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Tarkan: Canım anam çok özledim seni

14.01.2021 21:44 | Son Güncelleme:
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Tarkan: Canım anam çok özledim seni

Ünlü pop star Tarkan, yaklaşık bir yıldır Almanya'da yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle annesi NeşeTevetoğlu'ndan da uzak kalan Tarkan sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Megastar Tarkan, eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte uzun süredir Almanya'da yaşıyor. Koronavirüs salgınından sonra Türkiye'ye dönemeyen Tarkan son paylaşımıyla da dikkatleri çekti.

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Anne hasreti çeken Tarkan Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Annesiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tarkan, "Ailemle sıkça haberleşiyoruz, görüntülü konuşuyoruz ama pandeminin başlangıcından beri ayrı yerlerdeyiz ve bir araya gelemedik maalesef. Canım anam çok özledim seni. Ailece kavuşacağımız günler yakındır inşallah" notunu yazdı.

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Tarkan'ın paylaşımına hayranları beğeni ve yorum yağdırdı.

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