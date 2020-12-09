Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 9 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 9 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü olarak kabul ediliyor. Peki 9 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 9 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1447 - Chenghua, Çin İmparatoru (ö. 1487)

1608 - John Milton, İngiliz şair (ö. 1674)

1842 - Pyotr Alekseyeviç Kropotkin, Rus yazar ve anarşizm kuramcısı (ö. 1921)

1868 - Fritz Haber , Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1934)

1883 - Aleksandros Papagos, Yunan asker ve siyasetçi (ö. 1955)

1895 - Dolores Ibárruri, İspanyol komünist lider ("La Pasionaria" lakabıyla tanınan ve İspanya İç Savaşı'nda "Geçemeyecekler!" (İspanyolca: ¡No pasarán!) sloganının yaratıcısı) (ö. 1989)

1902 - Margaret Hamilton, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1985)

1905 - Dalton Trumbo, Amerikalı romancı ve senaryo yazarı (ö. 1976)

1911 - Broderick Crawford, Amerikalı aktör ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1986)

1914 - Max Manus, Norveçli direnişçi (II. Dünya Savaşı sırasında) (ö. 1996)

1915 - Elisabeth Schwarzkopf, Alman opera şarkıcısı (ö. 2006)

1916 - Adnan Veli Kanık, Türk mizah yazarı ve gazeteci (ö. 1972)

1916 - Kirk Douglas, Amerikalı oyuncu (ö. 2020)

1922 - Semavi Eyice, Türk Bizantolog ve sanat tarihçisi (ö. 2018)

1925 - Atıf Yılmaz, Türk film yönetmeni (ö. 2006)

1926 - David Nathan, İngiliz gazeteci (ö. 2001)

1926 - Henry Way Kendall, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1999)

1929 - John Cassavetes, Amerikalı film yönetmeni ve oyuncu (ö. 1989)

1934 - Judi Dench, İngiliz oyuncu

1941 - Beau Bridges, Amerikalı oyuncu

1941 - Mehmet Ali Birand, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2013)

1944 - Roger Short, İngiliz diplomat (ö. 2003)

1948 - Turgay Kıran, Türk iş adamı ve eski Galatasaray yöneticisi

1953 - John Malkovich, ABDli oyuncu, yönetmen ve yapımcı

1955 - Janusz Kupcewicz, Leh futbolcu

1956 - Jean-Pierre Thiollet, Fransız yazar

1961 - Beril Dedeoğlu, Türk akademisyen, yazar ve siyasetçi (ö. 2019)

1962 - Felicity Huffman, ABDli oyuncu

1963 - Masako, Japonya İmparatoriçesi

1964 - Paul Landers, Alman müzisyen

1969 - Ayşe Arman, Türk gazeteci

1972 - Annalise Braakensiek, Avustralyalı manken ve oyuncu

1972 - Frank Edwin Wright III (diğer adı Tre Cool), Alman baterist

1974 - Pippa Bacca, İtalyan sanatçı ve aktivist (ö. 2008)

1983 - Neslihan Demir Darnel, Türk voleybolcu

1990 - Bora Cengiz, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

2001 - Ayşe Begüm Onbaşı, Türk aerobik jimnastikçi