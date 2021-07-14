Tarkan'dan Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine tepki: Kader değil katliam

İç Anadolu'nun en büyük gölü olan ve flamingolara ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nün büyük ölçüde kuruması sonucu bölgede toplu flamingo ölümleri gerçekleşti.

Tuz Gölü’ne ulaşan su kaynağının bent çekilerek girişinin kapatıldığı, su girişinin engellendiği, flamingoların susuzluktan öldüğü öne sürüldü. Konya Valiliği de bir ihmal olup olmadığını soruşturmak için inceleme başlattı.

Yüzlerce flamingonun ölümü sosyal medyada geniş yankı bulurken, olaya ilişkin bir tepki de Tarkan'dan geldi.

"KADER DEĞİL, BİR KATLİAM"

Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam.

Türkiye’de onlarca yıldır ısrarla sürdürülen yanlış sulama politikası bir çok gölümüzü susuz bıraktı, kuruttu. Tuz Gölü’ne ulaşan tüm su kaynaklarının engellendiği, tuz gölünün de kuruduğu gibi. Gölün kurumasıyla beraber flamingolar da yaşamını yitirdi.

Güzel ülkemizin doğası dört bir yandan hızla yok ediliyor. Çok yazık. Bu gidişata dur dememiz, bu katliamlara son vermemiz, doğamızı korumamız gerek."

İşte Tarkan'ın paylaşımı:



