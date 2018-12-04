MAGAZİN

Tarık Pabuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2018 15:46 | Son Güncelleme

Bir dönemin fenomen dizisi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Tarık Papuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Yangında Papuççuoğlu ve komşusu dumandan etkilendi.

Tarık Pabuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı

Altunizade Mahallesi Sadettin Kaynak Sokağı'nda oturan sinema sanatçısı Tarık Pabuççuoğlu'nun evinin mutfak kısmında yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi evde bulunan Pabuççuoğlu ve komşusu Lütfi Kara müdahale etti. Haber verilmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen Pabuççuoğlu ve Kara'ya sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

5c06799fc03c0e20dca6953f

"BİZİM DURUMUMUZ İYİ"

Pabuççuoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salonda oturduğu sırada mutfakta, bir anda yangın çıktığını belirterek, "Söndürmeye çalışırken komşum da yangın tüpüyle gelerek müdahale etti.

5c0677ecc03c0e20dca694d4

İtfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Bizim durumumuz iyi" dedi. (Ajanslar)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Seren Serengil'in evini su basınca... Seren Serengil'in evini su basınca...
Sosyal medya fenomenleri hakkında suç duyurusuSosyal medya fenomenleri hakkında suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarık Pabuççuoğlu Tarık Pabuççuoğlu yangın

En Çok Okunan Haberler

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

HDP'den Erdoğan'a flaş 'Selahattin Demirtaş' cevabı

HDP'den Erdoğan'a flaş 'Selahattin Demirtaş' cevabı

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

İhanet feci şekilde bitti! 'Karımı başka erkekle yakaladım'

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıla - Ahmet Kural davasında yeni gelişme

O görüntüler delil sayıldı! Dava sil baştan

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu

Seda Sayan 'fakir gelin istiyorum'sözlerine açıklık getirdi

Seda Sayan 'fakir gelin istiyorum'sözlerine açıklık getirdi

Seren Serengil'in evini su basınca...

Seren Serengil'in evini su basınca...

Hande Erçel'den sosyal medya fenomenleri hakkında suç duyurusu

Sosyal medya fenomenleri hakkında suç duyurusu

Dekoltesi yüzünden 5 yıl hapsi isteniyordu! Yeni gelişme

Dekoltesi yüzünden 5 yıl hapsi isteniyordu! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.