Tarkan'dan esprili paylaşım: Yakında Tarzan’dan Tarkan’a dönerim

Tarkan uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da yaşıyor. Koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini erteleyen Tarkan, sakin bir hayatı tercih etti.



Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Tarkan bir süre daha sahneye çıkmayacağını duyurmuştu. Megastar, "Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.



Tarkan son olarak ise Instagram hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Tarkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ormanlar kralı Tarzan single’ım çok yakında sizlerle. Şaka bi yana, pandemide saçlar çığrından çıktı bende.

Ama yakında Tarzan’dan Tarkan’a dönerim merak etmeyin. Ve de yeni şarkılarla

Çok özledim…"

