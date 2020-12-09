Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 9 Aralık tarihte bugün neler oldu?

Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 9 Aralık tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü olarak kabul ediliyor. Peki 9 Aralık’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 9 Aralık’ta doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...
1447 - Chenghua, Çin İmparatoru (ö. 1487)
1608 - John Milton, İngiliz şair (ö. 1674)
1842 - Pyotr Alekseyeviç Kropotkin, Rus yazar ve anarşizm kuramcısı (ö. 1921)
1868 - Fritz Haber , Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1934)
1883 - Aleksandros Papagos, Yunan asker ve siyasetçi (ö. 1955)
1895 - Dolores Ibárruri, İspanyol komünist lider ("La Pasionaria" lakabıyla tanınan ve İspanya İç Savaşı'nda "Geçemeyecekler!" (İspanyolca: ¡No pasarán!) sloganının yaratıcısı) (ö. 1989)
1902 - Margaret Hamilton, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1985)
1905 - Dalton Trumbo, Amerikalı romancı ve senaryo yazarı (ö. 1976)
1911 - Broderick Crawford, Amerikalı aktör ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1986)
1914 - Max Manus, Norveçli direnişçi (II. Dünya Savaşı sırasında) (ö. 1996)
1915 - Elisabeth Schwarzkopf, Alman opera şarkıcısı (ö. 2006)
1916 - Adnan Veli Kanık, Türk mizah yazarı ve gazeteci (ö. 1972)
1916 - Kirk Douglas, Amerikalı oyuncu (ö. 2020)
1922 - Semavi Eyice, Türk Bizantolog ve sanat tarihçisi (ö. 2018)
1925 - Atıf Yılmaz, Türk film yönetmeni (ö. 2006)
1926 - David Nathan, İngiliz gazeteci (ö. 2001)
1926 - Henry Way Kendall, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1999)
1929 - John Cassavetes, Amerikalı film yönetmeni ve oyuncu (ö. 1989)
1934 - Judi Dench, İngiliz oyuncu
1941 - Beau Bridges, Amerikalı oyuncu
1941 - Mehmet Ali Birand, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2013)
1944 - Roger Short, İngiliz diplomat (ö. 2003)
1948 - Turgay Kıran, Türk iş adamı ve eski Galatasaray yöneticisi
1953 - John Malkovich, ABDli oyuncu, yönetmen ve yapımcı
1955 - Janusz Kupcewicz, Leh futbolcu
1956 - Jean-Pierre Thiollet, Fransız yazar
1961 - Beril Dedeoğlu, Türk akademisyen, yazar ve siyasetçi (ö. 2019)
1962 - Felicity Huffman, ABDli oyuncu
1963 - Masako, Japonya İmparatoriçesi
1964 - Paul Landers, Alman müzisyen
1969 - Ayşe Arman, Türk gazeteci
1972 - Annalise Braakensiek, Avustralyalı manken ve oyuncu
1972 - Frank Edwin Wright III (diğer adı Tre Cool), Alman baterist
1974 - Pippa Bacca, İtalyan sanatçı ve aktivist (ö. 2008)
1983 - Neslihan Demir Darnel, Türk voleybolcu
1990 - Bora Cengiz, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
2001 - Ayşe Begüm Onbaşı, Türk aerobik jimnastikçi
638 - I. Sergios, Konstantinopolis (İstanbul) Patriği (d. ?)
