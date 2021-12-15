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  4. Tarkan'dan sağlık çalışanlarına destek: Hak ettikleri haklar verilmeli, yanınızdayım

Tarkan'dan sağlık çalışanlarına destek: Hak ettikleri haklar verilmeli, yanınızdayım

15.12.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tarkan, sağlık çalışanlarının bir günlük iş bırakma eylemine destek verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, değerleri bilinmeli. Yanınızdayım" dedi.

Tarkan'dan sağlık çalışanlarına destek: Hak ettikleri haklar verilmeli, yanınızdayım

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu’nda geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi sağlık çalışanları, 15 Aralık Çarşamba günü Türkiye genelinde pek çok ilde grev yaptı, acil ve yaşamsal hastalar dışında sağlık hizmeti sunulmadı.

“YANINIZDAYIM”

Sanatçı Tarkan da sağlık çalışanlarının grevine destek verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, "Sağlık emekçilerine hak ettikleri haklar verilmeli, değerleri bilinmeli” diyen Tarkan, “Özellikle şu pandemi sürecinde onlara ne kadar ihtiyacımızın olduğunu,ne kadar önemli olduklarını bir kez daha anlamadık mı? O anlamayanlar da anlasın, oyalamayı bıraksın artık. Yanınızdayım” ifadelerini kullandı.

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