995 - Nâzım Hikmet'in "Rüzgâra Karşı Yürüyen Adam" heykeli, Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın da katıldığı törenle Ankara Atatürk Kültür Merkezi bahçesine yerleştirildi.
2002 - Endonezya Hükümetiyle, Aceh'teki ayrılıkçılar arasında 26 yıllık savaşı sona erdiren antlaşma imzalandı.
2002 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Dünyanın ikinci büyük havacılık şirketi United Airlines, konkordato başvurusunda bulundu.
2004 - Kanada Anayasa Mahkemesi, eşcinsel evliliklerin Anayasaya uygun olduğu kararını verdi.

BONUS:

9 Aralık'ta neler olduğunu öğrendik ama 'Yeni aya nasıl başlamıştık' diye merak edenlere arşivimizi açıyoruz.

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 8 Aralık tarihte bugün neler oldu?Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 8 Aralık tarihte bugün neler oldu?


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