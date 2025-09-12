YEMEK

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları deşifre etmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından güncellenen son listede, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerinde yapılan hileler bir kez daha gözler önüne serildi. Peynir, bal, sucuk ve baharat gibi ürünlerde yapılan testler, şok edici sonuçları ortaya koydu. Bakanlığın yayımladığı liste haberimizde…

Sedef Karatay

Tarım ve Orman Bakanlığı sektörde taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı. Gıda güvenliği konusundaki bu skandallar, sektörde daha sıkı denetimlerin gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini duyurdu.

DANA SUCUKTA SAKATAT SKANDALI

Bakanlığın yayımladığı listede en dikkat çekici bulgulardan biri, “dana sucuk” etiketiyle satılan bazı ürünlerde sakatat tespit edilmesi oldu. Dana etiyle üretildiği iddia edilen sucuklarda dil gibi sakatat ürünlerinin kullanılması, tüketicilerde büyük tepkiye yol açtı. Bakanlık, bu ürünlerin halk sağlığını riske attığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı! 1

PEYNİR VE BAHARATTA NELER ÇIKTI?

Listede yer alan bir diğer skandal, peynir üretiminde süt yerine nişasta kullanılması oldu. Bazı markaların peynirlerinde maliyet düşürmek için süt yerine nişasta tercih ettiği belirlendi. Ayrıca, bir baharat markasında ise insan sağlığına zararlı olduğu için kullanımı yasaklanmış boya maddelerine rastlandı. Bu bulgular, gıda güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı! 2

BAKANLIKTAN SERT ÖNLEMLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmalara karşı sıkı denetimlerin devam edeceğini açıkladı. Sağlığı tehlikeye düşüren ürünlerin piyasadan toplatılması ve ilgili firmalara cezai işlem uygulanması için çalışmalar sürüyor. Bakanlık, tüketicilere güvenilir gıda tüketimi için ürün etiketlerini dikkatlice okumaları ve güvenilir markaları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı! 3

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI: DİKKATLİ OLUN!

Bakanlık, vatandaşları taklit ve tağşiş listesini düzenli olarak kontrol etmeye davet ediyor. Güncellenen liste, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Tüketicilerin gıda alışverişlerinde daha bilinçli olmaları ve şüpheli ürünleri bildirmeleri gerektiği belirtildi.

BAKANLIĞIN YAYIMLADIĞI SON LİSTE

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı! 4

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı! 5

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı! 6

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı! 7

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni taklit ve tağşiş listesi: Sucuktan bakın ne çıktı! 8

