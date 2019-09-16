Tarık Akan ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Sanatçının oğlu Yaşar Özgür Üregül, törende yaptığı konuşmada, törene katılan herkese teşekkür etti.

Üregül, babasının vefatının üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Dün olmuş gibi özlüyoruz ama 20 yıldır da yokmuş gibi uzak geliyor şu an. Mükemmel bir babaya tekrar veda ettik bugün." dedi.

"KENDİ ADIMA YALNIZIM, HELE TARIK'TAN SONRA..."

Akan'ın oyuncu arkadaşı, aynı zamanda Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, "O benim canımın içi arkadaşımdı. Bakırköylü. Hayatın en büyük keşfi ölümmüş ama nedense bu keşif hep bizim sevdiklerimizi buluyor. Her seferinde biraz daha yalnızlaşıyoruz. Ben kendi adıma yalnızım, hele Tarık'tan sonra... Onu çok özlüyorum." diye konuştu.

Akan'ın 52 yıllık arkadaşı Zeki İrfanoğlu da Tarık Akan'sız bir hayata alışmanın zor olduğunu belirterek, "Düşünsem aklıma gelmezdi. Sanki 3 saat evvel vermişim gibi toprağa." ifadesini kullandı.

Oyuncu Ahmet Arıman, sanatçıyla Hababam Sınıfı'nda beraber oynadıklarını belirterek, "Milyonlarca insan var dünyada. Onların birkaç tanesi yıldız bana göre. Hem şekil hem kibarlık, centilmenlik, zariflik olarak." dedi.