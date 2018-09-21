MAGAZİN

Tarkan çiftliğini satmaktan vazgeçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.09.2018 19:57 | Son Güncelleme

Tarkan, Beykoz-Öğümce Köyü’nde satın aldığı ve elden çıkarmayı düşündüğü çiftliği değerlenince satmama kararı aldı.

Tarkan çiftliğini satmaktan vazgeçti

Megastar Tarkan, 2004’te Beykoz-Öğümce Köyü’nde satın aldığı ve elden çıkarmayı düşündüğü çiftliği, Milliyet'in haberine göre değerlenince satmaktan vazgeçti.

Çiftliğin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı yolunda olması ve ardından Riva Kanal Projesi’nin yanında kalması Mega Star’ı çiftliğini elinden çıkarma fikrinden vazgeçirdi.Ayrıca Türkiye genelinde uygulanmaya başlayan ve kayıt altında olmayan yapıları, imar affından yararlandıran yapı kayıt düzenlemesinden de faydalanan Tarkan’ın 30 bin TL ödediği iddia edildi.

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Uzun süredir çiftliğine gitmeyen 45 yaşındaki sanatçının, iki aylık kızı Liya ve eşi Pınar’la, Türkiye’ye döndükten sonra bir süre orada yaşayacağı da öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan çiftlik evi Beykoz

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