Tarkan'dan Ukrayna paylaşımı! "Büyüdük ama adam olamadık..."

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ortaya çıkan görüntüler herkesi derinden etkiliyor. Masum halkın saldırılarda yarı aldığı anlara dair görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor.

'Geççek' şarkısıyla gündemde olan Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla savaşa isyan etti.

Paylaşımında 'Affedin Bizi Çocuklar' adlı şarksısının sözlerine yer veren Tarkan, "Affedin bizi affedin ey çocuklar. Büyüdük adam olamadık. Anlatın öğretin hepimize yeniden... Niye kirlendik saf kalamadık." notunu düşen Tarkan,

AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR ŞARKISININ SÖZLERİ

Dönme dur az biraz dur dünya

Yüzleşme bak tedir ayıbımızla

Nasıl yaşanır ki bu utançla nasıl

Hesap verme vaktidir vicdanımıza

Bir yangının orta yerinde

Bir namlunun ucunda sönen hayatlar

Tertemiz hayalleri ve Ümitleri çalınan çocuklar

Bu gidiş gidiş değil, tut elimi

Dönelim hadi dönelim geri

Ne ara efendisi olduk bu diyarların

Ne hakla hükümdar sahibi

Aynıyız aslında özünde hepimiz aynı

Soluduğumuz nefes aynı

İnsan insana muhtaç yeri geldiğinde

Aynı yolun yolcusuyuz aynı

Affedin bizi affedin ey çocuklar

Büyüdük adam olamadık

Anlatın öğretin hepimize yeniden

Niye kirlendik saf kalamadık



