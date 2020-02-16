Tarkan'dan eşiyle birlikte paylaşım!

Dünyanın pek çok yerinde verdiği konserlerle beğeni toplayan Tarkan, geride bıraktığımız akşam Monaco’da bir konser verdi.

Özel bir etkinlik kapsamında sahne alan Tarkan bunun öncesinde de eşi Pınar Dilek Tevetoğlu ile birlikte Monaco sokaklarını gezdi ve burada çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Hem aşk hem iş tatili yapan Tarkan'ın ikinci kez bebek beklediği iddiaları vardı.

Tarkan'ın eşi Pınar Dilek Tevetoğlu'nun görüntüsü ise bu iddiaları yalanlar tarzdaydı.

Tarkan uzun süredir ikinci kez baba olacağına dair hakkında çıkan iddialara herhangi bir yanıt vermemişti.

