Tarık Buğra kimdir? Tarık Buğra’nın romanları ve kitapları nelerdir? İşte Tarık Buğra’nın hayatı...

Tam adı Süleyman Tarık Buğra olan edebiyatın öncü kalemi, 2 Eylül 1918 yılında Akşehir’de doğdu. Babası, Akşehir'de ağır ceza hakimi olarak görev yapan Erzurumlu Mehmet Nazım Bey, annesi Akşehirli Nazike Hanımdı. Çocukluğunun geçtiği Akşehir’in izleri eserlerinin büyük bir çoğunluğunda kendini gösterdi. İlkokul ve ortaokul eğitimini Akşehir’de tamamladı. 1933 yılında ortaokulu bitirdikten sonra yatılı olarak İstanbul Erkek Lisesi’ne kayıt oldu. İstanbul Lisesi’nde Hakkı Süha Gezgin'in, Pertev Naili Boratav'ın öğrencisi oldu. Yazar olmaya lise dönemlerinde karar verdi. Henüz onuncu sınıftayken Tarık Nazım mahlasıyla hikayeler ve şiirler yazdı. Okulun yatılı eğitime son vermesiyle Konya Lisesi’ne geçti ve 1936 tarihinde buradan mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçti. Parasızlık nedeniyle zor bir öğrencilik dönemi geçirdi ve üç yıl sonra mezun olamadan bu okuldan da ayrıldı.

1942-1945 yılları arasında askerlik yaptı. İlk romanı ve piyeslerini askerlik sürecinde yazdı. İlk eseri ise Akümülatörlü Radyo adıyla bilinen piyesiydi. Eser başta şehir tiyatrolarında reddedilince “Yalnızlar” adıyla roman haline getirildi.