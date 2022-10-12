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Tarkan'dan dev anlaşma! Bir gecede kazanacağı para dudak uçuklattı

12.10.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sesi ve dans performanslarıyla konserlerinde hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Megastar Tarkan, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıkacak. Yeni yılı hayranlarıyla sahnede karşılayacak olan Tarkan'ın 1 milyon euro alacağı öğrenildi.

Tarkan'dan dev anlaşma! Bir gecede kazanacağı para dudak uçuklattı

Şarkılarının yanı sıra rol aldığı reklam projeleriyle sık sık adından söz ettiren Megastar Tarkan'ın yılbaşı programı belli oldu. Sevilen şarkıcı, 31 Aralık'ta Kıbrıs'ta sahneye çıkacak.

KIBRIS'TA SAHNEYE ÇIKACAK

Geçen yılbaşı Mısır'da hayranlarıyla buluşan sanatçı, bu sene yeni yılı Kıbrıs'ta karşılamak için masaya oturdu. Megastar'ın yılbaşı sahnesi için 1 milyon Euro alacağı öğrenildi. Daha önceki yıllarda da Kıbrıs'ta sahneye çıkan sanatçı, pandemi sonrası yeniden Yavru Vatan'da hayranlarıyla bulaşacak. Tarkan'ı dinleyerek yeni yıla girmenin rakamı ise henüz bilinmiyor.

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