Tarkan eşine emzirme koçu tuttu

Bu ko\u00e7, P\u0131nar Han\u0131m\u2019\u0131n k\u0131z\u0131n\u0131 emzirirken ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sorunlar\u0131 \u00e7\u00f6zmenin yan\u0131 s\u0131ra, anne s\u00fct\u00fc art\u0131r\u0131c\u0131 beslenme \u015feklini, s\u00fct sa\u011fmay\u0131, saklamay\u0131, \u0131s\u0131tmay\u0131 ve emzirme bi\u00e7imlerini \u00f6\u011fretiyormu\u015f.\n\nPARTNERO\u011flumuz b\u00fcy\u00fcd\u00fc!Sinem Gedik ve \u0130ntizar ili\u015fkisini Mustafa Ceceli'ye s\u00f6yleyen ki\u015fi belli olduYavuz Bing\u00f6l: Beni bu kadar y\u0131pratmaya uzayl\u0131 bir yarat\u0131km\u0131\u015f\u0131m gibi davranmaya de\u011fer miydi?
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