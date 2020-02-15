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Tarık Mengüç Cem Yılmaz'a isyan etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

Tarık Mengüç, 'Aşklarından bize sıra gelmiyor' diyerek Cem Yılmaz'a sitem etti.

Tarık Mengüç Cem Yılmaz'a isyan etti!

'Şakşuka' isimli şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Muhabirleri gören Mengüç, Cem Yılmaz'a sitem etti.

"BİZE SIRA GELMİYOR"

Mengüç, Cem Yılmaz'ın özel isteği üzerine 'Küresel Isınma' isimli şarkısını yıllar sonra yeniden seslendirdiğini belirterek "Cem Yılmaz benim yıllar önce seslendirdiğim 'Küresel Isınma' adlı şarkımı yeniden okumamı istedi. 'Yılmaz'ın bir bildiği vardır' diyerek, yıllar önce seslendiğim şarkıyı yeniden okudum. Cem, 'Bu şarkıyı yeniden yap, her türlü desteği vereceğim' diye bana söz vermişti. Şarkıyı yeniden yaptım ama Cem Yılmaz'dan hiçbir destek görmedim. Aşklarından bize sıra gelmedi. Özel hayatında yaşanan sıkıntıları nedeniyle bize zaman kalmadı sanırım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarık Mengüç, Cem Yılmaz,

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