1107 - Ebu'l Vefa el-Bağdadi, Vefâ’îyye tarikâtının kurcusu (d. 1026)
1641 - Anthony van Dyck, Flaman ressam (d. 1599)
1916 - Natsume Soseki, Japon romancı (d. 1867)
1920 - Mollie McConnell, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1865)
1954 - Abdülkadir Udeh Mısırlı hukukçu ve Müslüman Kardeşler teşkilâtının önde gelen liderlerinden (d. 1907)
1957 - Ali İhsan Sabis, Türk asker ve siyasetçi (d. 1882)
1967 - Hasan Cemil Çambel, Türk asker, siyasetçi ve Türk Tarih Kurumu eski Başkanı (d. 1879)
1971 - Ralph Bunche, Amerikalı siyaset bilimci ve diplomat (Filistin'deki barış çalışmalarıyla Nobel Barış ödülü alan BM görevlisi (d. 1903)
1988 - Radife Erten, Türk bestekâr ve koro şefi (d. 1924)
1996 - Mary Leakey, İngiliz arkeolog (d. 1913)
1997 - Zehra Yıldız, Türk soprano (d. 1956)
2004 - Fevzi Akkaya, Türk mühendis, STFA Grubu kurucularından (d. 1907)
2005 - György Sándor, Macar piyanist (d. 1912)
2013 - Eleanor Parker, Amerikalı aktris (d. 1922)
1835 - Teksas Devrimi: Teksas Ordusu, San Antonio'yu ele geçirdi.
1851 - Montréal'da, YMCA'nin Kuzey Amerika'daki ilk şubesi açıldı.
1893 - İstanbul'da günlerce süren soğuk hava yüzünden Haliç dondu.
1905 - Fransa'da din ve devlet işlerini birbirinden ayıran yasa kabul edildi.
1905 Moskova Ayaklanması'nda ilk çatışmaların başladığı Fidler Okulu binası
1905 - İlk iki günü barışçıl geçen Moskova Ayaklanması'nda silahlı sokak çatışmaları başladı.
1917 - I. Dünya Savaşı: Kudüs, General Edmund Allenby tarafından ele geçirildi.
1938 - Ankara Garı, hizmete açıldı.
1941 - II. Dünya Savaşı: Çin Cumhuriyeti, Küba, Guatemala ve Filipinler Topluluğu; Japonya ve Nazi Almanyası'na savaş ilan etti.
1946 - Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi'nin ikinci aşaması "Doktorlar'ın Duruşmaları"yla başladı. Bu duruşmalarda insanlar üzerinde deneyler yapan Nazi doktorlar yargılandılar.
1949 - Birleşmiş Milletler, Kudüs'te yönetimi aldı.
1950 - Soğuk Savaş: Harry Gold, II. Dünya Savaşı sırasında, atom bombasının sırlarını Sovyetler Birliği'ne verdiği için 30 yıl hapisle cezalandırıldı.
1953 - General Electric, tüm Komünist personelini işten atacağını ilan etti.
1961 - Tanganika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. Ülke, 26 Nisan 1964 tarihinde Zanzibar ve Pemba Halk Cumhuriyeti ile birleşerek günümüzde de varlığını sürdüren Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ni oluşturmuştur.
1965 - Nikolay Podgorni, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı oldu.
1966 - Barbados, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.
1971 - Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.
1987 - İsrail-Filistin çatışmaları: Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Birinci İntifada başladı.
1990 - Solidarność (Bağımsız Özerk İşçi Sendikası "Dayanışma") hareketinin lideri, Lech Wałęsa Polonya'da başkanlık seçimlerini kazandı.
1992 - Birleşik Krallık Prensi Charles ve Prenses Diana ayrıldıklarını açıkladılar.
1995 - Nâzım Hikmet'in "Rüzgâra Karşı Yürüyen Adam" heykeli, Kültür Bakanı Fikri Sağlar’ın da katıldığı törenle Ankara Atatürk Kültür Merkezi bahçesine yerleştirildi.
2002 - Endonezya Hükümetiyle, Aceh'teki ayrılıkçılar arasında 26 yıllık savaşı sona erdiren antlaşma imzalandı.
2002 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Dünyanın ikinci büyük havacılık şirketi United Airlines, konkordato başvurusunda bulundu.
2004 - Kanada Anayasa Mahkemesi, eşcinsel evliliklerin Anayasaya uygun olduğu kararını verdi.
9 Aralık'ta neler olduğunu öğrendik ama 'Yeni aya nasıl başlamıştık' diye merak edenlere arşivimizi açıyoruz.
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