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Tarkan eşine emzirme koçu tuttu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu’nun Lidya adını verdiği kızları 20 gün önce Almanya’da dünyaya geldi. Tarkan ilk kez anne olan eşi Pınar Hanım’a yardımcı olması için özel emzirme koçu tuttu.

Tarkan eşine emzirme koçu tuttu

Bu koç, Pınar Hanım’ın kızını emzirirken yaşadığı sorunları çözmenin yanı sıra, anne sütü artırıcı beslenme şeklini, süt sağmayı, saklamayı, ısıtmayı ve emzirme biçimlerini öğretiyormuş.

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Tarkan pınar tevetoğlu emzirme koçu

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