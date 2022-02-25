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Tarkan'dan Ukrayna paylaşımı! "Büyüdük ama adam olamadık..."

25.02.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megastar Tarkan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi. 'Geççek' adlı yeni şarkısıyla gündeme gelen Tarkan, yaptığı paylaşımda "Affedin bizi affedin çocuklar... Büyüdük ama adam olamadık... "sözlerine yer verdi.

Tarkan'dan Ukrayna paylaşımı! "Büyüdük ama adam olamadık..."

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ortaya çıkan görüntüler herkesi derinden etkiliyor. Masum halkın saldırılarda yarı aldığı anlara dair görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor.

'Geççek' şarkısıyla gündemde olan Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla savaşa isyan etti.

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Paylaşımında 'Affedin Bizi Çocuklar' adlı şarksısının sözlerine yer veren Tarkan, "Affedin bizi affedin ey çocuklar. Büyüdük adam olamadık. Anlatın öğretin hepimize yeniden... Niye kirlendik saf kalamadık." notunu düşen Tarkan,

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AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR ŞARKISININ SÖZLERİ

Dönme dur az biraz dur dünya
Yüzleşme bak tedir ayıbımızla
Nasıl yaşanır ki bu utançla nasıl
Hesap verme vaktidir vicdanımıza

Bir yangının orta yerinde
Bir namlunun ucunda sönen hayatlar
Tertemiz hayalleri ve Ümitleri çalınan çocuklar

Bu gidiş gidiş değil, tut elimi
Dönelim hadi dönelim geri
Ne ara efendisi olduk bu diyarların
Ne hakla hükümdar sahibi

Aynıyız aslında özünde hepimiz aynı
Soluduğumuz nefes aynı
İnsan insana muhtaç yeri geldiğinde
Aynı yolun yolcusuyuz aynı

Affedin bizi affedin ey çocuklar
Büyüdük adam olamadık
Anlatın öğretin hepimize yeniden
Niye kirlendik saf kalamadık

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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