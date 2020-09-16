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Tarık Akan mezarı başında anıldı! 'Onu çok özlüyoruz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 16:55 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Tarık Akan, ölümünün dördüncü yılında Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki kabir başında ailesi ve dostları tarafından anıldı.

Tarık Akan mezarı başında anıldı! 'Onu çok özlüyoruz'

Sinemanın önemli aktörlerden Tarık Akan’ın ölümünün üzerinden 4 yıl geçti. Bu yıl corona virüs nedeniyle usta sanatçının mezarı başında az sayıda katılımla anma gerçekleştirildi.

Törene Tarık Akan’ın çocukları Barış Üregül, Yaşar Üregül, Özlem Üregül, Akan’ın 1986-1989 yılları arasında evli olduğu, 3 çocuğunun annesi Yasemin Erkut ve hayat arkadaşı Acun Günay katıldı. Sanatçının hayat arkadaşı Acun Günay, usta sanatçının mezarı başında gözyaşlarını tutamadı.

Tarık Akan’ın sanatçı dostları; Rutkay Aziz ve Melike Demirağ da törene katılan isimler arasındaydı. Tarık Akan’ın kabrine karanfiller bırakıldı.
Acun Günay, "Acıdan başka ne hissedebilirim. Sadece acı başka bir şey söyleyemem. Her geçen gün büyüyen bir acı" şeklinde konuştu.

Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ise "Ben her sene olduğu gibi çok üzgünüm. Bu sene çok kalabalık bir anma töreni düzenlemek istemedik. Babamın okulundaki öğretmenlerden küçük gruplar halinde gelmelerini istedik. Babam da öyle isterdi. Onların sağlığını isterdi. Önemli olan gelemeyenlerin de kalben burada olmaları. Fiziken burada olmak başka bir şey ama önemli olan ruhunda bir dakika bile düşünüp ansalar ya da sevdikleri bir filminden bir sahneyi düşünseler bugün için bu bir insanın isteyebileceği, hayatta başarmış olarak kendine değerlendirebileceği bir şey olur. Üzgünüz, onu anıyoruz ve sevenlerinin onu düşündüğünü biliyoruz" dedi.

Tören boyunca Tarık Akan’ın mezarının başından ayrılmayan usta sanatçı Rutkay Aziz, "Yaşamın en büyük keşfi ölümmüş. Ama ölümün de sonsuza dek gidişi ölümsüzlüktür. Ölümsüzlüğün de ta kendisi burada yatan Tarık. Onu çok özlüyoruz. Nazım Hikmet Vakfı yaşadıkça, evlatları yaşadıkça, Taş Mektep yaşadıkça, bizler yaşadıkça onu hep yaşatacağız. O bunu hak ediyordu. Rüyama çok giriyor açıkçası. Yine rüyamda kavga ediyoruz ve tartışıyoruz. Çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.

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