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Tarkan'dan eşiyle birlikte paylaşım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 11:30 | Son Güncelleme

Tarkan, sosyal medya hesabı üzerinden eşiyle birlikte Monaco sokaklarında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Burada konser veren Tarkan iş ve eğlenceyi bir araya getirdi.

Tarkan'dan eşiyle birlikte paylaşım!

Dünyanın pek çok yerinde verdiği konserlerle beğeni toplayan Tarkan, geride bıraktığımız akşam Monaco’da bir konser verdi.

Özel bir etkinlik kapsamında sahne alan Tarkan bunun öncesinde de eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ile birlikte Monaco sokaklarını gezdi ve burada çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Hem aşk hem iş tatili yapan Tarkan'ın ikinci kez bebek beklediği iddiaları vardı.

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Tarkan'ın eşi Pınar Dilek Tevetoğlu'nun görüntüsü ise bu iddiaları yalanlar tarzdaydı.

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Tarkan uzun süredir ikinci kez baba olacağına dair hakkında çıkan iddialara herhangi bir yanıt vermemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan, Tarkan ve Pınar Tevetoğlu,

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