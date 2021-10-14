Tarım Bizim Geleceğimiz belgeseli ne zaman çekildi? Kıvanç Tatlıtuğ'un sunduğu Tarım Bizim Geleceğimiz konusu ne?

Anadolu’dan benzersiz görüntülerin yer aldığı başarılı yapımlardan Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinin ne zaman çekildiği araştırılmaya başlandı. Peki Kıvanç Tatlıtuğ'un seslendirdiği Tarım Bizim Geleceğimiz konusu ne, ne zaman çekildi?

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ BELGESELİ KONUSU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un sunumu ve İlber Ortaylı, Mehmet Ceyhan gibi alanında uzman isimlerin katılımıyla hazırlanmış olan özel bölümle birlikte, toplam 10 bölümden oluşan Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinin ne zaman çekildiği merak konusu oldu.

Geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan belgesel ilk kez 30 Eylül 2020 Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanmıştı.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ KONUSU NEDİR?

Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinin konusu temelde Anadolu'nun bereketli topraklı üzerinde sürdürülen tarım faaliyetlerinden oluşmakta. Hava, su ve toprağın mükemmel dengesi içerisinde, benzersiz ekolojik zenginliğe sahip verimli Anadolu'nun Türkiye'nin geleceği olduğunun altı çizilmekte. Bu değerli cevherin gelecek nesiller için de parlamasını sağlamak, ülkeye ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hazırlanmış olan "Tarım Bizim Geleceğimiz" belgeselinde konu olarak işleniyor.



