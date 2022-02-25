Tarkan'dan Ukrayna paylaşımı! "Büyüdük ama adam olamadık..."

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ortaya çıkan görüntüler herkesi derinden etkiliyor. Masum halkın saldırılarda yarı aldığı anlara dair görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor.
'Geççek' şarkısıyla gündemde olan Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla savaşa isyan etti.
Paylaşımında 'Affedin Bizi Çocuklar' adlı şarksısının sözlerine yer veren Tarkan, "Affedin bizi affedin ey çocuklar. Büyüdük adam olamadık. Anlatın öğretin hepimize yeniden... Niye kirlendik saf kalamadık." notunu düşen Tarkan,
Dönme dur az biraz dur dünya
Yüzleşme bak tedir ayıbımızla
Nasıl yaşanır ki bu utançla nasıl
Hesap verme vaktidir vicdanımıza
Bir yangının orta yerinde
Bir namlunun ucunda sönen hayatlar
Tertemiz hayalleri ve Ümitleri çalınan çocuklar
Bu gidiş gidiş değil, tut elimi
Dönelim hadi dönelim geri
Ne ara efendisi olduk bu diyarların
Ne hakla hükümdar sahibi
Aynıyız aslında özünde hepimiz aynı
Soluduğumuz nefes aynı
İnsan insana muhtaç yeri geldiğinde
Aynı yolun yolcusuyuz aynı
Affedin bizi affedin ey çocuklar
Büyüdük adam olamadık
Anlatın öğretin hepimize yeniden
Niye kirlendik saf kalamadık
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